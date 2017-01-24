المرصد العالمي للبحوث الطبية تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 من الحقائق المؤسفة في عالم الطب والصحة أن الأمراض التي تتسبب في 12.5 في المئة من العبء المرضي العالمي، مثل الملاريا والسل، لا يزيد نصيبها عن 1 في المئة فقط من مجمل ميزانيات الأبحاث الطبية، وهو ما يشكل اختلالاً واضحاً بين حجم العبء الذي يتسبب فيه مرض ما، وبين الموارد المالية المخصصة للبحث عن سبل أفضل للوقاية منه، أو عن طرق أكثر فعالية لعلاجه. وأدى هذا الوضع إلى ظهور مصطلح الأمراض المنسية أو المهملة، وهي الأمراض التي تصيب حالياً مئات الملايين من الأشخاص، دون أن تلقى الاهتمام الطبي المناسب، أو حتى القدر الكافي من التغطية الإعلامية. ولكي نستوعب معنى الأمراض التي نسيها، أو بالأحرى أسقطها العالم من ذاكرته عمداً، لا بد وأن نسترجع بعض الحقائق عن الواقع الصحي حول العالم، وبالتحديد واقع البحوث الطبية وعلاقتها بأمراض الأغنياء وأمراض الفقراء. وسعياً نحو تصحيح هذا الاختلال في تخصيص ميزانيات البحوث الطبية، تزعمت منظمة الصحة العالمية مبادرة عالمية، تهدف للتعرف على الأولويات الأهم في مجال البحوث الطبية، وذلك بناء على تقييم للاحتياجات الصحية الدولية، وهي المبادرة التي أطلقت عام 2015 بقرار من الجمعية الصحية الدولية، وعرفت بالمرصد العالمي للأبحاث الصحية (Global Observatory on Health R&D). ويتم في هذا المرصد تقييم الاحتياجات الصحية على المستوى العالمي، من خلال متابعة، ودمج، وتحليل البيانات ذات الصلة باحتياجات الدول النامية من الأبحاث الصحية، ومن خلال ميكانيزمات أو نظم فعالة لجمع تلك البيانات، بالإضافة إلى دعم وتنسيق الجهود الموجهة لمجال الأبحاث الطبية. وقد اتضحت أهمية الحاجة لمثل هذا المصدر مع انتشار وباء فيروس الإيبولا عام 2014 في دول غرب القارة الأفريقية، والذي أظهر بشكل جلي ضعف وهوان الاستثمار في التطعيمات، والأدوية والعقاقير الطبية، وباقي سبل الوقاية والعلاج، الهادفة لتجنب أو خفض تبعات الجراثيم التي تحمل في طياتها خطر التسبب في أوبئة إقليمية أو عالمية. وعلى المنوال نفسه، تتسبب حالية قلة وضآلة الاستثمار في تطوير مضادات حيوية جديدة، في قلق ومخاوف واسعة النطاق بين العاملين في المجال الطبي والصحي، في ظل تزايد ظاهرة المقاومة الفائقة للجراثيم لما هو متاح حالياً من مضادات حيوية. وتجسدت هذه المخاوف في تواتر صدور استشرافات مستقبلية، أجرتها معاهد بحثية متخصصة، توقعت أن تفتك هذه الجراثيم السوبر بعشرة ملايين شخص سنوياً، بحلول عام 2050، أي بواقع وفاة كل ثلاث ثوان. وبخلاف هذا الفاقد الإنساني الفادح، يتوقع أيضاً أنه في عصر ما بعد المضادات الحيوية، أن تتسبب هذه الجراثيم في تكلفة باهظة على الاقتصاد العالمي، تصل في بعض التقديرات إلى 100 تريليون دولار. ويتضح الوضع العالمي الحالي للبحوث الطبية في حقيقة أن عدد الباحثين والعلماء العاملين في هذا المجال في الدول الغنية، يبلغ 350 ضعف عددهم في الدول النامية والفقيرة. وعلى المنوال نفسه، تخصص الدول الغنية والصناعية ميزانيات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات على هذا المجال، وتبلغ أضعاف مضاعفة لما تنفقه الدول النامية والفقيرة على الأبحاث الطبية. ولكن في ظل حقيقة أن الأبحاث الطبية تتبع في الغالب أمراض الممولين لها، أي أمراض الأغنياء في هذه الحالة، ستظل أمراض الفقراء والتي تصيب مئات الملايين من البشر حول العالم حالياً، في آخر صف أولويات الباحثين في هذا المجال.