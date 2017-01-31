الألمان والرؤساء الأجانب!

تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017

يا له من توقيت! بعد أقل من أسبوع على تولي الرئيس ترامب مهام منصبه رسمياً، أعلنت ألمانيا إلغاءها جزءاً من قانونها الجنائي يُجرم إهانة أي رئيس أجنبي، بحلول الأول من يناير 2018.

وقلّما تم استخدام القانون، الذي وصفه وزير العدل «هايكو ماس» بأنه «غير ضروري»، وإن تم استغلاله العام الماضي بعد إلقاء الفنان الساخر «جان بوهيمرمان» «قصيدة ساخرة» من الرئيس التركي في برنامج تليفزيوني. وتم إسقاط القضية بسبب «نقص الأدلة»، رغم وجود قضية مدنية رفعها أردوغان ضد الفنان الساخر، وسيتم البت فيها أمام محكمة في «هامبورج» في 10 فبراير الجاري.

ولا يتعلق الأمر بالنكات المضحكة في ألمانيا عن الرؤساء الأجانب فحسب. فقد كشفت إذاعة «دويتشه فيليه»، الخميس الماضي، أن وسائل الإعلام الألمانية لاحظت أنه في 2016 كان زهاء نصف المتطرفين اليمينيين يميلون إلى العنف، وأن عدد المتطرفين اليمينيين في ازدياد.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تقرير لـ«دويتشه فيليه»، نقل عن «فروك بيتري»، رئيسة حزب «البديل من أجل ألمانيا»، قولها إن حق اللجوء يجب إلغاؤه من الدستور الألماني. وينص برنامج الحزب على أن «الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا».

وتأمل «فروك» أن تقود حزبها إلى انتصار برلماني في انتخابات العام الجاري، وتنتقد صراحة المستشارة الحالية أنجيلا ميركل، و«مارتين شولز»، مرشح الديمقراطيين الاشتراكيين. وزادت «فروك» من حدة انتقادها لـ«شولز» عبر «تويتر»، قائلة: «هل رمز البيروقراطية والانقسام العميق في الاتحاد الأوروبي مرشح لمنصب المستشار؟».

وفي ما يتعلق بسب المعارضة عبر «تويتر»، ثمة رئيس أجنبي بعينه، سرعان ما سيكون عرضة للانتقاد في ألمانيا!

إيميلي تامكين

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفيس»