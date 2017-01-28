نموذج في كفاءة القضاء والأمن تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 إن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً، والخامس والعشرين عالمياً، في مؤشر كفاءة النظام القضائي لعام 2016 ضمن «تقرير سهولة ممارسة الأعمال»، الذي أصدره «البنك الدولي» عام 2017، والذي يشمل 190 دولة، إنما يبرهن على نجاح القضاء الإماراتي، على مدار سنوات، في تقديم نموذج مشرِّف يعكس سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ويدلُّ على امتلاك دولة الإمارات نظاماً قضائياً عادلاً قادراً على معالجة الدعاوى في وقت قياسي، وبتكلفة ملائمة، وبجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين. فمنذ نشأة اتحادها في سبعينيات القرن الماضي وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ركائز بناء المجتمع، وتحقيق استقراره الأمني والاجتماعي والاقتصادي على مبادئ سيادة القانون وترسيخ العدالة وتحقيق الأمن والمساواة والشفافية، ولذا استطاعت وضع أساس غير قابل للتأثر بأيِّ عوامل داخلية أو خارجية، حيث إن تلك المبادئ هي عماد بناء الأمم المتقدمة ونموها. ونظراً إلى أن تحقيق عدالة القضاء يقتضي وجود مؤسسة شرطية قادرة على فرض القانون والنظام بشكل يجعل الدولة إحدى أكثر البقع أماناً في العالم، ويدعم مقوِّمات الرخاء فيها، ويحقق السعادة لشعبها، فقد حافظت الدولة على المرتبة السابعة عالمياً في عام 2016 في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، ما يضعها في مصافِّ أفضل 10 دول عالمياً، والأولى عربياً في هذا المؤشر الذي يصدر سنوياً عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» ضمن «تقرير التنافسية العالمي»، ويشمل 138 دولة، ويعبِّر عن مستوى الاعتماد على خدمات الشرطة لفرض النظام والقانون. إن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من استقرار على المستويات كافة، وتطوُّر مستمر في مختلف المجالات، وازدياد أهميتها كبيئة أعمال آمنة جاذبة للاستثمارات، هو نتاج طبيعي لاحترام القانون وتطبيقه، وتوافر العدالة والشفافية، وهو ما يعكس جهود القيادة الرشيدة للدولة لترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، وإعلائها، بصفتها الضامن لأمن المجتمع واستقراره والحفاظ على مكتسباته، والسبيل للوصول إلى المكانة التي تستحقها دولة الإمارات عالمياً. ـ ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.