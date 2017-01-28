تحديات أمام جدار ترامب الحدودي تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 لإعداد تقرير عن سلسلة من الحواجز الحدودية حول العالم، قمنا بجولة بطول الحدود الأميركية- المكسيكية، مروراً ببراونزفيل وتكساس وسان دييجو، مع وجود عدد من المعابر المؤدية إلى المكسيك. كما تحدثنا مع السكان المحليين والخبراء حول وعد الرئيس ترامب ببناء الجدار. ومن غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستشيد الجدار بطول الحدود بأكملها أم في أماكن معينة فقط. ثانياً: على العكس من ولايات الحدود الغربية، معظم تكساس مملوكة للقطاع الخاص: هناك مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة على الحدود في أريزونا ونيو ميكسيكو، مملوكة للحكومة الفيدرالية، بيد أن معظم أراضي تكساس مملوكة للقطاع الخاص. وأدى هذا الاختلاف إلى رفع دعاوى قضائية بين أهالي تكساس والحكومة الفيدرالية خلال بناء السياج الموجود حالياً. ووفقاً لمشروع بشأن الحاجز الحدودي أعدته كلية الحقوق بجامعة تكساس، قامت الولايات المتحدة بمقاضاة «المئات من أصحاب الأملاك الخاصة للحصول على ملكية في أراضيهم، تسمح ببناء أجزاء من الجدار على هذه الأرض». ومن المرجح أن الاستمرار في بناء الحاجز على أراضي خاصة سيؤدي إلى رفع مزيد من الدعاوى القضائية والتحديات اللوجستية. ثالثاً: معظم الحدود طبيعية، ولا يوجد حواجز من صنع الإنسان: الحدود الجنوبية لتكساس تقع من الناحية الفنية في وسط ريو جراندي. وقد غير النهر هذا المسار في الماضي، ليخلق خلافات حدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك. أما السياج الحدودي الموجود في جنوب تكساس، فهو بعيد عن النهر، خارج سهوله الفيضانية، ما يخلق طبقات واسعة بين السياج والحدود الرسمية. ويعيش بعض الأميركيين على الجانب المكسيكي من السياج الحدودي. ويقع منتجع «ريفر بيند»، الذي يضم ملعباً للجولف ومكاناً للإقامة في «براونزفيل»، تكساس، بين فجوة في الجدار القائم. ولو أن الجدار اكتمل، على أساس اللوائح الأميركية، لكان قد قسم الممتلكات، وفقاً لما ذكره «جيرمي بارنارد»، أحد المالكين. ويوجد نحو 200 ساكن و15 - 18 من فجوات الجولف جنوب الجدار الحدودي. «فما هي خطة الحكومة؟ هل ستشتري منازل 200 شخص»، بحسب ما ذكر «بارنارد». رابعاً: الرقابة تجعل الحاجز فعالاً، يقول خبراء أمنيون إن الحواجز الحدودية هي مجرد عقبات للعابرين ما لم تتم مراقبتهم. وقد أشارت وزيرة الأمن الوطني السابقة «جانيت نابوليتانو» قائلة: «إذا شيدت جداراً ارتفاعه 50 قدماً، فسأحضر سلماً ارتفاعه 51 قدماً». إن تشييد السياج هو مجرد جزء واحد فقط من الجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك الأميركية وإدارة حماية الحدود لتأمين حدود الدولة. وقد تضاعف عدد ضباط حرس الحدود في السنوات الأخيرة. وتوجد نقاط تفتيش في أماكن استراتيجية على طول الحدود. وحيث لا يوجد سياج، هناك كاميرات وأجهزة استشعار. ثبت أن الجهود المبذولة لبناء «سياج فعلي» لاستكمال الحاجز المادي تواجه تحديات. وقد ناضلت مبادرة «إس بي أي نت»، التي تهدف إلى تعزيز دوريات الحدود بالتكنولوجيا المتقدمة، للوفاء بالمواعيد النهائية وواجهت مشاكل فنية قبل إلغائها في عام 2011، بحسب ما جاء في تقرير حديث لخدمة أبحاث الكونجرس. كيفين شول وصمويل جراندوس* *محللان سياسيان أميركيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»