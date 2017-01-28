أميركا و«النفاق الليبرالي»! تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 الموقع الإلكتروني الجديد لمكتب الممثل التجاري الأميركي أُطلق مؤخراً، فلنلق نظرة على ما يقوله حول فتح وتيسير فرص التجارة للشركات والمستهلكين الأميركيين: «إن السياسة التجارية الجديدة «أميركا أولاً» ستشجع الشركات على البقاء هنا، وخلق وظائف هنا، ودفع ضرائب هنا، وإعادة بناء اقتصادنا. ونتيجة لذلك، فإن عمالنا والمناطق التي يعيشون فيها ستزدهر من جديد، في وقت تتنافس فيها الشركات على التصنيع في الولايات المتحدة، وتوظيف شبابنا، ومنحهم الأمل وفرصة حقيقية لتحقيق الرخاء مرة أخرى». والحق أن هذا يبدو مثيراً للاهتمام، إلا أنه لا علاقة له بما يفعل الممثلون التجاريون عادة. وأعتقدُ أن المكتب التجاري للرئيس دونالد ترامب سيكون مخصصاً لتقليص التجارة مع بقية العالم، وهو ما يتماشى كلياً مع ما وعد به ترامب، في خطاب تنصيبه، حيث قال: «يجب أن نحمي حدودنا من تأثير بلدان أخرى تصنع منتجاتنا، وتسرق شركاتنا، وتدمر وظائفنا. إن الحماية ستؤدي إلى قوة وازدهار كبيرين». وقد سارع ترامب لدعم أقواله بالأفعال، حيث وقع على أمر تنفيذي يسحب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي». «وكنتُ قد كتبت في أكتوبر الماضي أن الصينيين قد يكونون آخر أعظم ليبراليين في العالم. واليوم، يبدو أن ذلك قد أصبح حقيقة. ومما لا شك فيه أن الصين تتصرف مثل لاعب مسؤول في النظام الدولي الليبرالي، من عدة نواحٍ، غير أن ثمة بعض المشاكل الحقيقية في هذا الخطاب. إذ إن الصين ما زالت بعيدة جداً عن أن تكون بلد تجارة حرة»، وفي هذا السياق، يقول «فيكتور شيه» من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: «إذا بدا خطاب الرئيس الصيني في دافوس متبايناً مع خطاب دونالد ترامب، فإن الصين، في الحقيقة، «تتبع سياسات تجارية حمائية شرسة»». وكان شي جين بينغ قال في خطابه إنه من «المستحيل بكل بساطة» وقف التدفق الدولي للسلع والخدمات، والحال أن الصين منخرطة حالياً في «أكبر وأكثر عملية للسيطرة على رؤوس الأموال تطوراً في العالم». كما يقول. ولئن كانت الصين بعيدة عن دور «القوة الليبرالية» الذي يريد كثيرون إسناده إلى بكين. ففي مقال بمجلة «فورين أفيرز» في 2013، كتب «هنري فارل» و«مارتا فينمور» حول «القوة النفاقية» للولايات المتحدة، في إشارة إلى قدرة الولايات المتحدة على رسم رؤية ليبرالية للنظام العالمي بينما تقوم بشكل شبه دوري بخرق تلك المبادئ الليبرالية في أفعالها: «إن معظم بلدان العالم تعيش اليوم داخل نظام قامت بإنشائه الولايات المتحدة، نظام تضمنه القوة الأميركية وتحكمه الأفكار الليبرالية». إن الالتزام الأميركي بدولة القانون، والديمقراطية، والتجارة الحرة جزء لا يتجزأ من المؤسسات متعددة الأطراف التي ساعدت البلاد على إنشائها عقب الحرب العالمية الثانية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ولاحقاً منظمة التجارة العالمية. ورغم التحديات الأخيرة التي واجهت الهيمنة الأميركية، من حرب العراق إلى الأزمة المالية، فإن النظام الدولي يظل نظاماً أميركيا. غير أن هذا النظام يحتاج إلى نفاق يلعب دور زيوت التشحيم التي تحافظ على دوران التروس. ولضمان الاستمرار في النظر إلى النظام العالمي باعتباره شرعياً، يتعين على المسؤولين الأميركيين الترويج لمبادئه الليبرالية الجوهرية والإخلاص لها. فالولايات المتحدة لا تستطيع فرض هيمنتها من خلال القوة فقط. فارل وفينمور عبرا عن قلقهما من أن يكشف لاعبون مثل «ويكيليكس» النفاق الأميركي لدرجة تدفع بلداناً أخرى إلى الكف عن الالتزام بالنظام الليبرالي. ولكن يتبين الآن أن المشكلة الكبيرة هي أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستقوم بالتخلي عن ذلك النظام طواعية. دانيال دريزنر* *أستاذ السياسة الدولية بجامعة تافتس الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»