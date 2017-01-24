ترامب والكونجرس تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 بعد وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض، نتساءل: من الذي يستطيع تقييد هذا النوع من الحكم؟ حسناً، الكونجرس مازال لديه الكثير من الصلاحيات الكفيلة بكبح جماح الرئيس. وسيكون أمراً طيباً للغاية، أن نتخيل أن هناك عدداً كافياً من المشرعين الغيورين على المصلحة العامة للوطن، على استعداد للقيام بهذا الدور. وفي رأيي أن ثلاثة فقط من المشرعين «الجمهوريين» من ذوي الضمائر الحية، يستطيعون أن يفعلوا الكثير من أجل حماية القيم الأميركية. يجب ألا تتم معاملة ترامب باهتمام خاص، لمجرد حصوله على منصب الرئيس، ويجب ألا يمنح حرية استخدام البيت الأبيض كمنبر للترويج لنفسه. وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما نعرفه عن شخصيته، فإن الشيء الذي سيتضح أمامنا بجلاء هو أننا إذا ما منحناه احتراماً لا يستحقه، فإننا نكون بذلك كمن يقوم بتمكينه، كي يسيء التصرف كما يحلو له. إن أي شخص يقوم الآن بالتشكيك في شرعية ترامب، سيتهم بأنه غير وطني، مع أن الوطنية تعني الدفاع عن قيم بلادنا في المقام الأول، وليس إظهار الولاء الشخصي لزعيمنا المحبوب. ولا يجب علينا هنا أن ننخرط في عادتنا المزمنة الخاصة بنزع الشرعية عن نتيجة انتخابات معينة، عندما تكون هذه النتيجة على غير هوانا. ولكن هذه المرة استثنائية حقاً، وتحتاج إلى أن نتعامل معها بهذه الطريقة. لذلك دعونا نشكر الرب، على أن جون لويس الذي دافع عن الحقوق المدنية لذوي الأصول الأفريقية وتعرض للأذى جراء موقفه كانت لديه شجاعة التعبير علناً عن رأيه. لأن ذلك كان هو الشيء الوطني، والبطولي، الذي يتعين عليه عمله. وأميركا، في الحقيقة، بحاجة الآن إلى هذا النوع من البطولة، أكثر من أي وقت مضى. *كاتب أميركي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»