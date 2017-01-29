الأجيال الجديدة وضمير الجماعة تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017 قبل سنوات ليست بالقليلة حُوكم مالك صالة ألعاب إلكترونية عن تهمة حيازة مواد مخلّة بالآداب العامة بقصد العرض على الغير، على إثر بلاغ تقدم به شخص حول وجود لعبة في الصالة مصمّمة بطريقة تظهر فيها فتاة تخلع قطعة من ملابسها كلما تخطى اللاعب مرحلة من مراحل التحدي! ويعرّف الدكتور «حسن كيرة» في كتابه «المدخل إلى القانون» الآداب العامة بأنها مجموعة القواعد الخلقية الأساسية والضرورية لبقاء المجتمع سليماً من الانحلال، أي هي ذلك القدر من المبادئ التي تنبع من التقاليد والمعتقدات الدينية والأخلاق في المجتمع، والتي يتكوّن منها الحد الأدنى للقيم والأخلاقيات التي يعدّ الخروج عليها انحرافاً وانحلالاً يدينه المجتمع. ومن الواضح أن هذا التعريف فضفاض، وهو ما يؤكد «كيرة» بالقول إن فكرة الآداب العامة غير محددة وغير واضحة ونسبية تختلف من مجتمع إلى آخر، كما تختلف في داخل المجتمع الواحد باختلاف الأزمان، ومن جيل إلى جيل داخل الدولة الواحدة. وذلك الرسم الكرتوني ربما كان مخلّاً قبل 20 سنة، لكنه اليوم يعد شيئاً غبياً فحسب، وليس له تصنيف آخر، فرسم كرتوني لفتاة بملابس داخلية صار أمراً مقبولاً لدى شريحة من المجتمع، وحتى الشريحة التي تعتبره غير مقبول فهي تعتبره مألوفاً، فثمة فرق بين أن تقبل بشيء وبين أن تراه مألوفاً، خصوصاً لمن لديهم اتصال بالإنترنت. فالإنترنت غير وجه الحياة، إلى درجة أن العالم صار يُؤرخ به، فنقول عالم ما قبل الإنترنت، وعالم ما بعد الإنترنت، وصار الإنترنت اليوم في الأيدي حرفياً، عبر الأجهزة والهواتف الذكية. ولعل من سلبيات المنتجات والمنصّات التي تعمل من خلال الإنترنت، هو قصص المواد المخلّة بالآداب العامة التي خرجت عن السيطرة، إلى درجة أن سقف الممنوع والمحظور فيها هبط إلى المواد الإباحية مئة في المئة، وصار ما دون تلك المواد أمراً مألوفاً، لكن بطبيعة الحال السقف الذي هبط فعلياً، لم يهبط قانونياً، أو لم يهبط بالدرجة نفسها. وثمة أجيال لم تشهد الحياة من غير إنترنت، وهي غير ملامة في أنها ترعرعت في أجوائه وعلى جوانب منصاته، ويفترض ألا تؤاخذ في تبنيها لآراء ربما لا يستسيغها الأجيال الأقدم، بل إن الأجيال الأقدم تغيرت قناعات الكثير من أفرادها بفضل الإنترنت، فكيف بمن لم يتغير أساساً، ولم ينتقل من حال إلى حال؟! أجيال الإنترنت تمثل جزءاً من المجتمع، بل إنها تمثل الجزء الأكبر منه، ومن المهم الوقوف على توجهاتها وعلى تعريفها لما يعدّ من الآداب العامة وما لا يعدّ، فهي جزء لا يتجزأ من ضمير الجماعة. *كاتب إماراتي