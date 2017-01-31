ممارسة السلطة والبدائل الممكنة تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017 منذ مقالاتنا الأولى في جريدة «الاتحاد» الغراء، حيث إن مقالات المفكرين العرب والدوليين في «وجهات نظر» تعد مدرسة من الأفكار والتوجيهات النيرة، حاولنا جاهدين التنظير لبعض الحلول العلمية للأمراض المزمنة التي تعاني منها بعض الأوطان سياسياً، وحتى قبل قيام الاحتجاجات العربية نادينا بضرورة خلق ميثاق سياسي أو تعاقدي بين مكونات المجتمع ليصل الجميع إلى بر الأمان، وقلنا مراراً إن العلوم السياسية الحقيقية، التي لا ينتبه إليها في العديد من المجتمعات العربية للأسف، قد أطّرت هذا النوع من الأسلوب السياسي السهل وذي المردودية المجتمعية الكبيرة. فما زال الفاعلون الكبار داخل المجتمعات العربية (بل حتى بعض المفكرين والمنظرين العرب) ينظرون إلى علم السياسة كعلم الدولة وليس كعلم السلطة، فعلم السياسة كعلم الدولة يهتم فقط بالدولة كمؤسسة قائمة محكومة بالقانون ومسيِّرة بسلطة سياسة، أي أنه يهتم أساساً بالدولة والحكومة والقانون، وأنصار هذا الرأي لا يرون الظاهرة السياسية إلا حيث تكون دولة ذات وجود قانوني. والحال أن فيليب شميتر وتيري كارل (وغيرهما كخوان لينز وألفريد ستيبان)، وهم من أكبر الدارسين والمختصين في الانتقالات الديموقراطية في العالم، أكدوا في دراساتهم للتجارب التي مر بها العديد من الدول في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والجنوبية، أن من بين الأنماط الأربعة للانتقالات الديموقراطية المعروفة (عن طريق ثورة، أو عن طريق ديموقراطية مفروضة من الخارج، أو بتأثير الدول المجاورة، أو عن طريق الميثاق التعاقدي)، يبقى نمط الميثاق التعاقدي هو أنجع وسيلة لتثبيت أركان الديموقراطية الحقة دون إراقة الدماء وزوال المؤسسات وانهيار الدولة، وبالإمكان أن يكون للأنماط الأخرى تجسيد في بعض الدول، ولكن غالباً ما تحدث وتتقوى بوادر الفتنة لفقدان القشرة الحامية وضعف الدولة الحديثة، حيث تصبح مرتعاً للمذاهب والطوائف والنحل، ونهباً للتدخلات الخارجية. والميثاق السياسي هو «اتفاق بين مجموعة قوى ساعية لتحديد -أو إعادة تحديد- القواعد التي تحكم ممارسة السلطة على قاعدة ضمانات متبادلة للمصالح الحيوية لكل الأطراف المشاركة في العملية»، وهو بذلك يكون جامعاً لبعض الشروط الأساسية: - أنه اتفاق صريح ولو لم يكن معللاً علناً بين مجموعة القوى السياسية، أي النخبة السياسية في الحكم والنخبة السياسية في المعارضة والمجال السياسي العام. - أن قاعدة الضمانات المتبادلة تكون محترمة، بحيث إن طرفي المعادلة يحرصان على عدم المساس بالمصالح الحيوية لكل طرف منهما. - أن قاعدة التنازلات المتبادلة يجب أن تكون مقرونة بجهد فكري وميداني، بل ورياضي بحيث تجعل كل طرف يعي حدود التنازلات وحساسية المجال التفاوضي السياسي. - خلق الدعائم المؤسساتية القبْلية التي تسمح بجعل العروض السياسية الجوهرية مقننة وعقلانية بالدرجة التي لا يمكن لفئة أو أخرى أن ترى فيها نوعاً من التهديد الذي يمكن أن يقوض العقد السياسي. وهذا النوع من الذكاء التعاقدي لو فهمه الفاعلون السياسيون العراقيون والليبيون والسوريون وغيرهم لما وصلت بلدانهم إلى ما وصلت إليه اليوم من دمار وخراب وتشريد، ومع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وبداية صعود القوميين اليمينيين في أوروبا، ستتعقد الأمور أكثر في تلك المجتمعات لصالح الفاعلين الاستبداديين على حساب الشعوب.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.