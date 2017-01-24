القطار الخليجي.. طال الانتظار تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017 إن الذين يتوجسون في الخليج من مشروع القطارات العابرة لحدود بلدان منطقة الجزيرة والخليج العربية، لا يملكون مبررات واقعية لهذه التوجسات التي تقترب في نوعها من الوهم. وحدهم الحريصون على التقارب الوجداني والثقافي والاجتماعي لهذه الشعوب الصابرة والمتوثبة، هم الذين عليهم الدفع بقوة لهذه المشاريع الحيوية كي ترى النور اليوم وليس غداً. القطار ليس وسيلة نقل فقط، يستخدمها البشر للتنقل من مكان إلى آخر. القطار، إضافة إلى أنه وسيلة، فهو أيضاً محفز ثقافي واجتماعي. وثقافة القطار مهمة وضرورية لأفراد المجتمع. ترتقي بهم إلى حال أفضل وأكثر تقدماً. حدث هذا في الغرب والشرق، لكن الشرق لم يستفد منه بقدر الغرب، ولذلك أسباب كثيرة. هنالك 3 قطارات دخلوا التاريخ، قديمه وحديثه، وتعرّفت البشرية قصصهم الشائقة التي لم تخل من عِبر. 2- (عبدالحميد الثاني) سلطان عثماني، قالوا إنه وحّد مشاعر المسلمين في جغرافيا عريضة، من بلاد الشام وصولاً إلى الحجاز (مكة والمدينة). شخصياً لا أشك في نوايا الرجل الحسنة، لكن تبين أنه ليس هو من وحّد تلك المشاعر الإنسانية - الإسلاميّة في هذه البقعة من الأرض تحديداً، القطار هو الذي وحّدها. الرحلة الأولى للقطار انطلقت من (محطة الحجاز) بدمشق، لتصل يوم 23 أغسطس عام 1908م، إلى المدينة المنورة، تحديداً منطقة العنبريّة (رأس القطار بلونه الأخضر لا يزال هناك)، حملت تلك القاطرات إلى جانب البضائع والبريد، الناس - الحجيج بشتى مشاعرهم ومشاربهم، فقاربت بينهم، ونسجت خطوطاً وجدانية وعاطفية ختمتها صحبة طريق، وأفسحت لهم تلك القاطرات في المجال، مساحةً كبيرة للتعارف والحوار الجماعي، والبوح الإنساني العام. وكان القطار بهذا المعنى، بطلاً عربياً، وحدوياً وقومياً، قبل أن يكون مشروعاً عثمانياً يحمل في عمامته شيئاً من الريبة والأنين. 3 - (قطار الحرير) بطل صيني أعاد مجدداً توحيد القارة الأوروبية وربطها بآسيا، وضمن الغلبة لبلده الصين في أي مواجهة أميركية - صينية تحدث على أرض القارة العجوز، أوروبا، فهنالك تحليلات تفيد أن مواجهة أميركية - صينية وشيكة الوقوع، أما في آسيا أو أوروبا، خصوصاً إذا حدث وتحالفت أميركا ترامب مع (راغبين) في تفكيك اقتصادي لأوروبا. المنتصر الهادئ في المرحلة المقبلة سيكون الصين، التي تنتشر اليوم على الكرة الأرضية بصورة فعالة أكثر من أي وقت مضى، وبالقطار ضمنت لنفسها الاقتراب من البشر على نحو دافئ، تحديداً في هذا الشتاء الأوروبي، فقد انطلقت رحلة قطار الحرير الأولى في أول يوم من يناير الجاري 2017، من مدينة يويو الصينية، عبر كازاخستان وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، وعبر نفق المانش، إلى بريطانيا، قاطعاً 12 ألف كيلومتر في 18 يوماً. حمل القطار للبلدان التي مر فيها، وجه الصين الحديثة لكن بملامح قديمة لم تتغير: ملامح الصبر، الحكمة والتفكّر، وشيء من علاج النفوس التي ذهبت بعيداً في ماديتها. هذا ما كان من الصين العصرية، السؤال: أين نحن من القطارات التي تفعل ما تعجز عنه السياسة وأسلحة الحروب؟