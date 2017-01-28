أميركا بين حماية الوظائف وإنقاذ العمال! تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 تابعتُ الأيام الأولى من رئاسة ترامب من لندن، ولكن حتى هنا أشعرُ بالدوران. رأسي يدور بسبب «الحقائق البديلة»، وإلغاء الاتفاقيات التجارية، وإعادة إحياء مشاريع خطوط أنابيب قديمة، وتفكيك قانون «أوباما-كير»، والتصريحات الغريبة حول عدد من حضروا يوم التنصيب، والناخبين المزيفين يوم الاقتراع. ومهما كلف هذا فلاديمير بوتين، فلا شك أنه حصل على قيمة ما أنفقه: رئيس مشوش، ولا شك أنه وقت الاحتفال في موسكو الآن. الحق أن حدس دونالد ترامب لم يكن مخطئاً في الحاجة إلى التوصل لاتفاق تجاري أفضل مع الصين على المدى الطويل، غير أنني قلق بشأن تكتيكاته الشرسة والمثيرة للجدل. ولو كنت مكانه، لتفاوضتُ مع بكين سراً، حتى يتسنى للجميع حفظ ماء الوجه. أما إذا اختار انتهاج سياسة «أميركا أولاً» مع الصين، فلا شك أن الصين ستنتهج معه سياسة «الصين أولاً»، وقريباً جداً سنجد أنفسنا أمام حرب تجارية حقيقية. وبالمقابل، أعتقدُ أن على «الديمقراطيين» أن يركزوا انتقاداتهم، وتفكيرهم الجديد، على كيفية استعادة مزيد من وظائف الطبقة الوسطى، هذا في وقت لا يكاد يمر فيه يوم دون أن يهدد ترامب شركة تخطط لنقل بعض الوظائف إلى الخارج أو إنشاء مصنع في المكسيك، بدلاً من أميركا. والواقع أنه إذا استطاعت أساليب ترامب المثيرة للجدل إنقاذ وظائف جيدة، فلا يسعنا إلا أن نتمنى له التوفيق، غير أن ما لا يراه ترامب هو أنه لئن كان هذا قد يُكسبه بعض عناوين الصحف على المدى القصير، فإنه قد يدفع مديري الشركات على المدى الطويل للإحجام عن إنشاء مصنعهم التالي في أميركا، تحديداً لأنه سيكون رهينة لكم هائل من تغريدات ترامب على تويتر. كما أنه قد يدفعهم في هدوء لاستبدال مزيد من العمال بروبوتات بسرعة. ويقول «جيدي جرينشتاين»، الذي يرأس معهد «روت» الإسرائيلي: «إن ترامب يريد حماية الوظائف، ولكن ما نريده حقا هو حماية العمال». فالمهم هو حماية العمال، وليس الوظائف، لأن كل عامل اليوم سيضطر في الغالب لتغيير وظيفته عدة مرات في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير. وبالتالي، فإن أفضل طريقة لمساعدة العمال هي ضمان تحليهم بالمرونة اللازمة – أن يمتلكوا المهارات، وشبكات الأمان، والرعاية الصحية، وفرص التعلم اللازمة للقيام بتلك القفزات، والعيش في مدن مفتوحة أمام الابتكار وروح المبادرة الفردية والمجازفة الذكية. ولا شك أن الوحدات المجتمعية التي تحمي العمال جيداً هي مجتمعاتنا السليمة، حيث تساهم كل من الشركات المحلية، والمنظمات الخيرية، ونظام المدارس العامة والجامعات، والحكومة المحلية في دعم التعلم والتدرب واكتساب المهارات بشكل مستمر، حيث تخبر الشركاتُ المدارس والجامعات بالمهارات التي تحتاجها من أجل الازدهار في الاقتصاد العالمي، والمنظمات الخيرية تمول برامج ابتكارية وإبداعية للتعليم والتدريب الإضافيين. كما تلعب المدارس دور مراكز لتعليم الكبار ومراكز للخدمات الاجتماعية، والحكومات على صعيد الولاية والصعيد المحلي تدعم كل ذلك، بما فيه التواصل مع العالم والبحث عن مستثمرين وأسواق جديدة. إيريك بينهوكر، المدير التنفيذي لمعهد التفكير الاقتصادي الجديد بجامعة أوكسفورد يسمي ذلك «المحلية التقدمية الجديدة» ويحاجج بأنه منذ وقت طويل جداً و«التقدميون يركزون كثيراً جداً على واشنطن لدرجة أنهم باتوا يغفلون حقيقة أن معظم التقدم الذي يتم إحرازه بخصوص المواضيع التي تهمهم – البيئة، والتعليم، والفرص الاقتصادية، ومهارات القوة العاملة – إنما يحدث على المستوى المحلي. فذاك هو المكان الذي توجد فيه الثقة». والثقة هي ما يمكّن المرء من التكيف بسرعة، ومحاولة اكتساب المرونة. واليوم، هناك قدر أكبر بكثير من الثقة على الصعيد المحلي منه على الصعيد الوطني في أميركا. بيد أنه عندما يستعمل ترامب أسلوب القوة ويرغم شركة على الحفاظ على وظائف، ولكنه يجهز في الوقت نفسه على قانون «أوباما-كير» للتأمين الصحي من دون أن يأتي ببديل له يتصف بالمصداقية، فإنه ينقذ الوظائف ولكنه يؤذي العمال، لأنه يجعل العمال أقل أمناً وأقل مرونة. وخلاصة القول، إن الديمقراطيين ينبغي ويستطيعون إزالة لغة «القوة» من ترامب وتملكها، فهم ينبغي أن يؤيدوا عمالاً أقوياء، وليس جدراناً قوية، كما ينبغي أن يؤيدوا إنشاء مجتمعات قوية، وليس الاعتماد على رجل قوي لإكراه المشغِّلين، وينبغي أن يؤيدوا معايير قوية لإنشاء شركات قوية. توماس فريدمان *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»