ميزة الحكومة الصغيرة تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017 يبدأ ترامب ولايته الأولى، من دون أن يملأ شواغر الغالبية العظمى من المناصب في إدارته. ويمكن لهذا أن يكون بمثابة كارثة في طور التشكل، كما يمكن أن يقود أيضاً إلى بداية تقاليد جديدة، تدرك معها أميركا أنها قادرة على الأداء بنفس المستوى، من دون حاجة إلى عدد كبير من الوكالات، والإدارات الحكومية. ويشير «جوناثان برنشتاين» كاتب العمود في «بلومبيرج فيو»، إلى أن ترامب قد اقترح حتى الآن 28 مرشحاً فقط لشغل مناصب ضمن 690 منصباً شاغراً، تتطلب موافقة الكونجرس. والبيروقراطيون بارعون عادة في إثبات صواب رأيهم بشأن هذه القضية. فريك بيري مرشح ترامب لوزارة الطاقة مثلًا، الذي كان قد دعا ذات مرة لإلغاء الوزارة، يقول الآن إنه يندم على دعوته السابقة، بعد أن جرى إطلاعه على العديد من الوظائف الحيوية التي تقوم بها الوزارة. ولا يقتصر ذلك على البيروقراطيين الأميركيين وحدهم، بل إننا نجد أن هذا صحيح أيضا في بلاد أخرى مثل جورجيا، كما أثبت السياسي الشهير «كاخا بيندوكيدزه» -وهو رجل أعمال مثل ترامب كان يحدوه الأمل في إعادة صياغه وجه بلده الأصلي. ففي إطار المناصب التي تولاها كمنصب وزير الاقتصاد ثم وزير تنسيق الإصلاح، ثم رئيس مستشاري الحكومة الجورجية، وجد «بيندوكيدزه» أن ما يعوق أداء حكومته هو وجود بيروقراطية متضخمة وفاسدة، ولذلك أصدر أوامره بإلغاء 18 وكالة حكومية مستقلة وإدماجها في وزارات أخرى، ثم عمل بعد ذلك على تقليص عدد الوزارات الإجمالي من 18 وزارة إلى 13 فقط. وفي العام الأول من إصلاحات«بيندوكيدزه»، جرى الاستغناء عن خدمات 35 في المئة من موظفي الوزارات الحكومية، وصحب تلك الاستغناءات إجراء عملية تيسير جذرية للقواعد والإجراءات، وتخفيضات للضرائب. وقد استجاب اقتصاد البلاد لهذه التغيرات بتحقيق ازدهار هائل. حيث ارتفعت نسبة النمو السنوي للاقتصاد من 5,9 في المئة عام 2004 إلى 9,4 عام 2006. وفي باكستان، وهي دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 60 في المئة من عدد سكان الولايات المتحدة الأميركية، وافقت الحكومة على تعديل دستوري، تم بموجبه نقل العديد من صلاحيات الحكومة الفيدرالية للأقاليم، وإلغاء 17 وزارة فيدرالية في بحر عامين. ولكن هذا النقل للصلاحيات لم يكن سلساً بحال، بل اكتنفته مصاعب عديدة، وأدى إلى فراغات في السلطة، ولجوء الحكومات الإقليمية لتشديد الضوابط والقيود لإنقاذ الوضع. وعلى رغم ذلك، وبمرور بعض الوقت، بدأت باكستان تؤدي بشكل أفضل اقتصادياً، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الذي كان عند نسبة 3,6 في المئة عام 2010، إلى 4 في المئة بعد ذلك، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 في المئة هذا العام، كما انخفض معدل التضخم من 10 في المئة عام 2010 إلى 2,9 في المئة فقط عام 2016. ولاشك أن ضعف الحكومة المركزية في جورجيا وباكستان، وعدم توافر موارد مالية كافية في الدولتين، قد جعل ذلك النقل للسلطات ميسوراً إلى حد ما. أما في البلدان الغنية، ذات الحكومة الفيدرالية القوية مثل الولايات المتحدة، فإننا نجد أن إصلاح البيروقراطية المركزية، وتخفيض أعداد موظفيها يكون عادة أكثر صعوبة مقارنة بالدول الفقيرة. غير أننا نجد في بعض الأحيان أن الدول الغنية أيضاً تشعر بوخز الأزمات الاقتصادية، وتتجه لاتخاذ إجراءات تقشفية. هذا هو ما حدث في بلد مثل المملكة المتحدة، التي كان عدد العاملين في القطاع العام فيها، قد وصل إلى الذروة، حيث بلغ 6,44 مليون موظف خلال خريف 2009، ثم أخذ يتقلص تدريجياً منذ ذلك الوقت حتى الآن، إلى أن وصل إلى 1 مليون شخص تقريباً في الوقت الراهن. وعلى رغم أن ذلك التخفيض قد طال الموظفين في وزارات مهمة مثل التعليم والصحة، إلا أن بريطانيا لم تؤد اقتصادياً بشكل سيئ. بل إن الحقيقة هي أنها أدت بشكل جيد، لأن معظم الموظفين الذين استغنت الحكومة عنهم، استوعبهم القطاع الخاص. وفي بلد غني آخر كفرنسا، وعد المرشح الرئاسي «فرانسوا فيلون» بتقليص القطاع العام الضخم في بلاده بمقدار 500 ألف عامل، ولا أعتقد أن أحداً سيرى بشكل جدي، أن حال فرنسا سيصبح أسوأ، مع خسارة هذا العدد من الموظفين. الولايات المتحدة لا توظف واحداً من بين كل خمسة أميركيين، كما تفعل الدولة الفرنسية. كما أن الولايات الأميركية المختلفة تملك أيضاً صلاحيات واسعة في العديد من مجالات السياسة، مما يجعل من الصعب نقل المزيد من الصلاحيات من الحكومة الفيدرالية إلى تلك الحكومات بسبب قيود الدستور الأميركي. ومع ذلك، مازال أمام الولايات المتحدة مجال كبير لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بشكل ربما أكبر مما يريد معظم البيروقراطيون منا تصديقه. ولكنني أشك كثيراً في أن هذا النوع من التقليص الرشيد، هو ما يضعه ترامب في حسبانه، لأنه، كما نعرف، يحمل الكثير من الازدراء للبيروقراطية الفيدرالية. ولكن ازدراءه هذا، وجهله كذلك، يمكن أن يصبحا ميزة، في النهاية. فقد يتضح بمرور الوقت أن ترامب هو الشخص المناسب الذي يمكن أن يظهر للأميركيين، أنه قادر على إدارة البلاد بحكومة أصغر وجيش أقل كثيراً من الموظفين الحكوميين، ويظهر للموظفين أنفسهم، أنهم يستطيعون أن ينجزوا أكثر، بل وأفضل، بالمؤهلات التي يحملونها. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»