التربية ومواجهة الفكر المتطرِّف تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017 تشكل التربية أحد المداخل المهمَّة في مواجهة الفكر المتطرف، لأنها تسهم في تنشئة الأفراد منذ وقت باكر على منظومة القيم الإيجابية التي تعبِّر عن خصوصية المجتمع الثقافية والحضارية، وما يتميز به من سمات تحث على التعايش والوسطيَّة والاعتدال، فحينما ينشأ الطفل منذ البداية في بيئة أسرية وتربوية تؤمن بالحوار والتنوُّع وقبول الرأي الآخر ونبذ التعصب، فلا شك أنه يكون محصناً ضد أيِّ أفكار ضالة وهدامة من جانب الجماعات المتطرفة. لقد عبَّر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال حوار تلفزيوني عُرِض مؤخراً في قناة «الشارقة» الفضائية، عن رؤية عميقة وشاملة لدور التربية في مواجهة الفكر المتطرف، حينما أكد سموه «أن التربية الصحيحة هي الحصن الحصين ضد الأفكار الهدامة والجماعات الضالة التي تهدم المجتمعات، وصلاح الأمم لا يكون إلا بصلاح الأسرة والرجوع إليها». وحول انسياق بعضهم نحو الفكر الضال، أرجع سموه ذلك إلى «عدم اتباع أساليب التربية الصحيحة، نتيجة انشغال الآباء والأمهات عن أطفالهم بمتطلَّبات الحياة، وإغفال التربية». ودعا سموه الأسر إلى الاهتمام بتربية النشء، والتفرغ لذلك، فهم أساس تطور المجتمع، حتى لا يكونوا عرضة لهذه الأفكار الهدامة التي تستهدفهم، مؤكداً سموه «أن إصلاح الفرد، وتنشئته تنشئة صحيحة، يأتيان في أول اهتماماته، وهمه الشاغل». إن الاهتمام بتربية النشء والشباب بات ضرورة ملحَّة في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى تنامي خطر الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تعمل على استغلال ثورة الاتصالات في الترويج لأفكارها الهدامة، ومحاولة غسل عقول الشباب، وتجنيدهم باسم الدين، خاصة أن السيطرة على الفضاء الإعلامي لم تعد ممكنة في ظل التكنولوجيا الإعلامية الحديثة، وأصبح من الصعب ملاحقة أو مراقبة هذا الكمِّ الكبير من وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت التي تروِّج للفكر المتطرف، وتغذِّي العنف بأبعاده المختلفة، وهذا ما أدركته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ وقت باكر، واهتمَّت بالجوانب الفكرية والثقافية والتربوية للتصدِّي لهذا الفكر المتطرف. ولا شك أن التربية، بما تتضمَّنه من تنشئة النشء والشباب على منظومة القيم الإيجابية، وترسيخ قيم الحوار الهادف والبنَّاء في نفوسهم، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية لديهم من ناحية، وتحصينهم ضد أيِّ أفكار هدامة ومتطرفة من ناحية ثانية، تتطلَّب أن تقوم كل الأطراف المعنية بالعملية التربوية بأدوارها في هذا الشأن، لأن التربية السليمة لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا تكاملت جهود الأطراف المعنيَّة بها، بدايةً من الأسرة والمدرسة، ومروراً بالمسجد، ونهاية بالإعلام، فلكل طرف دور رئيسي في العملية التربوية، فالأسرة تمثل الأساس في التربية والتنشئة الصحيحة، وكلما نجحت في توفير بيئة صحية للأبناء في سن باكرة، وغرست فيهم قيم الولاء والانتماء إلى الوطن والتضحية من أجله بكل غالٍ ونفيس، أسهمت في تحصينهم ضد أيِّ أفكار تمثل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره. والمدرسة بدورها تقوم بدور رئيسي في تربية الأبناء بشكل سليم، ويُحسَب لوزارة التربية والتعليم أنها ضمَّنت المناهج الدراسية مقرَّرات تستهدف توعية الشباب بخطورة الفكر المتطرف، حيث قامت بإدراج كتاب «السراب» لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة، ضمن منهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، وهو الكتاب الذي يجرِّد الجماعات الدينية السياسية من «القدسية» التي تحاول أن تضفيها على نفسها، ويكشف عن زيف شعاراتها وبُعدها عن صحيح الدين، ويعرِّي أهدافها الحقيقية وفساد أفكارها وحقيقة مواقفها التي تحاول إخفاءها أو تمييعها، خاصة فيما يتعلق بتشجيعها على التطرُّف وممارسة العنف، أو تبريرهما. أما الإعلام، فلم يعد دوره يقتصر على متابعة الأخبار والأحداث أولاً بأول فقط، وإنما بات عليه أن يتفاعل مع أولويات المجتمع وقضاياه، وأن يقوم بدور تربوي من خلال تبنِّي خطاب عصري يستقطب النشء والشباب، ويبث فيهم منظومة القيم الإيجابية، ويحصِّنهم في الوقت نفسه من أيِّ أفكار متطرفة وهدامة.