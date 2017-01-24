ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017 تساؤلات حول رئاسة ترامب..والصين في دافوس تدافع عن العولمة في مقاله المنشور أمس بـ «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية، وتحت عنوان «بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض..ماذا عن العلاقات مع المناطق المطلة على المحيطين الهادي والهندي؟»، أشار «بريندان تايلور» إلى أن التنبؤات تتكاثر بشأن استقرار تلك المناطق عقب تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد السلطة. «تايلور»، وهو أكاديمي متخصص في الشؤون الآسيوية بالجامعة الوطنية الأسترالية، قد طرح تساؤلات من بينها: هل يزيد ترامب من قيمة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ما قد يُشعل حرباً تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؟ وهل يتسبب وصوله في استقطاب كبير بين الولايات المتحدة وروسيا، تاركاً الصين في حالة من البرود الاستراتيجي؟ وهل يتخلى عن حلفائه الآسيويين ممن يعتقد أنهم يتمتعون بمساعدات أميركية مجانية؟ وهل سيدفع الرئيس الأميركي الجديد هؤلاء الحلفاء نحو تطوير ترسانة نووية خاصة بهم؟ وهل ينوي التفاوض بطريقة أفضل مع الصين الصاعدة؟ الكاتب يرى أننا لا نعرف ماذا تعني رئاسة ترامب بالنسبة لاستقرار منطقة المحيط الهندي، وكذلك المحيط الهادي، قبل أن نشهد قيام إدارة ترامب بمواجهة أزمة كبيرة في هاتين المنطقتين. لكن أجواء الأزمات بالفعل تلوح في الأفق، وجاء وصوله إلى البيت الأبيض ليصب الزيت عليها. ترامب هو أول رئيس أميركي منتخب يُجري اتصالاً مع رئيسة تايوان، وذلك منذ تطبيع الصين علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، وأشار ترامب إلى أن مبدأ «صين واحدة» الذي نجح طوال فترة التطبيع مع بكين في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ما أثار قلق الأخيرة. كما أن اختيار «ريك تيلرسون» لشغل منصب وزير الخارجية يعد أيضاً مصدراً للتوتر، فهذا الرجل وصف تحركات بكين في بحر الصين الجنوبي، بأنها تشبه ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، واقترح على واشنطن بأن تمنع دخول الصين للجزر المتناثرة في بحر جنوب الصين. وحسب الكاتب، فإن الزعيم الكوري الشمالي «كيم يونج أون»، أفصح في الآونة الأخيرة عن تجارب للصواريخ البالستية العابرة للقارات، وإذا نجحت هذه التجارب، فسيكون بمقدور كوريا الشمالية ضرب الولايات المتحدة بأسلحة نووية. اللافت أن ترامب رد على ذلك بتغريدة قال فيها: (هذا لن يحدث). ويقول الكاتب إن أي توتر سواء في بحر الصين الجنوبي أو مع تايوان أو شبه الجزيرة الكورية، سينعكس سلباً على أستراليا. فلربما يطلب ترامب من الحكومة الأسترالية أن تقدم المساعدة في حال اندلع الصراع في أي من بقاع التوتر الآسيوية، وإذا رفض الأستراليون مد يد العون، فربما يسفر ذلك عن نهاية التحالف بين واشنطن وكانبيرا. لكنّ ثمة أخباراً جيدة تتمثل في قيام الولايات المتحدة والصين خلال العقود الأخيرة بتطوير مسار لإدارة الأزمات في المحيطين الهندي والهادي، وذلك نتيجة عوامل ثلاثة، أولها تعميق قنوات الحوار بين البلدين عبر المؤسسات والوكالات والوزارات، والآن على سبيل المثال توجد 90 آلية للحوار الرسمي بين واشنطن وبكين. ثانياً: إدارة الأزمات العسكرية بين واشنطن وبكين، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بهذا الخصوص على هامش قمة منتدى «إيبك» في ديسمبر 2014، خاصة بعدما اقترب الطرفان من خوض مواجهة بحرية في مياه بحر الصين الجنوبي. ثالثاً: حالة التآلف بين مسؤولي البلدين التي تراكمت مع مرور الوقت بسبب لقاءات رسمية رفيعة المستوى تنعقد بينهما. ويقول الكاتب لدينا في 2017 الرئيس الكوري الشمالي كيم يونج إيل والرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيري» وهما قد يبديان نوعاً من الجنون الاستراتيجي في آسيا الذي قد يتزامن مع التساؤلات والشكوك الراهنة التي تدور حول رئاسة ترامب. «تشينا ديلي» في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «كي تقود العولمة عليك مقاومة الحروب التجارية»، نشرت «تشينا ديلي» الصينية افتتاحية رصدت خلالها مداخلة الرئيس الصيني «تشي جيبينج» في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، والتي دافع فيها عن العولمة. المداخلة عكست شجاعة الصين في مواجهة نبرة «الحمائية» التجارية التي تهدد بتفكيك ما وصفته الصحيفة بالبيئة العالمية التي استفادت منها بلدان عدة خلال العقود الماضية، وعادت بالنفع على ملايين من البشر ومكنتهم من مقاومة الفقر، بل انتشلتهم منه. موقف الصين يمكن اعتبارها صاحبة أحدث صرخة في وجه الحركات الشعبوية التي تُلقي باللائمة على العولمة وتحملها المسؤولية عن المشكلات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول، بدلاً من إلقاء اللوم على سوء الإدارة، ويبدو أن بعض الساسة يحاولون احتكار حالة الشعور بالاستياء من العولمة كي تزداد الأمور سوءاً، وكي يقنعوا الناس بأن عقارب الساعة يمكن أن تعود إلى الوراء، وأن التقدم الاقتصادي قد يتحقق بإغلاق الأبواب في وجه الآخرين، أي فرض قيود على التجارة وتفعيل سياسات حمائية. ولدى الصحيفة قناعة بأن من يهددون بشن حروب تجارية، يكشفون افتقارهم للقدرة على تحسين الاقتصاد، ولا يستطيعون تطوير أساليب الإدارة لضمان النمو الاقتصادي. وفي الحروب التجارية، لن يربح أحد، فالكل يخسر، لكن عندما تزدهر التجارة سنجد أن الجميع رابحون. «جابان تايمز» بعبارة «الأزمة في جامبيا»، عنونت «جابان تايمز» اليابانية افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن يحيى جامع، الرئيس الجامبي المنتهية ولايته، كان قد ادعى أنه سيحكم بلاده مليار سنة، لكن انتهت فترة حكمه الشهر الماضي، بعد 22 ساعة قضاها في السُلطة، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في بلاده الشهر الماضي، لكنه أبدى تشبثه بالمنصب، ورفض الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فاز فيها «آداما بارو» بنسبة 43,3 في المئة من أصوات الناخبين، في حين حصل «جامع» على 39,6 في المئة من الأصوات، وحصل المرشح الثالث على بقية الأصوات. ومنذ استقلالها عام 1965، خضعت جامبيا الواقعة غرب القارة الأفريقية لحكم اثنين من الرؤساء، أولهما «داودا كيرابا جاورا»، وثانيهما «يحيى جامع» الذي وصل للحكم بعد انقلاب على نظام «داودا» عام 1994. والآن أصبح «بارو» الرئيس الثالث لجامبيا الذي أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي في سفارة جامبيا بالسنغال، لكن تم بث المشهد في التلفزيون الجامبي، ورغم رفض «جامع» نتيجة الانتخابات، فإن الاتحاد الأفريقي «ورابطة بلدان غرب أفريقيا» المعروفة اختصاراً بـ ECOWAS، اعترفا بالرئيس المنتخب، ومن ثم استقال نائب الرئيس الذي عمل مع «جامع» طوال 20 سنة ومعه أعضاء مجلس الوزراء، وعندما أعلن جامع حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، أكد فيه الاعتراف بالرئيس الجامبي المنتخب «آداما بارو». وبعد القرار الأممي، حركت ECOWAS قوات مسلحة تزيد على قوات الجيش الجامبي البالغ عدده 2500 جندي. الصحيفة استبقت تخلي جامع عن السلطة ولجوئه إلى السنغال، وطالبت باحترام الديمقراطية، ومنح الفرصة للرئيس الجامبي الجديد كي يكافح الفقر في بلاده الذي يعاني منه 60 في المئة من السكان، وأن يضع نهاية لأجواء الخوف والقمع اللذين اتسم بهما نظام حكم الرئيس الجامبي السابق يحيى جامع. إعداد: طه حسيب