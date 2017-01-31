ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 أوامر ترامب أذى للأميركيين.. والجدران ليست حلاً لتدفقات المهاجرين في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان «أمر ترامب التنفيذي في قضية الهجرة.. عندما نؤذي أنفسنا بأيدينا»، رأت «واشنطن بوست» أن موظفي البيت الأبيض أخبروا المراسلين بأن الأمر التنفيذي الذي أطلقه ترامب بخصوص الحظر المؤقت لسفر رعايا 7 دول إلى أميركا وعدم استقبال لاجئين قادمين من هذه الدول إلى الولايات المتحدة، وكذلك حظر استقبال اللاجئين السوريين، يعد «قصة نجاح هائلة»، لأمور يتم تطبيقها على مستوى واحد فقط. هذا الأمر التنفيذي لم يتم فحصه بوساطة الوزارات الأميركية قبل صدوره، بما في ذلك وزارات مهمة ومعنية بالمسألة كالأمن الداخلي والخارجية والدفاع والعدل. وعلى ما يبدو، تمت صياغة الأمر على يد زمرة داخل البيت الأبيض، لدرجة أن «نيويورك تايمز» بثت تقريراً مفاده أن «جون كيلي» وزير الأمن الداخلي كان على متن طائرة تابعة لخفر السواحل وقت الإفصاح عن الأمر التنفيذي الخاص بالمهاجرين واللاجئين. الارتباك ساد في أوساط حملة بطاقاتGreen card فهؤلاء مقيمون دائمون في الولايات المتحدة وبصورة قانونية.، لكن وجدوا أنفسهم عالقين في الخارج. والغريب أنه في بداية الأمر، قالت الإدارة الأميركية إن هذه الفئة ينطبق عليها الحظر، وبعدها أفصحت وزارة الأمن الداخلي بأن هؤلاء لابد من السماح لهم بالسفر والوصول إلى الولايات المتحدة. وتقول الصحيفة عنهم إن من سيقع عليهم الضرر جراء الأمر التنفيذي ليسوا إرهابيين، بل مقيمون في الولايات المتحدة، سبق لهم أن خضعوا لتدقيق أمني مكثف. وتستغرب الصحيفة من وقف استقبال اللاجئين من بلد كالعراق، الذي يعد حليفاً أساسياً للولايات المتحدة في حربها على «داعش»، ففي الوقت الذي يهين ترامب فيه بلاد الرافدين، تنخرط القوات العراقية برفقة 5000 من القوات الأميركية من أجل استعادة السيطرة على مدينة الموصل التي كان قد سقطت في يد تنظيم «داعش» الإرهابي، قبل أكثر من عامين. وتتساءل الصحيفة: ما الحكمة من إضعاف مصداقية الحكومة العراقية في بغداد، في وقت يتعين فيه تعزيز هذه الحكومة تحقيقاً لهدف استراتيجي، ألا وهو هزيمة «داعش»؟ وإذا كان ترامب يسعى إلى تحسين الوضع الأمني، فلماذا يساهم في تعميق فراغ السلطة في العراق؟ وفي المستقبل ستكون واشنطن بحاجة إلى حلفائها ممن ساعدوها في ساحات القتال كالمترجمين العراقيين، لكن الأمر التنفيذي الذي أطلقه الرئيس الأميركي الجديد سيُعرض حياة مئات العراقيين الذين ساعدوا القوات الأميركية للخطر، فهؤلاء سيطلبون تأشيرة خاصة لدخول الولايات المتحدة لكنهم سيصبحون في طي النسيان، وبعد هذا من الذي سيفكر في مد يد العون للأميركيين، طالما أن طريقة «شكرهم» هكذا؟! الصحيفة نوّهت لأحد أهم التداعيات المترتبة على أمر ترامب التنفيذي بحظر دخول مواطني 7 دول للولايات المتحدة، وهي دول غالبية سكانها من المسلمين، تكمن في منح تنظيمات إرهابية مثل «داعش» فرصة لتجنيد مزيد من العناصر، بذريعة الحرب التي يرون أن الولايات المتحدة تشنها ضد العالم الإسلامي، وهو ما وصفه بعض القيادات «الجمهورية»- مثل السيناتور ليندسي جراهام وجون ماكين- بأننا نؤذي أنفسنا بأيدينا. «يو. إس. إيه. توداي» في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «جدار ترامب تبديد ضخم للأموال»، قالت «يو. إس. إيه. توداي» عن الجدار الحدودي الذي ينوي ترامب تدشينه بين ببلاده والمكسيك، إن الحكومة الفيدرالية عززت هذا الجدار منذ عام 2005 وقامت بتمديده بمئات الأميال، وضاعفت عدد أفراد الدوريات المخصصة لحراسته، ليصبح عددها 10 آلاف عنصر، لكن الحكومة أبتليت بزيادة سريعة في الإنفاق وبازدواجية في البرامج الخاصة بالحدود. ترامب ينوي تدشين جدار ضخم على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، ما قد يكلف مليارات الدولارات، واللافت أن الرئيس الأميركي الجديد يُصر على أن المكسيك سيتم إجبارها على تمويل الجدار، وفي هذا تهديد للعلاقات مع حليف مهم لواشنطن وفي الوقت نفسه شريك تجاري لها. صحيح أن هذا النوع من الحدود، يلعب دوراً في ضمان الأمن، لكن أية توسعة كبرى في تدشين جدران حدودية لا بد وأن تتم وفق منطق تحليل التكلفة، ذلك لأن وتيرة الانفاق على الحدود بلغت ذروتها، بل وتمر بمرحلة انخفاض المكاسب المترتبة على توسيع نطاقها، وذلك إذا نظرنا إليها من خلال اصطلاح اقتصادي هو (تناقص المنفعة الحدية). ولدى الصحيفة قناعة بأن الحكومة الفيدرالية باتت تنفق كثيراً على مراقبة المهاجرين، بمعدل يفوق مجالات الأمن الأخرى كمكافحة تهريب المخدرات وتزييف العملات والقرصنة الإلكترونية، وتجارة السلاح، والفساد المالي.. وما يتعلق بالشق الداخلي في الحرب على الإرهاب. الصحيفة طرحت أيضاً رأياً معاكساً ضمن افتتاحيتها، وهي رؤية تقوم على فكرة أن تعزيز الأمن على الحدود أمر يستحق التكلفة الضخمة. وضمن هذا الإطار ترى الصحيفة أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين انخفضت منذ عام 2007 من 12 مليون مهاجر إلى 11 مليونا، وذلك بسبب تفعيل دور الأجهزة الأمنية. الصحيفة ترى أن حديث ترامب عن إجبار المكسيك على تمويل الجدار، جعلت رئيسها «إنريكي بينا نيتو» يلغي لقاءه المرتقب مع الرئيس الأميركي الجديد، والذي كان مقرراً الأسبوع المقبل. كما أن طرح فكرة زيادة الرسوم على الواردات الأميركية من المكسيك بنسبة 20 في المئة ستؤدي إلى حرب تجارية ستلحق الضرر بالأميركيين. ولدى الصحيفة قناعة بأن تشديد الإجراءات على تأشيرات العمل وعلى معايير تمديد إقامة العمال، والضغط على أرباب الأعمال ممن يوظفون عمالة مهاجرة غير شرعية، أمور قد تكون أكثر نجاعة من إنفاق ما يقارب 12 مليار دولار على الإسمنت والحديد اللازمين لتدشين الجدار الحدودي بين أميركا والمكسيك. "كريستيان ساينس مونيتور" تحت عنوان "طريقة الرد على أوامر ترامب الخاصة بالمهاجرين" استنتجت "كريستيان ساينس مونيتور" في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي أن حظر دخول المهاجرين والدعوة إلى تدشين جدران حدودية أمران لا يمكن الاستمرار فيهما إذا اعترفنا بحل جذور المشكلات التي بسببها يتدفق المهاجرون على الولايات المتحدة. وإذا كان المهاجرون من أميركا الوسطى يثيرون مخاوف كونهم يأتون من بلدان لديها معدلات جريمة مرتفعة وفساد، فإن الدول التي استهدفها الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب هي إيران والعراق وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا، وجميعها دول هشة تعاني فشلاً في الحوكمة أو تعيش مستويات متقدمة من الصراعات أو كليهما معاً. وتحذر الصحيفة، من أنه بحلول عام 2030 سيعيش أكثر من 60 في المئة من سكان العالم داخل دول تعاني ظروفاً صعبة مثل المجاعات والعنف السياسي، هذا السيناريو الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يثير مشكلة أخرى مفادها، أن الجدران وحظر المهاجرين وغيرهما من إجراءات لن تمنع سكان هذه الدول من الهجرة إلى الولايات المتحدة، لكن ما يمنعهم هو حل المشكلات التي دفعتهم إلى الهجرة من أوطانهم. طه حسيب