ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017 رؤية روسية للحل السوري.. وجدل تفعيل الخروج البريطاني إعداد: محمد وقيف صحيفة «ذا موسكو تايمز» الروسية نشرت ضمن عددها ليوم الأربعاء مقالاً للمحلل السياسي الروسي فلاديمير فرولوف علَّق فيه على مفاوضات أستانة التي جمعت فرقاء الحرب الأهلية السورية تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران، ومؤشرات تحول في الموقف الروسي من المعارضة السورية المسلحة. واعتبر أنه على رغم أن البيان الختامي، الذي تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار، لم يوقعه وفد النظام السوري أو وفد المعارضة، فإن المفاوضات قد تمثل محطة مهمة على طريق تسوية نهائية للحرب الأهلية السورية. إلى ذلك، يرى الكاتب أن مفاوضات أستانة تأتت بفضل تحول في الاستراتيجية الروسية تجاه سوريا، تحول من العمليات العسكرية إلى المساعي الدبلوماسية، وخاصة نحو التعامل بشكل مباشر مع المعارضة المسلحة المعتدلة التي كانت موسكو حتى عهد قريب تنفي وجودها، مضيفاً أنه الآن، وبعد أن ضمنت بقاء النظام السوري عبر التدخل العسكري، فإن اهتمام موسكو الرئيسي بات منصباً على إنهاء الحرب السورية. «وللحفاظ على نفوذها في سوريا، أخذت موسكو الآن تحول نفسها من مقاتل إلى صانع سلام»، يقول الكاتب الذي يرى أن روسيا، وحتى بعد حملات القصف التي نفذتها، تتمتع بمصداقية أكبر بين فصائل المعارضة السورية المسلحة مقارنة مع إيران. ومن مظاهر هذا التحول أيضاً أن التلفزيون الروسي الرسمي لم يعد يشير إلى المعارضة المسلحة بـ«الإرهابيين»، وإنما بتسمية محايدة. وفي المقابل، يلفت الكاتب الانتباه إلى الدور السلبي لإيران في النزاع السوري قائلاً إنه بينما تراهن إيران على الحفاظ على نفوذها في سوريا من خلال مليشياتها، فإن روسيا تسعى لإعادة إنشاء دولة سورية قوية تحتكر السلاح مع تقاسم للسلطة بين النظام والمعارضة. وأشار إلى أن الجهود الروسية الرامية إلى وضع تلك المليشيات المحلية تحت قيادة عسكرية موحدة نُسفت من قبل إيران، ما دفع الجيش الروسي لتدريب وتجهيز الوحدات البرية السورية، كما قال إن إيران ومليشياتها الشيعية والنظام السوري مسؤولون عن أخطر خرق لوقف إطلاق النار المدعوم من قبل روسيا وتركيا في وادي بردى. «ذا هيندو» صحيفة «ذا هيندو» الهندية علّقت ضمن افتتاحية عددها ليوم الخميس على إصدار المحكمة العليا في بريطانيا حكماً ينص على ضرورة تصويت البرلمان على ما إن كان ينبغي للبلاد بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ما بات يعرف بـ«البريكسيت»، ما يعني أنه لا يحق للحكومة تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والشروع في مفاوضات الخروج الرسمية من الاتحاد الأوروبي من دون الرجوع إلى نواب الأمة في مجلس العموم، وذلك على اعتبار أن «القوانين الداخلية لبريطانيا ستتغير بشكل جوهري ومهم نتيجة الإنهاء الوشيك لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي»، كما تقول. وتقول الصحيفة إن موقف حكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، التي استأنفت حكماً سابقاً بهذا الشأن، يتمثل في أنه ما دام الشعب قال كلمته في استفتاء يونيو الماضي حول البقاء في الاتحاد أو الانسحاب منه، فإن الجهاز التنفيذي يستطيع ممارسة صلاحياته بخصوص مسائل السياسة الخارجية. هذا في حين تشدد المعارضة على ضرورة أن يناقش البرلمان العملية قبل إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي، تماماً على غرار مناقشته وموافقته على انضمامها إلى «المجموعة الاقتصادية الأوروبية» في عام 1973. وترى الصحيفة أنه لا توجد إرادة سياسية في بريطانيا اليوم لمحاولة إلغاء نتيجة استفتاء يونيو الماضي، مثلما يؤشر على ذلك اعتزام المعارضة الدفع بتعديلات بدلاً من الطعن في تشريع «البريكسيت» الذي بات اليوم ملحاً. ولهذا، ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها لماي لتفعيل المادة 50، تقول الصحيفة، فإن ثمة وضوحاً أكبر فيما يتعلق بشكل انسحاب بريطانيا من الكتلة. «ذا جابان تايمز» «سياسة تجارة أميركية مقلقة». تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «ذا جابان تايمز» اليابانية افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء وأفردتها للتعليق على النزعة الحمائية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وقالت إنه إذا كان جزء كبير من سياسات ترامب ما زال غير معروف، فإنه قد وفى بجزء من وعوده الانتخابية بعيد أيام قليلة على توليه الرئاسة، معتبرة أن الأمر التنفيذي الذي وقعه يوم الاثنين لسحب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» للتجارة الحرة بين 12 دولة، إلى جانب اعتزامه إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية، التي تجمع كندا والولايات المتحدة والمكسيك، المعروفة اختصاراً بـ«نافتا»، ينبغي أن يدفعا الحكومة اليابانية لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الأضرار التي يمكن أن تنتج عن التغييرات في السياسات التجارية الأميركية. فبخصوص اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي»، تقول الصحيفة إنه قبل ساعات من توقيع ترامب للأمر التنفيذي الذي أجهز على الاتفاقية، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه سيواصل الجهود لإقناع الحكومة الأميركية بإدخال الاتفاقية حيز التنفيز. ولكن الخبر بات رسمياً الآن: فالولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية، وشينزو آبي، الذي اعتبر الاتفاقية جزءاً أساسياً من جهوده الرامية لتنشيط نمو الاقتصاد الراكد في اليابان: «سيتعين عليه أن يعيد النظر في استراتيجيته التجارية». أما بخصوص اتفاقية «نافتا»، فقالت الصحيفة إنه إذا كان موت اتفاقية «الشراكة عبر الهادي»، التي كان من المرتقب أن تحدد القواعد المستقبلية للتجارة الاستثمارات بين أعضائها، قد لا يتسبب في خسائر اقتصادية فورية لليابان، فإن التغييرات الممكنة في قواعد التجارة في إطار «نافتا» يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية مباشرة على الشركات اليابانية، وذلك على اعتبار أن مئات الشركات اليابانية استثمرت في المكسيك من أجل الاستفادة من تكاليف العمالة المحلية المنخفضة وتصدير المركبات إلى السوق الأميركية من دون رسوم. لتذهب إلى أنه إذا كانت المحادثات الأميركية لإعادة التفاوض حول «نافتا» ستبدأ مع كندا والمكسيك، فإنه يتعين على الحكومة اليابانية أن تبحث أيضاً إمكانية المشاركة في العملية باعتبارها طرفاً معنياً باتفاق التجارة الحرة.