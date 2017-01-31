أميركا.. وأوهام «البلد المفتوح» تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الهجرة كان جد قاسٍ ومجانب للصواب لدرجة أنه حجب حقيقة مرة عن الكثير من معارضيه: أن الولايات المتحدة كانت تحظر دخول كثير من المسلمين قبل وقت طويل من وصول ترامب إلى السلطة. في بيان مساء الأحد، قال ترامب إن اختياره لسبعة بلدان – إيران والعراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن – ينسجم مع البلدان التي أشار إليها «قانون تحسين برنامج الإعفاء من التأشيرة والوقاية من سفر الإرهابيين»، الذي مُرر في عهد الرئيس باراك أوباما. ذاك التشريع، الذي لم يكن يرقى لدرجة الحظر – ولم يتسبب في تعطيل حملة «البطاقة الخضراء» (تأشيرة الإقامة) ومزدوجي الجنسية على الحدود، كان ينص على أن يقدّم مواطنو تلك البلدان- (مزدوجو الجنسية وأي شخص سافر إلى هناك)- طلبات تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ولكن الحقيقة هي أن تلك البلدان اعتُبرت رسمياً تهديداً ممكناً أول مرة في عهد أوباما، وليس ترامب. ومن الممكن أن جزءاً كبيراً من الانحياز ضد المسلمين مرده إلى الفقر النسبي الذي تعاني منه بلدان العالم الإسلامي. ففي نهاية المطاف، فإن دول الخليج العربي الغنية تتمتع بمعدلات قبول ممتازة. ولكن، بالمقابل، ثمة العديد من البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا التي يُعتبر مواطنوها محط ترحيب أكبر في الولايات المتحدة مقارنة مع المسلمين. وعلى سبيل المثال، فإن معدلات رفض طلبات التأشيرة بالنسبة لمواطني زيمبابوي أو الهند تُعتبر دون المعدل. ومن جانبها، تُظهر منطقة شينغن الأوروبية أيضاً انحيازاً قليلاً مماثلاً ضد المسلمين في سياستها الخاصة بالتأشيرة، ولكن معدلات الرفض هناك تُعتبر أقل بكثير مما هو عليه الحال في الولايات المتحدة. فاستناداً إلى بيانات 2014، فإن معدل رفض تأشيرة شينغن لبلد مسلم بلغت 14.5 في المئة، مقارنة مع نحو 9 في المئة بالنسبة لبلدان أخرى. جزء آخر من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب فرض حظراً شاملاً لـ120 يوماً على إعادة توطين اللاجئين. غير أنه حتى قبل مجيء ترامب، فإن أوروبا هي التي كانت تتحمل عبء أزمة اللاجئين العالمية. ففي 2016، مثلاً، استقبلت الولايات المتحدة 84 ألف و994 لاجئ، هذا في حين منحت ألمانيا لوحدها – وهي بلد يعادل سكانه ربع سكان الولايات المتحدة فقط – وضع لاجئ لـ246 ألف و802 شخص. وإلى حد ما، يمكن القول إن أوروبا تدفع حالياً ثمن سياستها الأكثر انفتاحاً: ذلك أنها شهدت خلال الآونة الأخيرة حالات قتل بسبب الإرهاب أكثر من تلك التي شهدتها الولايات المتحدة، ولكن الفرق أصغر من أن يبرر التباين في سياسات السفر واللاجئين الأميركية والأوروبية. بيد أن هذا الاختلاف ظهر قبل قدوم ترامب بوقت طويل، وقد يمثل هول وفداحة هجمات الحادي عشر من سبتمبر تفسيراً جزئياً له، ولكن بغض النظر عن الأسباب، فإن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لم تكن البلد المفتوح الذي يتصوره كل من أنصار ترامب ومناوئيه. وربما لا يعرف المحتجون على قرار ترامب القاسي اليوم السمعة التي لدى الولايات المتحدة بين المسافرين الدوليين الذين يحتاجون تأشيرة من أجل الذهاب إلى هناك، ذلك أن أوقات الانتظار الطويلة والحاجة للسفر وقطع مسافات طويلة، قد تصل أحياناً إلى مئات الكيلومترات، للوصول إلى إحدى القنصليات من أجل إجراء مقابلة التأشيرة وأخذ البصمات – التي ستتكرر في الحدود الأميركية على أي حال – باتت هي القاعدة. وكذلك الحال بالنسبة للرفض، الذي لا يعلل أبداً: ذلك أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق منع دخول أي شخص تريد لأي سبب تراه. غير أنه إذا كان السفر إلى الولايات المتحدة امتيازاً، ومعظم سكان العالم يعامَلون كمتسولين مزعجين، فإن أمر ترامب التنفيذي ليس سوى خطوة أخرى متعجرفة بكل تأكيد على تلك الطريق، كما أن ترامب، وبعد المقاومة الشديدة التي واجهها من قبل المحاكم بخصوص الأمر التنفيذي الذي أصدره، قد يحاول الوفاء بوعوده الانتخابية بطريقة أهدأ وأقل صخباً – عبر تشديد شروط الحصول على التأشيرة وزيادة معدلات رفض التأشيرة، ووقتها، قد لا يلاحظ أحد ذلك. ليونيد بيرشيدسكي كاتب روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»