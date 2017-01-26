«ريفلين».. كيف يختلف عن «الليكود»؟ تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017 منصب الرئاسة في الدولة الصهيونية صوري شكلي، والرئيس الإسرائيلي إلى حد كبير، غير سياسي، وسلطاته محدودة، وليس له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء، أو الاعتراض على التشريعات التي يصدرها الكنيست (البرلمان)، وليس له الحق حتى في مغادرة إسرائيل دون موافقة الحكومة، ولا يستطيع حل الكنيست أو إقالة الحكومة، حيث القوة التنفيذية الحقيقية تقع في يد رئيس الوزراء. الرئيس الحالي، المحامي «رؤوبين ريفلين»، الذي بدأ مسيرته السياسية عام 1988 في حزب «الليكود» اليميني، حيث انتخب نائباً في البرلمان، وأصبح رئيساً للكنيست فيما بعد مرتين بين عامي 2003 و2006 وما بين 2009 و2013، يظهر اليوم كصاحب مشروع سياسي مختلف عن حزبه «الليكود» الذي ينتمي إليه. بل إن «ريفلين» لطالما عارض سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، آخرها عندما أعلن قبل أسبوعين أنه «لا خيار أمام إسرائيل سوى التفكير عمليا بإبرام اتفاقيات مع الفلسطينيين. يجب علينا أن نبدأ التفكير في المستقبل، وكيف نستطيع الخروج من المأزق السياسي مع الفلسطينيين. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيبقى هو القضية المركزية حتى لو أغمضنا أعيننا». وقد سبق هذا الموقف السياسي معارضته الشديدة لمشروع «قانون حظر الأذان»، حين قال إن «القانون»: «يظهر إسرائيل في العالم كديمقراطية لليهود فقط، تتصرف وفق معايير عرقية ودينية تشرع قوانين ضد المسلمين فقط». وختم معلناً: «عندما كنت طفلا، كان مصدر فخار القدس أنك تسمع فيها في الوقت ذاته: أجراس الكنائس، وأذان المساجد، سوية مع صفير ينذر بدخول السبت وأصوات الصلوات من الكنس اليهودية». لكن، منذ تولي ريفلين رئاسة الدولة في خضم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في 2014، قام مرتين بزيارة ما يسمى «مجلس مستوطنات الضفة الغربية»، حيث أعلن في كلا المناسبتين صراحة: «الاستيطان في (أرض إسرائيل) يمثل (حق الشعب اليهودي) في أرض آبائه وأجداده»، مؤكداً «على الالتزام الإسرائيلي بمحاربة موجة الإرهاب الذي يتعرض له المستوطنون». وفي كلتا المناسبتين، ربط ريفلين ذلك بما أسماه «تحرير القدس والضفة الغربية» (حرب يونيو 1967) و«عودة الشعب اليهودي لأرضه». وقد دأب بين فترة وأخرى على إعادة تأكيد موقفه المؤيد للاستيطان. كما يستبعد ريفلين التوصل لاتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين في الوقت الراهن «بسبب الانعدام التام للثقة بين القيادات والشعب». ويضيف: «السعي إلى تحقيق حل دائم محكوم عليه بالفشل المسبق الذي سيدفع الشعبين إلى مزيد من اليأس»، علماً بأن الرئيس الإسرائيلي هذا لم يخف أبداً معارضته لإقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، نراه الآن يطرح طرحاً مختلفاً عن ذلك. وفي مقال بعنوان «إعادة السحر»، كتب «ميراف الوش لفرون» في «هآرتس» موضحاً، على نحو كاشف، أبعاد جوهر الموقف السياسي للرئيس الإسرائيلي. ومما قاله: «ريفلين ذكر أكثر من مرة تأييده للكونفيدرالية التي تشمل حدوداً مفتوحة، والقدس موحدة، مع إدارة مشتركة للأماكن المقدسة، وسلطتين سياديتين ديمقراطيتين. إنها مبادرة (دولتان -وطن واحد) التي تعرض الصيغة الكونفيدرالية بشكل يعكس الجرأة فيما يتعلق بمصادر الصراع وإمكانية اختراق الطريق المسدود الذي وصلت إليه النقاشات السياسية. ومن خلال تأييد إبقاء المستوطنات في مكانها، تعطي المبادرة إجابة على الصعوبة العملية والأخلاقية في إخلاء المستوطنين، وتعطي الحل لمشكلة حق العودة من خلال اقتراح الحدود المفتوحة ومنح حق تدريجي للفلسطينيين بالعيش والعمل في إسرائيل كمواطنين». في السياق ذاته، كتب «يوئيل ماركوس» يقول: «ريفلين المتطرف تبين أنه رئيس (الشعب) ويسعى من أجل السلام، ويقف مثل الجدار أمام القوى التي تهدد بإسقاط الديمقراطية الإسرائيلية (عبر مساعيهم لمزيد من اضطهاد عرب 48 و67)». وفي اقتباس ثالث معبر، تقول صحيفة «هآرتس»: «ريفلين لن يكون رئيساً لدولة إسرائيل بل رئيساً لإسرائيل الكبرى، وسيستغل منصبه لدفع الاستيطان في الضفة الغربية، وهو أمر يقدسه».. أو ليس هو القائل: «أفضل قبول الفلسطينيين كمواطنين في إسرائيل، بدلا من تقسيم الدولة. علينا ضم الضفة الغربية المحتلة» (لكن في إطار كونفدرالي). وبذلك كله، يختلف ريفلين عن الخط العام للائتلاف الحاكم!