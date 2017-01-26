رسالة.. للتعددية الأوروبية تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017 عندما ضاق المسلمون ذرعاً بحيف مشركي قريش، قام نبي الرحمة والتسامح عليه أفضل السلام وأتم التسليم بإرسال المضطهدين من بني قومه إلى رحابة المسيحية السمحة عند النجاشي الذي رد زعماء قريش آنذاك بعد استماعه إلى سيرة مريم العذراء من كلام الله في كتابه الكريم عندما قام أحد الصحابة بتلاوته على الملأ الذي قال فيه رب العالمين: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الذِينَ قَالُوَا إِنَّا نَصَارَى...»، وعندما سأل النجاشي المسلمين ما تقولون في مريم، فبادروا بقراءة سورة مريم التي أقرها النجاشي بما ورد عنها في الإنجيل فهي ذات العذراء، فلا اختلاف ولا انتزاع حق الاعتراف ببشرية عيسى، هذا نهج قديم قدم الدين المسيحي الذي سبق الإسلام بمئات السنين. «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً».. ترى ماذا تغيَّر في أوروبا حتى ترد على النجاشي بنهج بعض متطرفيه من اليمين الذي يريد إعادة دفة سفينة التنوع إلى الخلف. وهي نفس الآيات التي تليت على النجاشي قبل مئات السنين ولم يشعر أحد منهم بالإهانة ولا بالحزن، بالعكس، الجميع فتحوا قلوبهم وصدورهم قبل بيوتهم أو وطنهم للفارين من المسلمين إلى معقل المسيحية في ذلك الوقت. هو ذات القرآن المعجز الذي اتخذته بعض المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي وأدخلته كإحدى وسائل العلاج والشفاء من بعض الأمراض النفسية حينما تعجز الأدوية الكيميائية والأجهزة الكهربائية عن أداء وظيفة ودور العلاج أو الشفاء للمرضى. نقول لأوروبا المسيحية، عندما مات النجاشي بعد أن كتم إيمانه فإن نبينا بسماحة وسعة رحمته بجميع الأمم صلى عليه صلاة الغائب، وعندما جاء وفد من الحبشة قام نبينا بخدمتهم ومنع الصحابة عن ذلك عندما تذكر أن النجاشي قد أكرم أصحابه، وقد جاء الدور عليه لإكرامهم من دون الناس أجمعين. هذه سماحة الإسلام التي يراد أن تنطمس في بحر التطرف من الجانبين، فأوروبا لن تجد ديناً أفضل من الإسلام رحابة وسماحة لأنه يسع الأديان كلها بلا تفرقة. وكان هدف الكنيسة الرئيسي هو تشجيع وبناء العلاقات بين الأديان وهو أحوج ما يحتاج إليه العالم الذي يحارب الإرهاب في كل مكان، وكذلك الإسلام يهدف أكثر من أي دين آخر إلى بناء علاقات مع كل البشر بعيداً عن أي نعرة مذهبية أو طائفية أو عنصرية سوداء أو بيضاء. وأريد أن أذكر الأوروبيين بالتاريخ غير البعيد، لقد رحبت أميركا قبل عقود بالشيخ الحصري في ستينيات القرن الماضي لافتتاح جلسة الكونجرس الأميركي بآيات من الذكر الحكيم وكان أول قارئ يفعل ذلك في أميركا وكان هدفاً سامياً في وقته، ويفترض اليوم أن يكون هدفاً أسمى لأننا أحوج إلى هذا من ذاك الزمان. فمن هذا الباب من المعيب حضارياً وثقافياً أن تزال لوحات إعلانية لامرأتين محجبتين أمام العلم الأسترالي من أحد شوارع مدينة ملبورن، بعد تهديدات للشركة المالكة للوحة الإعلانات، وكان الإعلان يروج للاحتفال بالعيد الوطني لأستراليا وعلق وزير ولاية فيكتوريا لشؤون التعدد الثقافي بأنه من المؤسف أن نرى «أقلية صغيرة تهاجم أستراليين فخورين ببلدهم». وأصدر بياناً قال فيه: «أي شخص يعتقد أن إزالة الإعلان انتصار، عليه أن يعيد النظر في رؤيته للمعنى الحقيقي لليوم الوطني لأستراليا»، وأضاف أن اليوم الوطني «يهدف للتقريب بين الناس والاحتفاء بالتنوع الذي يجعل هذه الدولة عظيمة». فكما أن أوروبا وأميركا وأستراليا وغيرها من الدول الراقية بدأت تجدد التشريعات الخاصة بمحاربة الإرهاب، فعليها أيضاً أن تعيد النظر وتجدد التشريعات التي تقوي من دعامة التعدد الثقافي والعرقي والديني لأنها الحصن الحصين ومن خلالها تندحر أهداف الإرهاب والإرهابيين في أي مجتمع، وبالذات في الدول التي فيها الإنسان هو الأكرم.