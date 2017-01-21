«نحن» وإيران والمستقبل تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017 في هذه الفترة العصيبة من التطورات التي يمر بها العالم وتجتاح النظام الدولي القائم، هل من المفترض بنا «نحن» أبناء الخليج العربي أن نكون متفائلين أم متشائمين تجاه المستقبل؟ والواقع هو أن مثل هذه الحيرة وحل معضلتها تعتمد على ما نقصده بمصطلح «نحن»، فمن هم أولئك الـ «نحن»؟ وهل الإيرانيون الذين تقع بلادهم على ضفاف الخليج العربي جزء من ذلك الـ «نحن»، أم هم خارجه؟ والحقيقة أن التساؤل الأخير بالنسبة لي هو قضية فلسفية سأرجئ الحديث حولها إلى زمن ومقام آخر، وسأكتفي بالقول هنا أنه من خلال لقاءاتي بمجموعة من المسؤولين والمثقفين الإيرانيين خارج إيران، سواء في لقاءات رسمية أو في مؤتمرات علمية، وجدت صعوبة في أن أجد أياً منهم لا يعتقد بأن طموحات بلادهم في التوسع والهيمنة وفرض النفوذ على الآخرين وتصدير الثورة إليهم هي أمور غير مبررة أو غير منطقية أو حتى أنها ليست بعادلة، أو أن الوقت ليس إلى جانب بلادهم في طموحاتها لإعادة أمجادها الإمبراطورية الغابرة، وهي تهيئ نفسها حالياً كمركز للأحداث الجارية ليس في الخليج العربي وحده، ولكن في أرجاء العالم العربي كافة، وفي الجوار الجغرافي الشامل لإيران ذاتها، فهل يؤهلهم مثل هذا الاعتقاد أن يكونوا من الـ «نحن»؟ وهنا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تريد دول المجلس حقاً التصادم مع إيران مباشرة عند نقطة ما في المستقبل، أم أنها ستتقبل ما تدّعيه إيران لنفسها وتتراجع عن الصدام معها بشكل تدريجي تفادياً لوقوع ما لا يمكن تدارك عقباه؟ وآخذاً في الاعتبار الحذر الشديد الذي يفضله المواطن العربي الخليجي وبعض صناع القرار في دول المجلس حيال الالتزام الاستراتيجي مفتوح النهايات في مواجهة إيران لو استمرت في تماديها حيالهم من حيث وجودهم وسلامتهم وأمن أوطانهم والمحافظة على مصالحها، فإن التخندق والاستعداد لمواجهة ما تقوم به إيران يتنامى منذ أمد طويل يعود إلى زمن الشاه السابق. إن إيران أصحاب العمائم تعمل على زيادة حضورها ووجودها الاستراتيجي والعسكري في المنطقة العربية برمتها وليس في الخليج العربي وحده، وبتطوير بدائل لبنى مؤسسية تستطيع من خلالها بسط نفوذها ونشر أيديولوجيتها الطائفية - المذهبية في بلاد العرب كافة، خاصة على ضوء ما يحدث في العرق وسوريا ولبنان. والمخيف في الأمر هو أن المشروع الإيراني للتوسع في المنطقة العربية برمتها، جارٍ العمل عليه، وهو في تقدم سريع، فمنظمات عسكرية من قبيل «حزب الله» اللبناني، و«الحشد الشعبي» الشيعي في العراق، وما يوجد في البحرين من خلايا عنفية نائمة مشابهة تعمل في الخفاء، أنشأتها إيران وتقوم بتسليحها وتمويلها وتدريبها وتغذيتها، هي أمور مزعجة ومخيفة حقاً. إيران لن تتمكن في وقت قصير من السيطرة على مقاليد الأمور والتربع على المؤسسات والبني والترتيبات المحلية والدولية القائمة في هذه الدول، لكن محاذير هذه المعضلة هي أننا لو قمنا بالاستقراء المستقبلي والاستنتاج المنطقي من سلسلة الأحداث التي تجري منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، وقمنا ببناء احتمالات ما يمكن حدوثه انطلاقاً من ذلك، فإن اتجاه المسيرة يبدو واضحاً جداً، وهو عجب عجاب. وللحديث صلة. د.عبدالله جمعة الحاج* *كاتب إماراتي