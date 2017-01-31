السياسة التجارية.. وخطر انهيار المصداقية تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 لم يمضِ سوى أسبوع ونيف على بداية نظام ترامب، ومع ذلك فقد أضحى من الصعب رصد ومتابعة كل الكوارث التي تحدث تباعاً. هل تتذكرون نوبة الغضب التي انتابت الرئيس على خلفية الحشد الصغير على نحو جارح الذي حضر حفل تنصيبه؟ يبدو ذلك خبراً قديماً الآن، ولكنني أريد أن أتوقف عند الخبر الذي هيمن على الأخبار يوم الخميس الماضي، قبل أن تغطِّي عليه الاحتجاجاتُ على حظر دخول اللاجئين، فمثلما تتذكرون – أو ربما لا تتذكرون، بالنظر إلى كل الأخبار الجنونية المتلاحقة – بدا في البداية أن البيت الأبيض يقول إنه سيفرض تعرفة جمركية قدرها 20 في المئة على المكسيك، ولكنه ربما كان يتحدث عن مخطط ضريبي، اقترحه «جمهوريون» في مجلس النواب، لن يقوم بشيء من هذا القبيل، وبعد ذلك، قال إن الأمر يتعلق بفكرة ليس إلا، وبعد ذلك، تخلى عن الموضوع، في الوقت الراهن على الأقل. والواقع أن إلقاء الكلام على عواهنه بخصوص التعرفات الجمركية لا يضاهي من حيث خطورته إغلاق الباب في وجه اللاجئين، غير أن قصة التعرفات الجمركية ترمز مع ذلك إلى النسق الذي بدأنا نراه منذ بعض الوقت في هذه الإدارة الجديدة – نسق من الاختلال، والجهل، وانعدام الكفاءة، وخيانة الثقة. غير أنه مثلما أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين، فإن التعرفات لا يدفعها المصدِّر، بل المشترون – أي أن تعرفة على سلع مكسيكية ستكون ضريبة على المستهلكين الأميركيين، وبالتالي فإن أميركا، وليس المكسيك، هي من ستدفع كلفة ذاك الجدار في نهاية المطاف. غير أن تلك ليست المشكلة الوحيدة، فأميركا جزء من نظام اتفاقيات – وهو نظام أنشأناه نحن – يحدد قواعد التجارة، وإحدى تلك القواعد الأساسية تنص على أنه لا يمكن للمرء أن يقوم بشكل أحادي برفع تعرفات كانت منخفضة خلال مفاوضات سابقة، وإذا حدث وكسرت أميركا تلك القاعدة، فإن العواقب ستكون وخيمة. والخطر لن يكون خطر الرد بقدر ما سيكون خطر المحاكاة: ذلك أننا إذا لم نعد نحترم القواعد، فإن الآخرين أيضاً لن يحترموها بعد اليوم. ونتيجة ذلك، فإن نظام التجارة برمته سيبدأ في التفكك، مع كل ما سينطوي عليه ذلك من تأثيرات ضارة جداً تطال كل المجالات، بما في ذلك قطاع الصناعة الأميركي. وعليه، فهل ينوي البيت الأبيض حقاً السير في ذاك الاتجاه؟ «سبايسر»، ومن خلال تركيزه على الواردات القادمة من المكسيك، ترك ذاك الانطباع، ولكنه قال أيضاً إنه كان يتحدث عن «إصلاح ضريبي شامل باعتباره وسيلة لفرض ضرائب على الواردات من بلدان لدينا عجز تجاري معها». وبدا أن تلك إشارة إلى إصلاح مقترح للضرائب الخاصة بالشركات سيشمل «ضرائب حدودية قابلة للتعديل». ولكن المشكلة تكمن في أن ذاك الإصلاح لن تكون له التأثيرات التي كان يشير إليها، ذلك أنه لن يستهدف البلدان التي لدينا عجز تجاري معها، وإنما سيطبق على كل التجارة، ثم إنه لن يكون ضريبة على الواردات في الحقيقة. بعض هذه الأمور تقنية شيئاً ما، ولكن ألا يفترض بالحكومة الأميركية أن تتحقق من صحة الأمور قبل أن تطلق ما يبدو أشبه بإعلان حرب تجارية؟ خلاصة القول إن المتحدث باسم الرئيس الأميركي خلق أزمة دبلوماسية أثناء محاولته حماية الرئيس من سخرية الساخرين على خلفية تباهيه الجنوني والأخرق بالجدار، ولكنه أظهر ألا أحد في السلطة يفهم القواعد الاقتصادية الأساسية، وبعد ذلك حاول التراجع عن كل ما قاله. كل هذه الأمور ينبغي وضعها والنظر إليها ضمن سياقها العام، سياق انهيار مصداقية أميركا السريع. صحيح أن حكومتنا لم تكن تقوم دائماً بالشيء الصائب، ولكنها كانت تفي بوعودها، للدول والأفراد على حد سواء. أما اليوم، فقد بات كل ذلك موضع شك. ذلك أن الجميع، من الدول الصغيرة التي كانت تعتقد أنها محمية من أي اعتداء روسي، إلى رواد الأعمال المكسيكيين التي كانوا يعتقدون أن لديهم منفذاً مضموناً لأسواقنا، إلى المترجمين العراقيين الذي كانوا يعتقدون أن الخدمات التي قدموها للولايات المتحدة ستشفع لهم وستعني ملاذاً مضموناً، ينبغي أن يتساءلوا ما إن كانوا سيلقون معاملة شبيهة بتلك التي لقيها متعاقدون مغبونون حُرموا من أجورهم في أحد فنادق ترامب. بول كروجمان كاتب أميركي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»