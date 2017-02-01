القتل العمد و«المسِج» العمد تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017 تفرق القوانين بين القتل العمد، والذي تقفز فيه فكرة القتل إلى رأس الجاني في ثورة الانفعال ويسارع إلى تنفيذها، وبين القتل العمد المسبوق بإصرار، والذي يفكر فيه الجاني في هدوء وتروٍ في أسلوب وساعة الجريمة، والقتل المسبوق بترصّد، والذي يكمن فيه الجاني لضحيته في مكان واحد أو أكثر، لمدة قد تطول أو تقصر. وهذا التفريق يطال العقوبة أيضاً، فالقتل العمد عقوبته السجن المؤبد، والقتل العمد المسبوق بإصرار أو بترصّد عقوبته الإعدام. وعلّة ذلك أن الجاني في سبق الإصرار يقدم على فعلته بتصميم وتفكير وتدبير وبعد إعداد وتهيئة، مما يدلّ على خطورته المتزايدة، والجاني في الترصد يقدم على جريمته بخسّة وجبن وغدر. ورغم الفقر المعرفي فيما يتعلق بسلوك الإنسان إلكترونياً، نجد أن العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية أشد من الجرائم التقليدية، بحجة اتساع مجالها ونطاقها وتأثيرها، لكن هذا القول لا يصمد أمام عدد من الاعتبارات، منها أن خطورة الجاني لم تؤخذ بعين الاعتبار، فمن يكتب رسالة يهدد فيها شخصاً بحرق منزله إن لم ينفذ له طلبه، ثم تجاسر ومرّر الرسالة أسفل باب بيته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، بينما لو كتب رسالة مماثلة، وأرسلها عبر البريد الإلكتروني لشخص قد لا يعرفه إلا بالاسم، كانت عقوبته السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات! ومن يستأجر شقة ليوم واحد يخلق فيها أجواء الشركات، ثم يوهم زائره بأنه مستثمر كبير، ويستولي منه على أمواله، عقوبته أقل، وبالتالي خطورته في نظر القانون أقل، من شخص أوهم آخر بمثل ذلك من خلال رسائل في «واتساب»! كما أن بعض الجرائم الإلكترونية فعلاً ذات تأثير كبير، كإنشاء موقع إلكتروني يحرّض على الإرهاب، بينما التأثير لا يكون كبيراً عند ارتكاب الجريمة نفسها بالطريقة التقليدية، لكن سبّ شخص في مدرجات النادي عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، في حين أن سبّه برسالة في «تويتر» عقوبته الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين! ومن ثم لا يمكن القول إن مجال ونطاق وتأثير الجريمة الإلكترونية دائماً وبالضرورة أكبر من الجريمة التقليدية. وحين نعود لتفريق القانون بين أنواع القتل العمد، سنجد أن مثل ذلك التفريق ضروري في الكثير من الجرائم الإلكترونية، كما في جريمة التهديد، فبينما في الشكل التقليدي للجريمة أخذ الجاني وقته كاملاً ليراجع نفسه منذ لحظة تفكيره في كتابة الرسالة إلى لحظة تمريرها أسفل الباب، لكنه مضى في جريمته وكتب الرسالة، ثم انتقل إلى حيث يسكن الضحية، ومرّر الرسالة عبر الباب، فإن الشكل الإلكتروني لهذه الجريمة قد يقع في لحظة انفعال وفقدان للسيطرة على المشاعر، فيكتب أحدهم رسالة تهديد ويرسلها فوراً بـ«الواتساب»، ثم يكتشف في السجن أن زميله الذي ارتكب جريمة التهديد بهدوء، وبعزم، وبتصميم، وبجرأة إجرامية، سيخرج‏‭ ‬قبله‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬ سنوات‭!