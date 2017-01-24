متانة اقتصاد أبوظبي وجدارته تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 لن يحار الباحث عن معالم تعافٍ واستقرار في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً، سواء كان ذلك على المستوى الكليِّ، أو على المستوى القطاعي، وسواء تعلَّق الأمر بما تنطوي عليه التقارير الصادرة تباعاً عن المؤسسات الاقتصادية الدولية، أو بالواقع المَعِيش في الحياة اليومية على أرض هذا الوطن. وهذا الأداء الإيجابي للإمارات عموماً، ولأبوظبي خصوصاً، لا بدَّ أنه نتاج عمل وجهد ومثابرة وطموح لا ينفد، تتحلَّى بها القيادة الرشيدة للدولة، وترسم بها الدولة والإمارة رؤاها وخططها المستقبلية، وتنفذ بها الأجهزة التنفيذية مهامها بكل التزام. والأمر الإيجابي الثاني الذي أشارت إليه الوكالة في تقريرها هو ارتفاع نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في عام 2016 إلى 282% مقارنةً مع 222% في عام 2015، لافتة إلى أن هذه المساهمة تُعَدُّ الأعلى بين الدول المصنَّفة بالفئة (AA)، والتي لا يتجاوز المتوسط فيها نسبة 61% من الناتج، ولا بدَّ أن هذا الفارق الكبير لمصلحة إمارة أبوظبي هو معيار على أن اقتصاد الإمارة له وضع خاص، ويتمتع بجدارة كبيرة تساعده على استيعاب المشكلات والضغوط الخارجية، والتغلُّب عليها، بل إحراز المزيد من التقدم والازدهار بالرغم منها. والمؤشر الذي يبدو أنه مؤشر كثير الوضوح إلى الجدارة الائتمانية الكبيرة لاقتصاد أبوظبي هو توقُّع الوكالة أن ترتفع مستويات الإنفاق الحكومي في الإمارة خلال العام الجاري (2017) بنحو 3%، بعد أن شهدت انكماشاً تراوح ما بين 10.3% و18.1% في عامي 2016 و2015، وأشارت الوكالة إلى تواصل جهود الإصلاح المالي البعيد المدى في الإمارة، التي تعمل على وضع إطار متوسط الأجل للموازنة، ومجموعة من القواعد المالية التي تغطي الإيرادات الحكومية والإنفاق والديون وتحقيق الوفورات، بالتزامن مع عمليات الدمج التي تشهدها الكيانات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، والتي سجَّلت تحسناً كبيراً في الجدارة الائتمانية مع انخفاض التزاماتها المالية خلال عام 2016 إلى 47 مليار دولار، مقارنةً مع 100 مليار دولار في عام 2012. وإلى جانب كل ذلك، فقد توقعت الوكالة نمو القطاع غير النفطي في أبوظبي خلال العام الجاري نحو 4%، قبل أن يرتفع إلى 4.5% خلال عام 2018، مقارنةً مع نمو مقدَّر في عام 2016 بنحو 3.5%، وهو مؤشر على قدر كبير من الأهمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطوُّرات وضغوط مستمرة. وفي الإجمال، فإن جميع المؤشرات السابقة تمثل دليلاً قاطعاً على كفاءة الإجراءات التي تتخذها إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، فيما يتعلق بعملية التنويع الاقتصادي، ونقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة ما بعد النفط، إذ توضح هذه المؤشرات أن تلك الإجراءات تؤتي أكلها، وتحقق ما هو منشود منها، كما تؤكد المؤشرات في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة أدائه المستقر في المستقبل برغم التحديات. ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.