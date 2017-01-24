إدارة ترامب ومحاربة الإرهاب تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017 بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأميركية ودخوله المكتب البيضاوي، سيبدأ هو وفريق عمله الذي اختاره في بلورة رؤيتهم للملامح والمؤشرات الأساسية للصورة المستقبلية التي يريدون أن يكون عليها العالم، سواء في الشرق أو في الغرب. وتنفيذ الأجندة التي وضعها سيد البيت الأبيض الجديد يقتضي تجاوز إرث أوباما وتصفية تركته الداخلية والخارجية. ولعل من أهم الملفات الشائكة التي ينتظر أن يخوض ترامب غمارها هو مواجهة تحدي الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وأولها تنظيم «الإخوان المفلسين»، بعدما كانت إدارة سلفه الرئيس السابق تستغلهم كورقة لإحداث الفوضى بدعوى التغيير في المنطقة، وفي إثارة القلاقل والصراعات في شعوبها منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا، فيما يسمى «الربيع العربي» المنحوس. ولاشك أن الإدارة الأميركية الجديدة تأتي وهي تعبر بوضوح عن الاستعداد لمكافحة الإرهاب بجدية تامة، واعتبار تنظيم «الإخوان» والأجنحة الراديكالية العنيفة المنبثقة عنه إرهابيين. وتعد بعمل كل ما يلزم واتخاذ كافة التدابير الفعالة لمواجهة تحديات الإرهاب التي غفل عنها أوباما، وبعد ذلك أدت سياسة التراخي التي اتبعها إلى تصاعد وتيرة التهديد الإرهابي الموجه ضد أميركا وأوروبا وحلفائهما أيضاً. ويعرف الكل في الغرب -كما في الشرق- أن تنظيم «الإخوان» يقف وراء الهجمات الإرهابية، وأعمال العنف الدموية، في العديد من دول الشرق الأوسط والعالم. ولكن في الوقت نفسه، توجد لهذا التنظيم مكاتب تمثيلية في العديد من دول الغرب، كالولايات المتحدة وأوروبا، وهو الأمر الذي يثير قلق إدارة ترامب الجديدة، في حين أن إدارة الرئيس السابق أوباما كانت تعتقد بسذاجة أن الإخوان المتأسلمين يملكون القدرة على تولي الحكم في البلدان الإسلامية بعد الربيع العربي المشؤوم. ولكن هذه الاستراتيجية القاصرة والخاسرة أثبتت فشلها الكامل في الحال. إن قيام أميركا بإدراج «الإخوان» كمنظمة إرهابية محظورة، ستكون له أهمية كبيرة وتداعيات إيجابية على تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة أن التنظيم سعى في خراب دول المنطقة وسعى لتفتيتها، كما أنه لا يمكنه العودة إلى الساحة السياسية بصورة طبيعية، وذلك بعد فقدان ثقة المتعاطفين معه في توجهات التنظيم ومآربه، وتنفيذه لمؤامرات ودسائس قبيحة وعمليات إرهابية صريحة ضد الشعوب في المنطقة عامة، والشعب المصري بصفة خاصة، وفي سيناء بشكل أخص، وكذلك ضلوعه في تصفية شخصيات عامة لا لشيء إلا لأنها خالفت توجهاته المتطرفة ووقفت ضد أفكاره الهدامة المنحرفة. ولئن كان الأمن الأميركي الداخلي وتحدياته ومهدداته يأتي الآن من بين الملفات التي يتعين على ترامب الوقوف على أسبابها، فإن هناك العديد من المؤسسات الداخلية التي تؤوي شخصيات «إخوانية» ستعمل على «لفظ» تلك الشخصيات وإبعادها وكف خطرها عن أميركا وعن بقية المجتمع الدولي، وسيتبع واشنطن في ذلك أيضاً بعضُ الحلفاء التقليديين الآخرين لأميركا مثل المملكة المتحدة التي تضم رموزاً من التنظيم الدولي، وهاربين من العدالة، بعدما نفذوا وخططوا ودمروا بلدانهم. وبالنتيجة فستتعين على أميركا والعالم كله الاستجابة الجادة في مواجهة التحدي الذي تمثله تنظيمات وجماعات الإرهاب، وتوحيد الجهود والصفوف للقضاء عليها جميعاً، دون استثناء أو ازدواجية معايير، سواء في ذلك «داعش» و«الإخوان» و«حزب الله» والحشد، وغيرها من زمر الأشرار والتنظيمات الإرهابية والتشكيلات العصابية، من كل شكل ولون. وهذه هي أولى المهام المنتظرة من إدارة ترامب.. فهل ستكون في مستوى التحدي؟