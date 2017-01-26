حركات اجتماعية مصرية تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017 تبدو الساحة المصرية مهيأة لظهور العديد من الحركات الاجتماعية في الفترة المقبلة ولاسيما مع ضعف الأحزاب السياسية، وترنحها، وعدم قدرتها على علاج المرض العضال الذي أصيبت به، وتحتاج إلى جهد جهيد كي تبرأ منه، بينما لم يكف المجتمع المصري عن إنتاج حركات نخبوية أو جماهيرية عملت طيلة الوقت إما على الإصلاح السياسي والاجتماعي، أو الدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته سواء في مجال الحريات العامة أو الخدمات. وتاريخ مصر يحفل بالحركات الاجتماعية، وبعضها ولد ضعيفاً، لكنه استوى على سوقه، وتمكن، وضرب جذوراً عفية في التربة السياسية، وحفر لنفسه مكاناً في تاريخ بلدنا. ولم يتمكن بعضها الآخر من مغالبة الضعف والعوز، فتلاشى، واستقر في زاوية النسيان، ليصير مجرد أحداث تذكر، ووقائع تروى، وعظات يستفاد منها. وليس أدل على ما للحركات الاجتماعية في مصر من دور ومكانة من أن «الوفد»، الذي أخذ على عاتقه قيادة الحركة الوطنية منذ 1918 وحتى ثورة يوليو، بدأ حركة اجتماعية صغيرة مجهدة، ولكنه تحول إلى حزب عظيم، حين راح المصريون عن بكرة أبيهم، يجمعون التوقيعات لسعد زغلول ورفاقه، ويلتفون حولهم من أجل الاستقلال والدستور. وفي العقود الأخيرة ظهر العديد من الحركات الدينية أو الجماعات والتنظيمات التي توظف الإسلام في تحصيل السلطة السياسية والثروة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية، والتي تعد نوعا من الحركات الاجتماعية، التي تمتلك مطلقات عقدية مشبعة بالأوهام والحتميات التاريخية، وتستند إلى مرجعيات تتجاوز في بعض جوانبها الواقع المادي وتفسيراته، وإن كان يجب إخراج من ينزلق منها إلى العنف المادي والإرهاب من عداد الحركات الاجتماعية المتعارف عليها، لأن هذه الحركات تمارس دورها بشكل علني وسلمي. ولم تشهد مصر حالة من السيولة في قيام حركات اجتماعية مثل تلك التي ظهرت في عام 2004 ومطلع 2005، وكلها رفعت شعار «التغيير» وفي مطلعها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، وتقاربت مطالبها إلى حد تطابق بعض البنود، وسلكت في احتجاجها المتكرر والمستمر أساليب متشابهة، وحاولت، على اختلاف حجمها ومكانتها واتصالها بالجماهير، أن تلقي حجراً في مياه السياسة المصرية الراكدة، وهو ما تمت ترجمته على نطاق واسع في ثورة 25 يناير 2011. وبعد «كفاية» انطلقت حركة سمت نفسها «حماية» وكانت تهدف إلى الدفاع عن ممتلكات الشعب في القطاعين العام والحكومي، وتتصدى لأي محاولة لتصفيتها مثلما كان مطروحاً أيام حكم حسني مبارك ومن بعده جماعة «الإخوان»، التي أسقطتها عن السلطة في 30 يونيو 2013 حركة اجتماعية أخرى، ذات نزوع سياسي بارز وجلي، وهي حركة «تمرد» التي عملت على جمع ملايين التوقيعات لإجبار الإخواني محمد مرسي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فلما رفض نزل ملايين المصريين إلى الشارع مطالبين برحيله، وانحاز الجيش لهم، وقام بإنهاء حكمه وإطلاق خريطة طريق هي التي تشكل نقطة بداية النظام السياسي الذي يحكم مصر الآن. وبعد ثورتي يناير ويونيو راح كثيرون يقولون إن مصر لن تشهد حركات أخرى، ولكن أعتقد أن هذا قول خاطئ، بل إن ما يجري على الساحة المصرية الآن يظهر عكسه، حيث نجد دعوات مستمرة لإطلاق حركات اجتماعية ذات نزوع سياسي أو اقتصادي أو حتى لها أدوار اجتماعية وثقافية. وتسعى هذه الحركات، بشقيها الإصلاحي والثوري، في سبيل تغيير الأوضاع إلى الأفضل باستمرار. وهناك حركات تنشغل بالقضايا التفصيلية والجزئية النابعة من المطالب الأساسية والشعارات العامة التي رفعتها ثورة يناير: «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية». ومن يمعن النظر فيما تشهده مصر يستقر في يقينه أن حركات اجتماعية ستنشط فيها مستقبلاً وتفرض نفسها من جديد، وتعمل كجماعات ضغط، محاولة أن تحمل أصوات الناس إلى صناع القرار ومتخذيه، أو تمنع السلطة من أن تنزلق مرة أخرى إلى مسارات لا يقبلها الشعب.