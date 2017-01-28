المناخ والقياسات الخاطئة تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 حطّمّ كوكب الأرض كل الأرقام القياسية المسجلة في درجة حرارته خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو اكتشاف يمكنه أن يصعّد القلق المتزايد لدى عامة الناس من ظاهرة الاحترار الكوكبي على الرغم من أن ذلك قد لا يغيّر من طبيعة التنبؤات المناخية على المدى البعيد. ولهذا الحكم أسباب عدة. أولها، هو خبر سعيد. إذ يقول العلماء إن وتيرة الاحترار الذي تجاوز الأرقام القياسية لا يعني أننا سنتوقع أن يكون ارتفاع الحرارة متواصلاً ومتتابعاً من سنة إلى أخرى ومن دون توقف. ويمكن للدورة المتبادلة للحرارة والبرودة أن تعود ثانية حتى ولو وفق وتيرة غير منتظمة. وهناك أخبار سيئة أيضاً تقول إننا لو لم نعمل على الحدّ من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، فلا شك أن حرارة جو الأرض سترتفع بشكل متواصل على المدى البعيد. وهناك اعتقاد واسع الانتشار في الأوساط العلمية من أننا سنشهد قبل نهاية القرن الحادي والعشرين ظواهر مثل انهيار النظام الزراعي وتعرّض المدن للسيول الجارفة وانقراض أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات إذا لم يتمكن بنو البشر من التحكم بظاهرة احترار جوّ الأرض. وعادة ما يكون من السهل على أي إنسان أن يقنع نفسه أو غيره بالتركيز على كمّ مجتزأ أو غير كافٍ من البيانات من أجل الحكم على ظاهرة معينة. وفي بداية العقد الأول من القرن الحالي، فضّل بعض الناس الإيحاء لأنفسهم بأن السنوات الباردة المتوالية التي أعقبت عامي 1997 و1998 اللذين تميزا بحرارتهما العالية، هي دليل على أن ظاهرة احترار جو الأرض قد توقفت تماماً. وهذا الحكم المضلل أشبه بذلك الذي يطلقه إنسان زاد وزنه 20 كيلوجراماً خلال العقد الماضي، ولكنه فهم فيما بعد أن هذا الازدياد قد عكس اتجاهه لمجرد أنه خسر من وزنه كيلوجراماً واحداً خلال يومين. والصحيح هو أن عدد السنوات التي يُسجل فيها ارتفاع قياسي في درجات حرارة جو الأرض هو الذي سيشهد الارتفاع المتواصل خلال القرن الحادي والعشرين. وتم تسجيل 16 من أصل 17 سنة تميزت بحرارتها القياسية منذ عام 2000. فما الذي يعنيه هذا؟. لقد أثبت علماء المناخ أن الاختلافات في درجات حرارة جو الأرض ليست متقطعة أو مستقلة عن بعضها بعضاً، بل عادة ما تكون متسلسلة. ومعنى ذلك أن السنة الحارة غالباً ما تكون متبوعة بسنة حارة أخرى بدلاً من سنة باردة. ويتجلى أحد أسباب تجمع السنوات الحارة وراء بعضها بعضاً، بطبيعة التكرار نصف الدوري لتغير جهة التيارات المحيطية المعروفة بظاهرة «النينيو» El Nino التي ترفع حرارة المياه المحيطية، وظاهرة «النينيا» El Nina التي تخفض درجة حرارة المياه. وتحدث هذه الظاهرة لأن حرارة الشمس لا تدفئ مياه البحار بدرجة متساوية. ففي بعض الأحيان، تعمل الرياح التجارية على تشكيل كتلة هائلة من المياه الدافئة أكثر من المعتاد في قطاعات محيطية معينة لتصبح بذلك حرّة في الحركة، فتنشأ عنها تيارات محيطية تندفع في اتجاهات عدة. وتندفع المياه الأكثر دفئاً من أعماق المحيط باتجاه السطح، ثم تنتقل حرارتها إلى الجو. وتؤدي هذه الظاهرة إلى تغيير نظام توزيع الأمطار وأوقات هطولها، وترتفع معها درجة حرارة جو الأرض. (وكان صيادو الأسماك في تشيلي أول من أطلق اسم النينيو على الظاهرة، وهي كلمة إسبانية تُطلق على الطفل في مهده لأنها تؤدي إلى هبوب تيارات هوائية دافئة لطيفة في أيام أعياد الميلاد الباردة). وتتكرر «النينيو» وفق فترات غير متساوية تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وفي بعض الأحيان تأتي «النينيو» بظواهر مرافقة قوية جداً مثل الأعاصير المدمرة في بعض أماكن الأرض والجفاف القاسي في أماكن أخرى. ولقد أطلق أحد علماء المناخ على هذه الحالة الخاصة مصطلح «السوبر نينيو»، وسبق أن سجلت حالات كهذه في بداية الثمانينيات، وفي عامي 1997 و1998 وخلال أعوام 2014 و2015 و2016، وبما يفسر الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويبقى السؤال المهم: هل «السوبر نينيو» ظاهرة طبيعية أم أنها ترتبط باحترار الأرض الناتج عن النشاطات البشرية؟ هذا هو السؤال الذي لا يزال موضعاً للكثير من الجدل. وأما الشيء المؤكد، فيتعلق بما هو ملاحظ بأنه بدلاً من أن يحدث ارتفاع متواصل، ووفق نسق ثابت في حرارة جو الأرض، فإننا نلاحظ حدوث ارتفاع بسيط في درجة الحرارة خلال فترة معينة، يعقبها ارتفاع كبير في الفترة التي تليها. إلا أن من المؤكد أن حرارة جو الأرض، ترتفع باستمرار وفق محصلة القياسات والبيانات. ـ ـ ـ ـ ـ فاي فلام* *كاتبة أميركية متخصصة في القضايا العلمية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»