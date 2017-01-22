الدعاء لترامب!

تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

تضرعت واشنطن بالدعاء في نهاية الأسبوع، ومن الجناح الغربي في مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأميركي إلى الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الأميركية، احتشد جموع الناس، بقيادة النخب الدينية والمحافظة في الولايات المتحدة لتلاوة الصلاوات والتراتيل احتفاء بالرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية. وبالطبع إن الشخص الذي يتم الدعاء من أجل رخائه هو دونالد ترامب، لكن ذلك كونه الرئيس التنفيذي والقائد الأساسي للنظام الأميركي المدني. وهذه هي الرسالة التي وجهها للحشود القس «راندلوف مارشال هوليرث» رئيس الكاتدرائية الوطنية في واشنطن.

وقال «هوليرث»: «إن هذه فرصة كي نوقّر منصب الرئيس، وندعو الرب كي يرشد قادتنا، وأمتنا وكل الدول»، بيد أن آخرين، لا سيما الحشود التي ابتهجت بحلف ترامب لليمين الرئاسي أمس الأول، لا يرون الأمر بالطريقة التي يراها «هوليرث»، وإنما يدعون لترامب، ويتمنون التوفيق لأجندته، ويغنون امتداحاً لقيمه وكلماته وأفعاله.

ويتوجهون كذلك بدعواتهم من أجل 700 ألف مهاجر وأسرهم معرضون للخطر لأن ترامب تعهد بإلغاء الأمر التنفيذي الذي يقدم وقفاً مؤقتاً لترحيلهم، وتجديد تصريحات عملهم لعامين.

والبعض يتضرع بالدعاء كي تتغير آراء وترق قلوب رئيس المحكمة العليا الأميركية «جون روبرتس»، والقاضي «كلارنس توماس»، اللذين حلّفا الرئيس ونائبه يوم الجمعة، وهذا الدعاء بسبب قرار «روبترس» و«توماس» وثلاثة قضاة آخرين، إلغاء قانون حقوق التصويت، بقانون مكَّن أكثر من 12 ولاية من وضع قيود جديدة على حقوق التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

بالطبع، تضرعت الجموع في واشنطن بالدعاء، ولم لا؟ فأميركا اليوم في أمس الحاجة إلى الدعاء!

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»