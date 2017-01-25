الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017 «المناصب الشاغرة» عبء على ترامب.. ودرس أفريقي في الديمقراطية «نيويورك تايمز» «واشنطن بوست» «لنحترم المنصب ونراعِ الأمل في هذه الأمة»، هكذا عنونت «واشنطن بوست» افتتاحيتها، يوم الجمعة الماضي، لترصد مداخلات قرائها التي تتضمن آمالهم ونصائحهم للرئيس الجديد، عشية تنصيبه، واحدة من هؤلاء القراء تُدعى «كيت كاين» البالغة من العمر 66 عاماً، وهي من ولاية شيكاغو، ووجهت كلامها للرئيس الجديد، قائلة: (الرئيس المنتخب دونالد ترامب: أنت على وشك تأدية القَسَم الأهم لشغل منصب يحلم أي شخص بالوصول إليه..إنني لم انتخبك، لكنني أدعم واحترم منصبك). وترى الصحيفة أن الخطاب الافتتاحي لأي رئيس عادة ما يكون حدثاً سياسياً، فهناك حزب فائز في الانتخابات، وآخر خاسر، ويتعلق الأمر بمسألة أخرى تتجاوز المشهد السياسي، وهي الاحتفال بما تراه الصحيفة «ديمقراطية دستورية» من خلالها يتم تغيير القوى المهيمنة على السلطة بطريقة سلمية، على أن تكون هذه القوى خاضعة لأمر الشعب. وفي هذا العام معظم الخاسرين في الانتخابات- أي «الديمقراطيين»- ليسوا في حالة مزاجية تسمح لهم بالاحتفال، بل إن معظمهم قاطع احتفال تنصيب ترامب، والمفارقة أن آلافا تجمعوا في العاصمة واشنطن للمشاركة في احتفال التنصيب، بينما آلاف آخرون احتشدوا للتظاهر ضد ترامب. وتقول الصحيفة: بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أصبح ترامب رئيساً شرعياً للولايات المتحدة، ونحن مثل «كاين» نعارض ترامب ونحترم منصبه. والديمقراطية الأميركية- كما تقول الصحيفة- مرتبطة بقدرتنا على الاعتراف بالفشل حال وقوعه والالتزام بتسيير الأمور نحو الأفضل. على سبيل المثال في ظل مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ينبغي إجراء تحقيقات في الموضوع على أن تكون متحررة من الخوف، كي نثبت أن الديمقراطية الأميركية قادرة على تصحيح نفسها بنفسها. وأفضل طريقة للتعاطي مع رئاسة ترامب تتمثل في احترام منصبه، على أمل أن يحظى صاحب المنصب بالاحترام بسبب ما سيقوم به من سياسات وهو في سدة الرئاسة. «كريستيان ساينس مونيتور» في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «درس من أفريقيا في الديمقراطية»، استنتجت «كريستيان ساينس مونيتور» أن الأزمة السياسية التي اندلعت في جامبيا، هذا البلد الصغير الواقع غرب أفريقيا، استدعت تدخل دول الجوار، وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً على الالتزام القوي بالديمقراطية داخل القارة السمراء. الصحيفة علقت على ضغوط الدول المجاورة لجامبيا من أجل إجبار رئيسها المنتهية ولايته يحيى جامع، على القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأول من ديسمبر الماضي، وخسرها لصالح منافسة (آداما بارو). «جامع» لم يكن يتخيل أن أربع دول مجاورة لبلاده وهي: السنغال ونيجيريا وساحل العاج وليبيريا، كانت قد تعلمت من مواقف سياسية سابقة واستوعبت دروساً قاسية من زعماء كانوا يرفضون الامتثال لإرادة شعوبهم ويمتنعون عن ترك السلطة أو تسليمها بطريقة سلمية، فالنتيجة كانت دوماً اندلاع العنف. ثلاث دول مجاورة لجامبيا، بذلت جهوداً في إقناع الرئيس الخاسر في الانتخابات بالتخلي عن السُلطة، وهذه الدول أعضاء في مجموعة «إيكواس» أو «الرابطة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» التي تضم15 دولة، والتقت وفودا من هذه الدول بالرئيس الجامبي السابق مرتين، وبعدما فشلت في إقناعه بالرحيل قررت تجهيز قوات لإجباره على الإقرار بنتائج الانتخابات وحصلوا على موافقة من مجلس الأمن الأمن للقيام بتلك الخطوة. الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع أحد الركائز المهم في العملية الديمقراطية، وهو أمر يعني الكثير لجيران جامبيا، وللأفارقة عموماً، حيث يفضل أكثر من ثلثيهم الديمقراطية. ولدى الصحيفة قناعة بأن سكان جامبيا أثبتوا شجاعتهم بعد تصويتهم ضد «يحيى جامع» الذي ظل في الحكم 22 عاماً، والذي وصل للسلطة عام 1994 جراء انقلاب، وحتى وزراؤه هربوا بعد هزيمته. الآن بات المستبدون في غرب أفريقيا يشعرون بالعزلة، علماً بأن ساسة مستبدين في مناطق أفريقية أخرى مثل زيمبابوي وبوروندي والكونجو يمكثون طويلاً في مناصبهم دون اكتراث من بقية دول القارة. إعداد: طه حسيب