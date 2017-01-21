جواز السفر الإماراتي الأقوى عربياً والمتقدِّم عالمياً تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017 تنتقل دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجاز إلى آخر، ولا يكاد يمر يوم لا نرى فيها إنجازاً بارزاً له انعكاساته الإيجابية على الوطن والمواطن. ومن بين هذه الإنجازات الغزيرة، التي تنعكس بشكل مباشر على سعادة المواطن، وتوفِّر له سبل الراحة أينما حلَّ أو ارتحل، حصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عربياً، والسادس والعشرين عالمياً في مؤشر جوازات السفر العالمي، الصادر عن «أرتون كابيتال» لعام 2017. وتأتي الإمارات ضمن الدول الرائدة بقوة جوازها برصيد 122 دولة يعبرها حامل جواز السفر الإماراتي من دون تأشيرة، تلتها دولة الكويت بـ(81)، ومن ثم دولة قطر بـ(77). وهذه المرتبة تُعَدُّ متقدمة جداً، خاصة إذا ما قورنت بقوة الجواز الأول في العالم، وهو الألماني، الذي يتيح لحامله دخول 157 دولة. ـ ـ ــ ـــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.