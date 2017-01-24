العبور الآمن إلى المستقبل تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017 دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار السنوات الماضية، على تبنِّي نهج فعَّال في التعامل مع التحولات الاقتصادية على المستوى الدولي، من أجل تعزيز قدرة اقتصادها الوطني على استيعاب تلك التحولات، وتعظيم الاستفادة من إيجابياتها، وتجنُّب الصعاب التي يمكن أن تنتج عن سلبياتها، في الوقت نفسه، عبر إكساب هذا الاقتصاد قدرة ذاتيَّة على النمو من ناحية، وتعزيز حصانته في مواجهة تلك الصعاب من ناحية أخرى. وقد تجلَّت أهمية الخطوات والإجراءات، التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد، عندما تمكَّن الاقتصاد الوطني بفضلها من تخطِّي أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية بسرعة غير معهودة وبفارق كبير، مقارنة بالاقتصادات التي تعيش ظروفه نفسها في المنطقة والعالم على وجه العموم، فقد استطاع الاقتصاد الإماراتي العودة إلى النمو بمعدلات إيجابية ومطمئنة في وقت قصير، بعد وقت وجيز من اندلاع الأزمة، في الوقت الذي قبع فيه العديد من الاقتصادات بالمنطقة والعالم تحت طائلة الركود والكساد. وقد شملت هذه الخطوات والإجراءات عمليات مراجعة وإعادة هيكلة للموازنة الاتحادية والموازنات المحلية، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، استطاعت الدولة من خلالها أن تخفِّف من أعباء النفقات غير الضرورية، وأن تعزِّز كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل عام، ليكون أكثر قدرة على المضيِّ قدماً في تنفيذ الخطط التنموية من ناحية، وعدم تحميل الموازنة المزيد من الأعباء من ناحية أخرى. ونتيجة لتلك الإجراءات النوعية، فقد تخففت الموازنة الحكومية في الإمارات من الكثير من الأعباء، في الوقت نفسه الذي واصلت فيه الإنفاق على القطاعات التنموية الأكثر أهمية، التي من بينها التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة، وغيرها من القطاعات الضرورية بالنسبة إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، والسكان عموماً. وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من القرارات والإجراءات النوعيَّة في الإطار المذكور، ويأتي من بينها، بطبيعة الحال، القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن تأسيس شركة «مبادلة للاستثمار»، التي تؤول إليها ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كلٍّ من شركة «المبادلة للتنمية» (مبادلة)، و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (أيبيك)، بحيث تصبح الشركتان مملوكتين بالكامل للشركة الجديدة. وتُعَدُّ مثل هذه القرارات دليلاً قاطعاً على أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعي حساسية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وتدرك أن هناك ضرورة لمراقبة التطوُّرات التي تشهدها هذه المرحلة، والتعامل معها بشكل آنيٍّ وبمرونة تامة وكفاءة عالية، وهي المنهجية نفسها، التي اتبعتها القيادة إبان الأزمات الاقتصادية العالمية في السنوات والعقود الماضية، بل إنها المنهجية نفسها التي تظل هي الخيار الأمثل بالنسبة إلى أي دولة ساعية إلى التغلُّب على تحديات الحاضر، والانتقال إلى المستقبل بشكل آمن وسلس، ومن دون أي مخاطرة أو مجازفة، بما يضمن المحافظة على المكتسبات التنموية التي تحققت في الماضي، ويساعد على البناء عليها بشكل مستمر في الحاضر والمستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية