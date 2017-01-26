فك شيفرة «البريكسيت»! تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017 لا حديث في أوروبا منذ أواخر شهر يونيو الماضي سوى عن تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف اختصاراً باسم «البريكسيت»، وذلك لما لهذا الحدث الفارق من أثر اقتصادي وسياسي ونفسي سلبي على مسار التكامل القاري الذي حقق خلال العقود الأخيرة مكاسب كبيرة فاقت حتى أحلام الآباء المؤسسين لمشروع الاتحادي الأوروبي. ومنذ قال البريطانيون في 23 يونيو الماضي «لا» للبقاء في الاتحاد صدر عدد غير قليل من الدراسات والكتب حول هذا الخروج، بهدف تفسير أسبابه السياسية، واستشراف تداعياته المستقبلية، ومن ضمن هذه الأعمال اتسم كتاب: «البريكسيت: فك شيفرة لا البريطانية»، الذي أصدرته مجموعة تحمل اسماً دالاً هو «هذه ليست أزمة»، بكونه عملاً مشتركاً معمقاً ساهم فيه عدد كبير من رجال السياسة وصناع القرار والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مختلف مجالات الشراكة، من عدة دول أوروبية، وكتب مقدمته رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتز، كما اتسمت الرؤى المنشورة فيه أيضاً بتعددية في الأصوات والتوجهات، ما جعل المقاربة العامة مجتمعة معبرة عن معظم ألوان الطيف الأوروبي. ولعل ما يخرج به قارئ هذا الكتاب هو أن قرار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يترك أحداً على الحياد، حيث شعر الجميع في القارة العجوز بأنهم معنيون، وأن خروج الإنجليز يحمل في طياته أكثر من رسالة تلزم قراءتها، ويجب استخلاص الدروس منها. وفي هذا السياق رأى كثيرون أن هذا الانسحاب يمثل إقراراً بفشل المشروع القاري برمته، بدليل اقتناع البريطانيين -ولو بأغلبية بسيطة- بأن الاتحاد لم يعد بمقدوره الاستجابة لتطلعاتهم، ولا التعبير عن مصالحهم، ولذلك كانوا أول القافزين من سفينته، وهو ما يمكن أن يكون نذير شؤم، إن ازداد جنوح التيارات والقوى الانعزالية اليمينية في أوروبا، وتبعت دول أخرى المملكة المتحدة على طريق الخروج! هذا في حين رأى آخرون كثر أيضاً في قرار «البريكسيت» فرصة ثمينة لإعادة بناء المشروع الأوروبي من جديد على أسس أصلب وأرسخ، وخاصة أن بريطانيا لم تكن أصلاً أوروبية الهوى في كثير من الفترات، بل ظل ارتباطها مع الحليف الأميركي على الجانب الآخر من الأطلسي أقوى وأرسخ من ارتباطها بشركائها في أوروبا القارية. ومن وجهة نظر هؤلاء فإن صك الإنجليز للباب خلفهم بقوة ترك للمواطن الأوروبي العادي مهمة البحث عن إجابة على عدد غير قليل من الأسئلة حول المسار والمصير الاتحادي، وهو ما يحاول مؤلفو هذا الكتاب اقتراح إجابات عليه، بهدف إقناع هذا المواطن بأن لقصة المشروع الأوروبي بقية ربما تبدو أكثر وعداً وتشويقاً بكثير من كل ما تحقق حتى الآن. وهي قصة تستحق أن تستكمل فصولها ببريطانيا أو بدونها، وذلك لأن الأهداف والغايات المؤسسة للاتحاد لم تفقد شيئاً من وجاهتها، كما أن سبل ووسائل تحقيقها ما زالت متوافرة ومتاحة. ولعل أول درس يمكن استخلاصه من قرار الخروج البريطاني هو وجود رغبة عامة، وربما عارمة، لدى المواطنين الأوروبيين في نيل حماية تقيهم من التداعيات السلبية الجارفة المترتبة على حرية الأسواق المطلقة واتفاقات التجارة الحرة، وإن كان هذا الحكم أيضاً لا يخلو من تسرع، لأن كثيراً من هذه الاتفاقات التي يضيق بها الأوروبيون اليوم ما زالت أصلاً في طور التفاوض، كما أن تداعياتها السلبية تبقى في حدود معقولة مقابل عائدات تجارية واقتصادية مجزية، وبعضها غير منظور، بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، واستطراداً بالنسبة للمواطن الأوروبي نفسه في النهاية. وكذلك مع شدة حملة المنتقدين لبيروقراطية الاتحاد الأوروبي، وقراراتها الفوقية، إلا أن هذا لا ينفي أيضاً ضرورة وجود جهات تنسيقية ذات قرار نافذ لتنظيم سوق ينخرط فيها عدد كبير من الدول الكبيرة والصغيرة، والاقتصادات متفاوتة السرعة، وبعبارة أخرى فلابد من وجود قواعد لعبة، وبالتالي يلزم وجود جهات معنية بالسهر على تطبيق هذه القواعد، وهي المؤسسات الاتحادية الأوروبية، المدعومة في قراراتها من طرف الحكومات الوطنية، والبرلمان الأوروبي المنتخب، وكل هذا يفند كثيراً مما يردده الناقمون على الاتحاد والمغاضبون المنسحبون خارجه، لأسباب وطنية، أو سياسية خاصة بهم. وهذا يعني أن المشكلة ليست في الاتحاد نفسه كفكرة وآليات شراكة وتعاون، وإنما هي في بعض أوجه القصور في تطبيق قواعد اللعبة، أو لأسباب أخرى مرتبطة بإرادة ورغبة ذاتية في العودة للنزعة القومية لدى بعض قوى اليمين هناك في إنجلترا أو هنا في أوروبا القارية أيضاً. حسن ولد المختار الكتاب:البريكسيت: فك شيفرة الـ«لا» البريطانية المؤلفون: مجموعة مؤلفين الناشر:رينيساني دي ليفر تاريخ النشر: 2016