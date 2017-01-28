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نموذج في كفاءة القضاء والأمن
تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017
إن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً، والخامس والعشرين عالمياً، في مؤشر كفاءة النظام القضائي لعام 2016 ضمن «تقرير سهولة ممارسة الأعمال»، الذي أصدره «البنك الدولي» عام 2017، والذي يشمل 190 دولة، إنما يبرهن على نجاح القضاء الإماراتي، على مدار سنوات، في تقديم نموذج مشرِّف يعكس سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ويدلُّ على امتلاك دولة الإمارات نظاماً قضائياً عادلاً قادراً على معالجة الدعاوى في وقت قياسي، وبتكلفة ملائمة، وبجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين. فمنذ نشأة اتحادها في سبعينيات القرن الماضي وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ركائز بناء المجتمع، وتحقيق استقراره الأمني والاجتماعي والاقتصادي على مبادئ سيادة القانون وترسيخ العدالة وتحقيق الأمن والمساواة والشفافية، ولذا استطاعت وضع أساس غير قابل للتأثر بأيِّ عوامل داخلية أو خارجية، حيث إن تلك المبادئ هي عماد بناء الأمم المتقدمة ونموها.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة حكومة الإمارات إعلان نتائج مؤشرات قطاعَي الأمن والقضاء، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- بإطلاق تقارير مؤشرات «الأجندة الوطنية» التي تمت ترجمتها بتشكيل الفرق التنفيذية لـ«الأجندة الوطنية»، حيث تطمح «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021» إلى أن تكون دولة الإمارات المكان الأكثر أماناً على المستوى العالمي، من خلال تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان، والوصول بالدولة إلى مراتب متقدِّمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية، والجاهزية لحالات الطوارئ، مع الحفاظ على أدنى مستويات للجريمة، وأعلاها في سلامة الطرق، حرصاً على حياة سكانها. وتحرص «الأجندة الوطنية» على تعزيز عدالة القضاة، والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال نظام قضائي فاعل يصل بالدولة إلى أن تكون بين أفضل الدول بالعالم في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي. ويؤكد التصنيف الإماراتي المتقدِّم عربياً وعالمياً الجهود الدؤوبَ للجهاز القضائي، المتمثلة في تطوير التشريعات والقوانين، وتعزيز عملية التحول الإلكتروني للخدمات القضائية كافة، لتسهيل إجراءات التقاضي، وترسيخ ثقافة التميُّز لدى العاملين، والارتقاء بدورهم، وكذلك التزام توفير نظام قضائيٍّ عادل من خلال تشريعات فعَّالة ومتطوِّرة تضمن سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وتقديم خدمات قانونية متميزة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن العمل على إعداد كوادر قانونية وقضاة من الأجيال الشابة على مستوى عالٍ من الكفاءة والمعرفة، لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية، وإنشاء المحاكم المتخصِّصة على مستوى الدولة، ورفع الكفاءات المهنية للعاملين في وزارة العدل، بما يعود بالنفع على مسيرة القضاء العادل في دولة الإمارات.
ونظراً إلى أن تحقيق عدالة القضاء يقتضي وجود مؤسسة شرطية قادرة على فرض القانون والنظام بشكل يجعل الدولة إحدى أكثر البقع أماناً في العالم، ويدعم مقوِّمات الرخاء فيها، ويحقق السعادة لشعبها، فقد حافظت الدولة على المرتبة السابعة عالمياً في عام 2016 في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، ما يضعها في مصافِّ أفضل 10 دول عالمياً، والأولى عربياً في هذا المؤشر الذي يصدر سنوياً عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» ضمن «تقرير التنافسية العالمي»، ويشمل 138 دولة، ويعبِّر عن مستوى الاعتماد على خدمات الشرطة لفرض النظام والقانون.
إن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من استقرار على المستويات كافة، وتطوُّر مستمر في مختلف المجالات، وازدياد أهميتها كبيئة أعمال آمنة جاذبة للاستثمارات، هو نتاج طبيعي لاحترام القانون وتطبيقه، وتوافر العدالة والشفافية، وهو ما يعكس جهود القيادة الرشيدة للدولة لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، وإعلائها، بصفتها الضامن لأمن المجتمع واستقراره والحفاظ على مكتسباته، والسبيل للوصول إلى المكانة التي تستحقها دولة الإمارات عالمياً.
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عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.