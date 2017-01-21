مأزق أوروبا الاقتصادي تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017 أثارت المقابلة التي أجراها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في نهاية الأسبوع، والتي تنبأ فيها بتفكك الاتحاد الأوروبي، ردود أفعال، فقد أعرب وزير الخارجية الألماني عن «دهشته وغضبه»، واحتج الرئيس الفرنسي بسخط على هذه «النصيحة الخارجية» غير المرغوبة. ويأتي التبرير الأكثر وضوحاً في تحذير ترامب من بريطانيا، التي وضعت رئيسة وزرائها «تيريزا ماي» لتوها خططها بشأن الانفصال الصعب عن الاتحاد الأوروبي. وربما تكون «ماي» قد فسرت بشكل مختلف استفتاء «بريكست» الذي أجري في شهر يونيو، وسعت للحصول على «نموذج النرويج» من استمرار العضوية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي حتى في الوقت الذي تنسحب فيه من الهياكل السياسية للاتحاد الأوروبي. ولكن، لتفسير ما يقوله ترامب، فإن رئيسة الوزراء من الواضح أنها تفهم أن بريطانيا يجب أن تكون لها هويتها الخاصة. وهي عازمة على الحد من الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان المهاجرون يساهمون بشكل إيجابي في الاقتصاد، وهي تريد أن تخرج من محكمة العدل الأوروبية، حتى وإن كانت المحكمة قد أيدت المصالح البريطانية في الماضي. هذان الموقفان معاً يستبعدان استمرارية الشراكة في السوق الموحدة، وعليه، فإن الاتحاد الأوروبي يفقد أكبر قوة اقتصادية به. لقد كانت بريطانيا دائماً عضواً شبه متعلق بالاتحاد الأوروبي، لذا فإن الشعور بالضيق في قلب القارة الأوروبية يعد دليلاً أقوى على أن ترامب كان محقاً بعض الشيء. ومن المفارقات أن كل الضغوط اجتمعت لتفسير انتخاب ترامب على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي: تباطؤ النمو وضعف الاحتمالات بالنسبة للعمال ورد الفعل العنيف ضد المهاجرين والشعور بالسخط من حكومة النخبة. وربما يشعر الأميركيون أن تعافيهم منذ الأزمة المالية كان ضعيفاً، ولكن بالنسبة للانتعاش المعدل وفقاً للتضخم، فإن الاقتصاد الأميركي قد حقق بالفعل نموا بنسبة تراكمية بلغت 12% منذ عام 2008. وفي المقابل، استطاعت الـ28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة تحقيق نمو بلغ 4% فقط، ولكن في تركيبة فرعية تتألف من منطقة اليورو ما عدا ألمانيا، نجد أن الناتج ينخفض، حتى وإن كان الدولار القوي ربما يستطيع مساعدة أوروبا هذا العام، فإن معظم محيط البحر المتوسط قد عانى عقداً ضائعاً. وبطبيعة الحال، فإن هذا الأداء الرهيب قد أحدث خسائر بشرية هائلة، فقد بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 9.8%، أكثر من ضعف معدل الولايات المتحدة، كما أن البطالة بين شباب أوروبا مروعة بشكل أكبر: ففي اليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وقبرص والبرتغال، هناك أكثر من واحد بين كل أربعة عمال تحت سن 28 عاماً بلا عمل. وقدرة أميركا على إصلاح مؤسستها الاقتصادية بعد عام 2008 تثبت أنه لم يكن هناك أي شيء محتوم ومصيري حيال ذلك. لقد عانت أوروبا كارثة اختيارية، ولديها جيل ضائع يتوافق مع عقدها الضائع. وكانت ألمانيا هي التي اتخذت معظم هذه القرارات التي أدت إلى هذا الدمار، تماما كما يشك ترامب على ما يبدو. فقد قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتصف بالرصانة والتأني وبأنها مناهضة تماما لترامب، بشكل ممنهج بإبطاء إجراءات كان من شأنها أن تسرع انتعاش القارة، حيث كانت إجراءات تحفيز الموازنة وإعادة الرسملة البنكية والسياسة النقدية بطيئة للغاية بسبب مقاومة ألمانيا. وفي بعض مواضع من هذه العملية، كانت ميركل تحمي دافعي الضرائب الألمان، الأمر الذي يعد معقولاً، ولكنه في نفس الوقت يؤيد وجهة نظر ترامب، ومفادها أن المصالح الوطنية غلبت على تماسك اليورو. وعند مواضع أخرى كانت ميركل لا تحمي أي شيء أكثر أهمية من خوف الألمان المرضي من الاقتراض، حتى وإن كان متواضعاً، والتضخم – ناهيك عن محنة الشباب في البحر المتوسط. وقد روت قيادة ميركل الحذرة لأوروبا بذور رد الفعل الشعبوي. لعدة سنوات بعد اندلاع أزمة اليورو عام 2010، فإن التقشف والبطالة الجماعية لم تفعل سوى القليل لتحويل الناخبين ضد قادة المؤسسة، ولكن استطلاعاً أجري مؤخراً للرأي في إيطاليا أشار إلى أنه إذا ما تم إجراء انتخابات اليوم، فإن حركة «خمس نجوم» المناهضة للعولمة والمناهضة لليورو ستحصد أصواتاً تماثل الأصوات التي سيحصل عليها حزب المؤسسة، ولكن إذا أخذنا ترامب على محمل الجد،، فيجب الاعتراف بأن الرئيس المنتخب محق هنا. إن أوروبا في ورطة كبيرة. سيباستيان مالابي * زميل بارز في إدارة الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»