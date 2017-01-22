دعم مستمر للكوادر الإماراتيَّة في مجال التعليم تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017 التعليم هو بداية الطريق لتحقيق النهضة، والوسيلة للتقدم والمنافسة والرقي إلى مواضع الصدارة في المجالات كافة. والتعليم هو القضية التي تبنَّتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ نشأتها، فسعت إلى دعم المعلم والطالب والعملية التعليمية في مجملها بكل ما أوتيت من جهد وقوة. ومن أهم ما تتحقق به جودة التعليم ورقيه إعداد المعلم، وتزويده بالمعارف الحديثة والمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق رسالة التعليم وهدفه بأفضل صورة ممكنة. فمهنة التعليم حيوية في أي دولة، لأنها تتولى مهمة بناء وتأسيس أجيال من أبناء الوطن، وإعدادهم لكي يتولوا في يوم من الأيام قيادته في مختلف المجالات وشتى الميادين. وهنا يأتي دور المعلم بصفته الركن الأساسي من أركان النظام التربوي، كما أن أهم الدعائم التي تركِّز عليها فلسفة التربية الحديثة تكمن في تهيئة المعلمين وإعدادهم وتطويرهم بصورة مستمرة لتلبية حاجات المجتمع، وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم للعمل التربوي الناجح والمتميز. ومن هنا جاءت أهمية برنامج «إعداد 2017» الذي أطلقه «مجلس أبوظبي للتعليم» في أبوظبي، في دورته الثالثة، بالتعاون مع «هيئة الموارد البشرية» في أبوظبي، و«كلية الإمارات للتطوير التربوي»، بهدف تدريب وتوجيه المرشحين للوظائف التعليمية في «مجلس أبوظبي للتعليم» لتوفير أفضل الفرص الوظيفية للكوادر الإماراتية في المجال التربوي. مع تخطيط المجلس لإطلاق هذا البرنامج بالعين في شهر مارس المقبل. ومن هنا تأتي أهمية برنامج «إعداد 2017» الذي سيستمر على مدار أربعة أشهر. فالتعليم مهنة لها قواعد وأصول وبرامج، وتخضع في كل بلدان العالم المتقدم للتقويم والتطوير المستمرَّين، وقد صُمِّم برنامج «إعداد» ليكون فرصة تدريبية متميزة للراغبين في العمل بالميدان التربوي، إذ سيمكِّنهم البرنامج من التفاعل بشكل مباشر مع الخبرات المتخصصة، والحصول على تدريب وتطوير على أيدي متخصصين أكاديميين وتربويين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة مع المتدربين، بغرض تحسين مهاراتهم التدريسية، وتطويرها، وإكسابهم الخبرة اللازمة، فضلاً عن الحصول على المعلومات والدعم والإرشاد فيما يخص التعرُّف إلى مجموعة المهارات والمعارف المتاحة في عمليات التدريس. وباستمرار تلك الجهود الطيبة المخلصة، المستمدَّة من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تحقيق الاهتمام بالمعلم، يمكن أن يتحقق ما تطمح إليه العملية التعليمية من تخريج طلبة ذوي مستوى عالمي، يملكون وعياً ثقافياً وتراثياً راسخاً، ومؤهلين لمواجهة التحديات العالمية، عن طريق توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالمي، يحفز الطلاب على استغلال جميع إمكانياتهم وقدراتهم، ما يجعلهم مؤهَّلين للتنافس على المستوى العالمي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية