ريادة إقليمية وعالمية في العمل الإنساني تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال العمل الخيري والإنساني، وذلك من خلال مبادراتها المتعددة لتقديم العون والمساعدة لإغاثة مناطق الأزمات والكوارث الطبيعية، والأنشطة المتعددة للمنظمات الإماراتية الناشطة في هذا المجال، ومن أهمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي تأسست عام 1983. ولعله من المهم مع مرور أربعة وثلاثين عاماً على عمل الهيئة ونحن في بداية «عام الخير»، أن نذكر الجهود التي قامت بها في مجال المساعدات الإنسانية في إطار المجهودات الجبارة التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في مجال دعم جهود التنمية في المجتمعات النامية والمناطق الهشة، وفي تقديم مبادرات مباشرة لتوزيع المساعدات، وتوفير أماكن لإيواء النازحين والمشرَّدين حول العالم. وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد يومياً ريادتها في المجال الإنساني، وقال في تصريح له بمناسبة تأسيس الهيئة: «إن الدولة أرست بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، نهجاً متفرداً في التصدي للتداعيات الإنسانية الناجمة عن الكوارث وشدة الأزمات، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز مسيرة العمل الإنساني إقليمياً ودولياً. لقد قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال السنوات المديدة من عمرها بدور ريادي في مجال العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، حتى أصبحت من أبرز وأنشط مؤسسات الإغاثة الإنسانية ليس في المنطقة وحسب، ولكن في العالم أيضاً. فقد نشطت على المستوى المحلي في تقديم يد العون إلى الشرائح الاجتماعية الأَولى بالرعاية، كذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين والأرامل، وقد بلغت قيمة المساعدات والمشاريع المحلية عام 2015 نحو 145 مليون درهم، استفاد منها مليون شخص من المواطنين والمقيمين المسجلين لدى مختلف فروع الهيئة في الدولة. ولعل ما يميز المساعدات التي تقدمها الهيئة، كما هو الأمر بالنسبة إلى كل المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الدولة ومختلف المؤسسات الخيرية فيها، أنها تُقدم إلى كل مَن يحتاجها في الداخل والخارج من دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو غيرها من المعايير غير الموضوعية. فدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات ينطلق من الرسالة الإنسانية للهيئة؛ ومن طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة الخيِّرة ورسالتها الإنسانية تجاه كل دول العالم وشعوبه». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية