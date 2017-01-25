المدير والجمهور

تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

لماذا يبدو بعض الوزراء والمدراء في بلدان كثيرة وكأنهم يعيشون في بيوت من زجاج مضادة لرصاص النقد والأسئلة؟ لماذا يعيشون في حالة من الهلع حين يباغَتون بصحفي أو متعامل يكشف شيئاً من قصور وزاراتهم وإداراتهم؟! وهل جاؤوا أصلاً إلى هذه المنصب إلا لكي يعملوا ويتعاملوا مع هؤلاء العملاء والموظفين مهما كانوا وأينما كانوا؟

بمجرد قيام الوزير بأداء قسَم اليمين، عليه أن يعلم يقيناً أنه معرض لكل أنواع النقد والمحاسبة والتساؤل، ليس فقط من صناع القرار، وإنما أيضاً من أصغر متعامل يطرق باب وزارته وينتظر منه إنهاء معاملته!

وقد يبدو الوزير متوتراً وقلقاً إذا ما بادر أحدهم بطرح حقيقة المشكلات المتراكمة، أو قام بالإشارة إلى الأشخاص الذين تم اختيارهم لإدارة الشؤون اليومية في الوزارة، رغم أنهم ليسوا مناسبين لتلك المهمة. وربما يؤدي استمرار هؤلاء في مواقعهم إلى هدم النجاحات السابقة.

الخطأ وارد في كل القرارات، والاختيارات قد لا تكون بالضرورة صحيحة على الدوام، لذا كانت المراجعة لأداء المسؤول أساسية ومهمة في التحقق من قدرته على أداء المهام المنوطة به.

إن ثقافة تقبّل النقد ثقافة عصرية راقية، تعكس شخصية ناضجة وواعية بحقيقة المسؤولية الملقاة على عاتقها وبحق الجمهور في المعرفة والشفافية مع كل الجهات. وهذه الثقافة لا تتأتى إلا من خلال فهم عميق لأهمية التعاطي مع المجهور والانفتاح عليه، سواء أكان جمهور المتعاملين مع الوزارة أو فريق العاملين فيها.. فذلك واحد من الشروط المهمة للارتقاء بالمؤسسات وتحسين أدائها. لذلك لابد أن نتساءل على سبيل المثال: هل يعي المسؤول أو الوزير حقيقة دوره؟ وهل يعرف أن من ضمن مهامه أن يفتح أبوابه للجميع، وأن ينصت للجميع، وأن يتعامل مع الجميع؟ إن الوظيفة الرسمية، في جميع البلدان (النامية والمتقدمة)، تكليف خطير لابد أن يعي مَن يتولاه واجباته وتبعاته وميزاته!

ولعل كلمة السر الأولى لنجاح المؤسسة هي الإنصات للمشكلات وتقبّل النقد من جانب الجمهور المتعامل، حتي يستطيع الوزير أو المدير حل العقد والتخلص من النظرة السلبية لوزارته أو إدارته، ومن ثم يسعى لإرضاء المتعامل بتحقيق طلباته وليس بحمله على مجاملته!