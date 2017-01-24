البنوك المركزية وانعدام الاستقرار تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 أكدت تصريحات منفصلة لرئيس البنك المركزي الأوروبي «ماريو دراجي»، ورئيسة الاحتياط الفدرالي الأميركي «جانيت يلن»، على تحول متواصل في أشكال السياسات التي تواجه بنكيهما المركزيين المهمين: الاعتراف بتحول في الظروف والآفاق الاقتصادية، إلى جانب أسئلة تتعلق بالقوة والاستمرارية. وحالياً، يتمثل رد رئيسي البنكين المركزيين الأوروبي والأميركي في الحفاظ على الدور التحفيزي لسياساتهما، واستعمال التوجيه الشفهي الذي يسعى لتجنب «قلب السفينة» وإحداث تغييرات تتسبب في أضرار. لكن رغم أن ذلك ينسجم مع توقعات المستثمرين، فإن اتجاه أو سياسة التطلع إلى الأمام قد لا تكون آمنة وسلسة مثل ما قد توحي بذلك أسعار السوق. ففي كل من أوروبا والولايات المتحدة، أخذ الناتج المحلي الاسمي يرتفع تبعاً لمؤشرات ارتفاع التضخم وارتفاع النمو، في الوقت الذي تراجعت فيه المخاوف من وقوع انكماش. وبالتوازي مع ذلك، أشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مناسبة إلى اعتزامها زيادة الإنفاق على البنى التحتية، وقد باتت احتمالات حدوث ذلك اليوم أكبر، في وقت توجد فيه أغلبيتان جمهوريتان في كلا مجلسي الكونغرس. بيد أن الاعتراف بتغير الوضع الاقتصادي وإمكانية سن سياسة مالية فضفاضة أكثر، أثبتا أنهما لا يكفيان، حالياً الأقل، لإحداث تغيير في السياسات. وبالمقابل، جدد رئيسا البنكين المركزيين التأكيد الأسبوع الماضي على النصائح والتوجيهات التي قدمت خلال اجتماعات سابقة حول السياسات، محاولين بذلك الحفاظ على قدر من المرونة. ومن خلال ذلك، أعادا التأكيد على ميزان تفضيلات المخاطر الذي كان أحد ثوابت مقاربتهما منذ أزمة 2008 المالية العالمية. والحال أنه عند صياغة السياسات، لاسيما في اقتصاد عالمي متغير على نحو غير عادي، يتعين على البنوك المركزية ألا تأخذ بعين الاعتبار الأمور الناجحة، لكن أيضاً الأخطاء التي قد ترتكبها، وإن على نحو غير مقصود. وهذا يتطلب جهداً للحد من الأخطاء الممكنة المعروفة وحصرها في تلك التي تستطيع البنوك المركزية تحمل كلفة ارتكابها ومعالجتها بشكل سهل نسبياً مع الوقت. واللافت أن البنوك المركزية أظهرت مرة أخرى أنها تفضل أن ترتكب خطأً على جانب الإفراط في التحفيز الاقتصادي منه على جانب تقصير في التحفيز، وذلك رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر بالنسبة للاستقرار المالي المستقبلي والتخصيص الكافي للموارد. وهذا ما تعلم المضاربون والمستثمرون توقعه بعد أن لاحظوا تفضيلات البنوك المركزية خلال السنوات القليلة الماضية. وبالفعل، ففي حالة الولايات المتحدة، مازال تسعير الأصول المرتبط بسعر الفائدة يوحي بتشديد أقل في 2017 من الارتفاعات الثلاثة التي أشار إليها الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير وتمت إعادة التأكيد عليها في تصريحات لاحقة لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. وهذه التوقعات بخصوص معدلات فائدة منخفضة تمتد أيضاً إلى ما بعد 2017، وذلك -مرة أخرى- رغم ما صدر عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من إشارات بذلك الخصوص. غير أنه كلما تشبثت البنوك المركزية بهذه المقاربة، وسط ظروف مالية واقتصادية متغيرة، ازدادت الحاجة الممكنة لتحول مفاجئ في السياسة النقدية، التي ولئن كانت مبررة اقتصادياً فإنها قد تكون مزعجة بالنسبة للأسواق. كما أنه قد يقلل المستثمرون من شأن وصفات البنوك المركزية مثلما تشير إلى ذلك مقاييس السوق. ولئن أمكن احتواء ارتفاع العائدات بالنسبة لسندات الحكومة الأميركية، عبر تدفقات موازنة سعر الصرف من أوروبا واليابان، فإن سوق الصرف الأجنبي لا يستفيد من مثل هذا التأثير الملطف. ونتيجة لذلك، قد يكون الدولار مقبلاً على تقلبات مهمة. ------------------ *رئيس مجلس التنمية العالمية في إدارة أوباما ---------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»