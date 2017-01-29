الإمارات نموذج للشفافية ومكافحة الفساد تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017 جاء تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفتها الأكثر شفافية والأفضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2016، الذي أصدرته حديثاً منظمة الشفافية الدولية، ليبرهن على أن الإنجازات التي حققتها الدولة في مسيرتها التنموية الشاملة على مدار العقود الماضية، لم تأتِ من فراغ وإنما هي نتاج رؤية شاملة وطموحة وضعتها القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، والتزمت بها مؤسسات الدولة، حيث استطاعت الإمارات أن تطور حزمة السياسات والقوانين التي مكّنتها من محاصرة الفساد إلى أقصى درجة ممكنة، الأمر الذي كان له دور حيوي في المكانة التي وصلت إليها الدولة إقليمياً وعالمياً، وكذلك مستوى الحياة الكريمة التي توفرها لكل من يعيش على أرضها، وباتت واحدة من أفضل وجهات العيش المفضلة للجميع وفقاً للتقارير العالمية. وحسب نتائج المؤشر الذي يغطي المدْرَكات الخاصة بفساد القطاع الحكومي في 167 دولة، صُنفت الإمارات في المرتبة الـ24 عالمياً، بتقييم قدره 66 درجة، وتفوقت على بولندا والبرتغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وعلى الصعيد العربي، تصدرت الإمارات الدول العربية. وهو ما يعكس الجهود الدؤوبة المبذولة من الإمارات في مجال مكافحة الفساد، والتي جعلتها واحدة من الدول التي يشار إليها بالبنان في الشفافية والمساواة على المستويين الإقليمي والعالمي. لقد كان نجاح الإمارات في سد منابع الفساد والقضاء على جذوره هو العماد الصلب لبناء دولة تنعم بالتنمية والازدهار، حيث إن نجاحها في محاصرة جرائم الفساد مكّنها من تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والاقتصادية وتقليل الفاقد إلى أقصى حد، ومن ثم رفع معدلات الإنتاجية وكفاءة النشاط الاقتصادي والتنموي، وهو ما انعكس إيجابياً بكل تأكيد على طبيعة ومستوى المعيشة لسكان الدولة بكل فئاتهم وتصنيفاتهم، وساعد الدولة على اعتلاء صدارة الترتيب الإقليمي، والمنافسة على أعلى المراتب العالمية المتقدمة، ويرى المتابع لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الفساد أن هذه المسيرة لا تنضب ولا يتوقف عملها، وتخطو يوماً تلو الآخر خطوات جديدة إلى الأمام في الطريق نحو إقامة دولة العدل والمساواة والشفافية وتوفير الحياة الكريمة لكل من ينعم بالعيش على أرض الإمارات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية