ترامب وأسعار الدواء!

تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

أمام دونالد ترامب فرصة كبيرة لحشد أنصاره وكذلك «الديمقراطيين» من جناح اليسار، متدثراً بالراية الشعبوية للإجهاز على قطاع الأدوية النافذ سياسياً. وقد تعهد الرئيس بالحفاظ على وعد حملته الانتخابية بالدفع بتشريع يسمح لبرنامج «ميديكير» للتأمين على كبار السن، بالتفاوض على أسعار الأدوية في الوصفات الطبية. ويرى المؤيدون أن ذلك من شأنه تقليص أسعار الدواء وخفض تكلفة برنامج «ميديكير» بالنسبة للحكومة الفيدرالية، التي تدفع في الوقت الراهن ثمن زهاء 29 في المئة من الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة بموجب البرنامج.

بيد أن ترامب سيهاجم بذلك قادة حزبه، وأولهم رئيس مجلس النواب «بول ريان» النائب «الجمهوري» عن ولاية ويسكونسن. ولطالما زعم معظم «الجمهوريين» أن منح برنامج «ميديكير» هذه الصلاحية يساوي تحديد الأسعار من قبل الحكومة، وهو ما يتعارض أيديولوجيّاً مع أفكارهم، ومن شأنه، من وجهة نظرهم، أن يقضي على الابتكار والأبحاث. وبالطبع، يحصل كثير منهم على تبرعات لحملاتهم الانتخابية العملاقة من صناديق تمويل سياسي ضخمة تابعة لقطاع الأدوية.

وقد شعر بوطأة هذه التكاليف بعض أقوى أنصار ترامب، وهم الأميركيون البيض غير الجامعيين. ويدافع الليبراليون، بقيادة سياسيين مثل السيناتور «بيرني ساندرز» عن الدور القوي الذي يجب على الحكومة أن تلعبه للحفاظ على انخفاض أسعار الأدوية.

وإذا كان ترامب جاداً، فعليه أن يمارس بعض الضغوط على الكونجرس، ولاسيما أن «ريان» يرى أن النظام الحالي يعمل بشكل جيد جداً. وبالطبع، لا ينبغي التقليل من نفوذ قطاع الأدوية. فعندما تم تمرير قانون الأدوية الموصوفة ضمن برنامج «ميديكير» في 2003، أصرّ القطاع وحلفاؤه «الجمهوريون»، ومن بينهم الرئيس الأسبق جورج بوش، على بند يحظر بوضوح على «ميديكير» التفاوض على الأسعار. ولكن إذا قرر ترامب المضي قدماً في هذا الأمر، فسيكون من المستحيل تقريباً على معظم «الديمقراطيين» ألا يقفوا إلى جانب رئيس «جمهوري» يتهمونه بتمثيل مصالح الأثرياء!

ألبرت هانت

كاتب أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»