ترامب والنووي الإيراني تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017 بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ أسوأ وعود حملته الانتخابية وأكثرها إثارة للدهشة إذ صادق يوم الأربعاء، 25 يناير الجاري، على عدد من القرارات التنفيذية، أهمها قرار بشأن بناء الجدار الفاصل مع المكسيك، وقرار بتأمين الحدود، وبينما يتحدث القرار الأول عن تشييد جدار مع المكسيك، يتناول القرار الثاني خططاً للحد من تدفق العمال المهاجرين واللاجئين إلى البلاد. وأعلن في مؤتمر صحفي عقب توقيعه القرارين أن بناء الجدار على الحدود الأميركية- المكسيكية سيبدأ على الفور، مؤكداً أن بلاده ستستعيد بذلك السيطرة على حدودها الجنوبية، وهو ما يصب في مصلحة البلدين الجارين. وقال ترامب، إن تمويل الجدار مع المكسيك سيتم من خلال دافعي الضرائب، ولكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستعود إلى الولايات المتحدة بعد إنهاء المفاوضات مع السلطات المكسيكية التي ستسدد بدورها جميع نفقات البناء الجديد بين البلدين. كما تلاه بالتوقيع على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد، وذلك لحين اتخاذ مزيد من إجراءات الفحص والتحري ويُفرض حظر على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويُمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة هي: إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن. وقد أعادت القرارات التي أصدرها ترامب الحديث عن أطروحاته في حملته الانتخابية التي سرعان ما ظهرت للعيان بعد إصداره لتلك القرارات، وكان ترامب قد دعا خلال حملته الانتخابية إلى تشديد الرقابة الأمنية على الوافدين إلى الولايات المتحدة الأميركية من الدول الإسلامية التي يوجد فيها إرهابيون. وشدد في الوقت نفسه على أهمية بناء جدار فاصل مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير القانونيين إلى البلاد، مخالفاً بذلك كل الأطروحات التي كانت تعتقد أن مسؤوليات السلطة ستفرض التخفيف من حدة المواقف التي أطلقها ترامب المرشح. وهو ما أعاد من جديد طرح تساؤل عن موقف ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، إذ وصف الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 خلال الحملة الانتخابية بأنه «كارثة» و«أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق»، وقال إنه «قد يؤدي إلى محرقة نووية». وأعاد تأكيد موقفه في خطاب ألقاه في مارس 2016 أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك» أعلن فيه أن «أولويته الأولى» ستكون «تفكيك الاتفاق الكارثي مع إيران». وقال إنه كان سيتفاوض على اتفاق أفضل يشمل قيوداً أطول. وبدوره قال علي أكبر صالحي، رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، إن إيران لا تريد تمزيق الاتفاق النووي، ولكن في حال قيام ترامب بتمزيقه «يمكننا ببساطة استئناف البرنامج النووي السابق، وليس العودة إلى المكان السابق فحسب وإنما يمكننا من الناحية الفنية الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير مما كنا عليه سابقاً». وعاد الرئيس ترامب بعد فوزه ليؤكد مضيّه في طريق تنفيذ وعده بنقض الاتفاق النووي الإيراني، إذ أكدت قراراته السابقة مضيّه في تنفيذ أجندته الانتخابية، فهل سيلجأ ترامب الرئيس إلى «تمزيق» الاتفاق النووي الإيراني كما وعد ترامب المرشح تعديلًا أو إلغاءً؟