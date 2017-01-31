نهاية رمزيّة أميركا في العالم تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017 قد يصعب لأول وهلة التصديق بأن التطور العلمي الذي أدى إلى الانفتاح، هو نفسه قد يؤدي إلى الانعزال. أمر قد يحدث في أميركا - ترامب، فمنذ اليوم الأول لجلوسه في مكتبه البيضاوي، بدأ عملية (إعادة عكسيّة) لأميركا ليضعها على عتبات ستينيات القرن الماضي، أي قبل رفعها لشعار (Skill not Skin- الكفاءة لا لون الجلد). هنالك إشارات لا تخطئها عين الحصيف، فالتخلي عن التجارة الحرة في المحيط الأطلسي، ومنعه لهجرة المصانع إلى خارج الحدود، ومنع استقبال اللاجئين، وحتى الزائرين حاملي التأشيرات الرسميّة من دخول البلاد، وتحديده لسبع بلدان عربية بالاسم، يحظر على مواطنيها دخول أميركا، وإعادة النظر في عملية الهجرة المنظّمة، ثم إلغاؤه بلا أدنى مبالاة مشروع (أوباما كير) للتأمين الصحي، الذي كان يشمل الملايين من المواطنين الأميركيين ذوي الدخول المحدودة. كلها إشارات تجعل الكتابة عن الرئيس ترامب وعهده، مهمة صعبة أشبه ما تكون بقيادة دراجة هوائية بعينين معصوبتين. مراقبون كثر يودون القول: ما هكذا يُقاد بلد قوي وحيوي كأميركا، كبير الحجم والنفوذ والسطوة. لكن السؤال المشروع: ألا نكون مخطئين إذا اعتقدنا أن الرجل لا يعلم بنتائج ما يفعله وسيفعله في المقبل من أيامه المئة؟ إن أفعاله التي تحظى برضا مجموعته، تشي أنه سيترك آسيا للصين، وأوروبا لروسيا والمهاجرين، وأن التقنية المتسارعة ستحل مشكلات كثيرة، ففي المصانع ستجعل الاستغناء عن العمال أمراً واقعاً، حتى وإنْ أفضت هذه الخطوة إلى الانعزال والتقوقع، حيث تقوم التقنية هنا بفعلها العكسي (الانعزال بدلاً من الانفتاح). لا مشكل لدى الرئيس، ولا مشكل لدى اليمين السياسي في العالم كله، إنها الفترة الذهبية لكي يتنفس «اليمينيون» هواءً جديداً لطالما انتظروه طويلاً. ليس من قبيل الصدف أن أول زائر للسيد ترامب بعد فوزه، كان زعيم حزب الاستقلال البريطاني نيجيل فاراج (صاحب حملة الانفصال عن أوروبا). إن من بين الموضوعات الأهم التي ناقشها الرجلان بتركيز شديد (كيف تجرأ الرئيس باراك أوباما على إخراج تمثال الرجل الإنجليزي الأبيض (تشرشل) من قاعة الاجتماعات في البيت الأبيض، ليضع مكانه صورة الأسود (مارتن لوثر كينج)..كيف؟! لا شك، تلك رائحة غير لطيفة في القرن الحادي والعشرين. فرانسيس فوكوياما كتب يقول: (إن سقوط جدار برلين يعتبر بداية الإعلان عن العولمة). اليوم بدا فرانسيس متشائماً جداً، وهو يرى في بناء جدار مع المكسيك نهايةً حتمية لتلك العولمة، فكتب منذراً: (سوف تؤذن رئاسة ترامب بنهاية العالم الذي كانت فيه أميركا رمزاً للديمقراطية). إن تعامل الرئيس ترامب مع أميركا كـ(صومعة) يترهبن فيها لفترة 4 سنوات (وقد تعقبها فترة 4 سنوات أخرى)، يلجم الحياة فيها إلى الداخل، وينسى شيئاً اسمه العالم الخارجي وعلاقاته المتشابكة، فهذا ينذرنا، نحن العرب تحديداً، بأمر لا يسر إطلاقاً، إذ علينا والحالة هذه، تعلّم اللغة الروسية استعداداً للمستقبل، والقادمين الجُدد من الشرق.