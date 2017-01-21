جواز السفر الإماراتي الأقوى عربياً والمتقدِّم عالمياً

جواز السفر الإماراتي الأقوى عربياً والمتقدِّم عالمياً
تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017
تنتقل دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجاز إلى آخر، ولا يكاد يمر يوم لا نرى فيها إنجازاً بارزاً له انعكاساته الإيجابية على الوطن والمواطن. ومن بين هذه الإنجازات الغزيرة، التي تنعكس بشكل مباشر على سعادة المواطن، وتوفِّر له سبل الراحة أينما حلَّ أو ارتحل، حصول جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عربياً، والسادس والعشرين عالمياً في مؤشر جوازات السفر العالمي، الصادر عن «أرتون كابيتال» لعام 2017. وتأتي الإمارات ضمن الدول الرائدة بقوة جوازها برصيد 122 دولة يعبرها حامل جواز السفر الإماراتي من دون تأشيرة، تلتها دولة الكويت بـ(81)، ومن ثم دولة قطر بـ(77). وهذه المرتبة تُعَدُّ متقدمة جداً، خاصة إذا ما قورنت بقوة الجواز الأول في العالم، وهو الألماني، الذي يتيح لحامله دخول 157 دولة.
ولا شكَّ أن تحقيق الإمارات لهذه المكانة لم يأتِ من فراغ، وإنما هو ثمرة لجهود مشهودة وإنجازات تنموية واقتصادية كبيرة، وهو يعكس في حقيقته أبعاداً استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وله دلالات مهمَّة، أولاها أنه يشير إلى المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما دولة الإمارات العربية المتحدة من المجتمع الدولي في ظل قيادتها التاريخية الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهذه المكانة المرموقة لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت نتيجة محصِّلة من العمل الشاق والجهد المتواصل اللذين تقوم بهما القيادة الرشيدة. ثانيتها أن هذا المركز المتقدِّم للجواز الإماراتي يعكس نجاحاً منقطع النظير ورقياً ملموساً للدبلوماسية الإماراتية في تعاملها الدبلوماسي المتميِّز مع دول العالم وقدرتها على تحقيق المصالح الوطنية العليا، سواء داخل الوطن، أو خارجه. وهي الدبلوماسية التي دأبت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في سياستها الخارجية منذ أرسى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، أولى دعائمها، في خطابه أمام «المجلس الوطني الاتحادي» في فبراير عام 1972، المتمثلة في توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس مبادئ الأمم المتحدة، واحترام القوانين والشرعية الدولية، ووفق مبادئ المساواة والعدل والاحترام وحب الخير للإنسانية جمعاء، والاعتدال والتعايش والسلام والانفتاح على الجميع، فضلاً عن مناصرة الحق والاعتماد على أسلوب الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء، وغير ذلك من المبادئ الراسخة التي اعتمدتها الدولة لتكون من أولى الدول المانحة في العالم، حيث تقدِّم مساعداتها الإنسانية والإغاثية إلى كل الشعوب والدول، وبخاصة الشعوب المحرومة والفقيرة، بصرف النظر عن أيِّ اعتبار آخر. ثالثتها أن المواطن الإماراتي يتمتع بسمعة مرموقة، ويحظى بترحيب واسع أينما ذهب، فلا توجد دولة تفتح حدودها لغير مواطنيها ما لم يتمتع أولئك الزائرون لها بحسن سلوك ومستوى عالٍ من القيم والأخلاق التي تفرض نفسها على أي مكان تحل فيه. رابعتها أن هناك فرصاً مبشِّرة أمام الإماراتيين للانطلاق نحو العالميَّة، وتحقيق المزيد من الإنجازات، بينما تفتح لهم معظم دول العالم أبوابها، وترحب بهم، ما يعني مزيداً من الفرص على مستويات متعدِّدة اقتصادية وعلمية وسياحية. خامستها أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها تخطو بثبات نحو تحقيق رؤيتها (2021) بأن تكون بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسها في مصافِّ الدول المتقدمة، ولا شك أن قوة الجواز الإماراتي، والموقع المتقدم الذي احتله مؤخراً، مؤشران صريحان إلى ذلك.
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عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.