ترامب وأوباما.. أوجه الشبه والاختلاف تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017 اتسمت خطبة التنصيب لدونالد ترامب بكل الأمور التي تحدث عنها المعلقون، وهي أنها مشاكسة وشديدة الوطنية، وتمثل إنكاراً لسنوات أوباما وتحذيراً لوسطاء السلطة في كلا الحزبين. وحين قرأت الخِطبَة فيما بعد أدركت أن خطبة ترامب كانت تحمل شبهاً مدهشاً لخطبة التنصيب الأولى لأوباما عام 2009. فقد انتقد ترامب بشدة صفوة السلطة في واشنطن الذين كان كثيرون منها يجلسون بالقرب منه. فقد أعلن ترامب في مستهل الخِطبَة «اليوم... لا ننقل السلطة فحسب من إدارة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر، بل ننقل الإدارة من واشنطن ونعيدها إليكم أيها الشعب». ومضى يشجب «جماعة صغيرة في عاصمة البلاد» وهم «السياسيون والمؤسسة» وهؤلاء «انتصاراتهم لم تكن انتصاراتكم». وكان أوباما قد فعل الشيء نفسه عام 2009. وحينها دعا أوباما إلى «إنهاء الشكاوى التافهة والوعود الزائفة وتبادل الاتهامات والعقائد الجامدة البالية التي خنقت لفترة طويلة حياتنا السياسية». وانتقد بشدة زعماء البلاد الذين كان كثيرون منهم يجلسون بالقرب منه أيضاً، قائلاً إنهم يتبنون «حججاً سياسية بالية لئيمة». وتخيل الرجلان أنه بمجرد التخلص من هذه المؤسسة اللئيمة فإن أميركا الموحدة قادرة على تحقيق إنجازات عظيمة. وأعلن أوباما «سنبني الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والخطوط الرقمية التي تغذي تجارتنا وتربط بيننا». وأضاف «سنروض الشمس والرياح والتربة لنزود سيارتنا بالوقود ولنشغل مصانعنا». ورفض نصح من «شككوا في نطاق طموحاتنا»، قائلاً: «كل هذا يمكننا عمله وكل هذا سنقوم به». وفي المقابل، رأى أوباما بالمثل أميركا بائسة في عام 2009. فقد تحدث عن اقتصاد أضعفه الجشع وانعدام مسؤولية البعض و«الفشل الجماعي في اتخاذ اختيارات صعبة». وأكد أوباما أن «المنازل فُقدت والوظائف تبددت والأنشطة الاقتصادية أُغلقت». وكانت البلاد في معمعة انهيار اقتصادي، لكن الأمر كان أسوأ من هذا. فقد أضاف أوباما أن «الرعاية الصحية لدينا مكلفة للغاية والمدارس تخيب آمال كثيرين». ورأى أوباما «ضعف الثقة على امتداد أراضينا وكذلك خوف شديد من أن اضمحلال أميركا لا مفر منه، وأن الجيل التالي يجب ألا يرنو ببصره بعيداً». وكان هذا التفسير الكئيب لأميركا في ذاك الوقت جزءاً من الترويج لحملة أوباما. لكن هناك اختلافاً حيوياً واحداً بين أوباما وترامب، رغم أنه قد يكون لهذا الاختلاف جذور في الجانب الأيديولوجي ونظرة كل منهما للعالم. ففي أول خطبة تنصيب له، كان أوباما يتحدث عن الولايات المتحدة وتاريخها وشعبها بطريقة كانت تبدو متعالية وأكاديمية ونظرية تقريباً، وهذا التعالي لأستاذ الجامعة شائع في خطبه العامة في السنوات الثماني التالية. وخطبته لعام 2009 تجلى فيها استيعاب وتقدير للتاريخ الأميركي، فقد قال إن أسلافنا «كدحوا في العمل وحققوا الاستقرار للغرب وتحملوا ضرب السياط وحرثوا الأرض الصلبة... وقاتلوا ولقوا حتفهم» في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام». لكن الأميركيين حين يستمعون له لا ينتابهم الانطباع بأنه أحب هؤلاء الأميركيين كثيراً. وفي تناقض صارخ، نجد ترامب يخبر الأميركيين ببساطة أنه يحبهم. ويتكلم بصيغة المخاطب بشكل أكبر بكثير من أوباما وأسلوبه السهل وعباراته تبدو صادرة من القلب مقارنة مع عبارات أوباما التجريدية. وأعلن ترامب في نهاية خطبته «لن تُهملوا ثانيةً... أصواتكم وآمالكم وأحلامكم ستحدد مصيرنا الأميركي. وشجاعتكم وطيبتكم وحبكم سيرشدنا على امتداد الطريق». وسكان الحضر الليبراليون المثقفون يرفضون مثل هذا النوع العاطفي المباشر من التعبير. وهذا من حقهم إلى حد كبير لكن إذا أردتم إلحاق الهزيمة بترامب فمن الأفضل ألا تقللوا من قيمة هذه الطريقة في التعبير. بارتون سوايم محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»