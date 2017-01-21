سفارة فلسطينية على الأراضي الفاتيكانية تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017 نهار السبت الرابع عشر من شهر يناير شهدت حاضرة الفاتيكان حدثاً تاريخياً له مغزى كبير ومعنى عميق، فقد تم افتتاح سفارة لفلسطين داخل حدود الدولة الأصغر جغرافياً حول العالم والأكثر تأثيراً ونفوذاً على مليار وثلاثمائة مليون كاثوليكي في شتى بقاع الأرض. هل من أهمية لهذا الحدث؟ اعتراف الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة تأييد جوهرية لقيامها، وفي الوقت ذاته اعتراف لا يقبل الشك بوجود شعب فلسطيني بمسيحيه ومسلميه، شعب له كل مقومات الحياة والنماء والبقاء، ما يبطل الأكاذيب الصهيونية عن فلسطين دولة بلا شعب، من أجل شعب بلا دولة. كان السؤال تهكماً على دعوة البابا «بيوس» الثاني عشر عام 1945 للمشاركة في مؤتمر «يالطا»، الذي أعيد خلاله تقاسم النفوذ الدولي بعد هزيمة دول «المحور» في الحرب العالمية الثانية، ويومها أجاب البابا. «قولوا لأبننا جوزيف أنه سيلاقي كتائبنا في السماء»، ولم يدر بخلد ستالين يوماً، أن أسقفاً من كراكوفا في بولندا، ذلك البلد الأوروبي الواقع تحت نير الشيوعية، هو «كارول فونتيلا»، والذي أضحى لاحقاً البابا «يوحنا بولس الثاني»، سيدق المسمار الأول في نعش الشيوعية، لتعلن وفاتها إيديولوجيا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن المنصرم. هل افتتاح هذه السفارة يأتي ضد شهوة قلب إسرائيل الساعية قدماً في طريق تهويد القدس صباح مساء كل يوم؟ الجواب يحتاج في واقع الحال لمؤلفات تميط اللثام عن أبعاد وحدود العلاقة بين الكرسي الرسولي من جهة، ودولة إسرائيل حتى قبل قيامها من جهة ثانية، غير أنه ودون تطويل ممل أو اختصار مخل، يمكننا الإشارة إلى عدة محطات تاريخية كان للفاتيكان فيها مواقف واضحة لا تقبل الشك. البداية عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في الأول من مايو عام 1897 في بازل بسويسرا، وقد كان الحديث دائراً حول الحتمية اللاهوتية والدينية المرتبطة بعودة اليهود إلى مدينة القدس الفلسطينية، يومها صدر عن الفاتيكان بيان جاء فيه «لقد مرت ألف وثمانمائة وسبع وعشرون سنة على تحقيق نبؤة السيد المسيح بأن القدس سوف تدمر، أما فيما يتعلق بإعادة بناء القدس، بحيث تضحى مركزاً لدولة إسرائيلية يعاد تكوينها، فيتحتم علينا أن نضيف أن ذلك يتناقض مع نبؤات السيد المسيح نفسه». تلقت الدولة الإسرائيلية التي كانت تتكون في الرحم الأوروبي لطمة تاريخية من هذا الموقف الفاتيكاني ثم تبعتها ضربة أشد جرت بها المقادير في عام 1904. ما الذي حدث؟ الثابت أن «تيودور هيرتزل» كان قد أرسل للبابا طالباً دعمه، وما كان من الحبر الأعظم إلا أن أجابه بالقول:«نحن لا نستطيع أن نتعاطف مع الحركة الصهيونية أبداً، وإن كنا لا نستطيع أن نمنع اليهود من التوجه إلى القدس، إلا أننا لا يمكن أن نقره». وإلى أبعد من ذلك ذهب أسقف روما عندما استقبل «هيرتزل» في الفاتيكان، إذ أخبره صراحة بانه:«لا يقبل أن تقع القدس خاصة وفلسطين عامة في أيدي اليهود، وأنه يفضل أن يرى القدس تحت حكم المسلمين على أن يراها تحت حكم اليهود لأنهم لم يعترفوا بيسوع ابن مريم». على أن القرار الفاتيكاني الأهم الذي استمر عقوداً طوال، كان رفض البابا بندكتوس الخامس عشر عام 1917، لوعد بلفور، وقد رفع شعاراً تاريخياً هو:«لا لسيادة اليهود على الأراضي المقدسة» وكان البابا الروماني وراء تشكيل لجنة التضامن الإسلامي المسيحي العام 1920، والتي كانت مهمتها مطالبة السلطات البريطانية بإعادة النظر في وعد بلفور. وفي العام 1947 قوبل قرار بريطانيا بالتخلي عن انتدابها لفلسطين بامتعاض من البابا «بيوس الثاني عشر». تقلق إسرائيل طويلاً وكثيراً من أي تقارب فاتيكاني- عربي أو إسلامي، ويشكل لها هاجس أكثر خوفاً وذعراً أن ترى موطئ قدم لفلسطين ولقضيتها داخل جدران الفاتيكان. هل أتاكم ما قاله «بن جوريون» أول رئيس وزراء إسرائيلي والمعروف بأسد يهوذا؟ لقد حذر أتباعه ذات مرة قائلاً:«لا تفكروا أبداً بالبنية الهرمية أو الامبراطورية لأقسام البابوية، أنظروا إلى عدد الأشخاص الذين يستطيع البابا حشدهم لمساعدته». يأتي افتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان في وقت يطلق عليه علماء النفس «الوقت القيم»، أي ذاك الذي يتميز عن غيره بأحداث جسام بعينها أو تمر من خلاله لحظات اختيار مصيرية، وقد يكون مؤتمر باريس الذي أفتُتحت السفارة عشية انعقاده واحداً من الأوقات الحرجة التي تضع إسرائيل أمام استحقاقات حقيقية للسلام الذي طال انتظاره، ولإقامة الدولة الفلسطينية التي يكاد العالم برمته يعترف بها سواء علمانيين ومؤمنين، شرقاً وغرباً. يتعين علينا الإشارة إلى أمر مهم بدوره وهو الحضور الكاثوليكي الأميركي بنوع خاص، ودعم كاثوليك أميركا للقضية، ربما يفوق ملايين الدولارات التي تنفق على شركات العلاقات العامة، فالمنطلق إيماني عقائدي، لا تجاري أو مالي، وإدارة ترامب مليئة برموز كاثوليكية في المقدمة منها نائب الرئيس «مايك بنسي» نفسه، وعدد من كبار رجالاته. اللحظة تاريخية والعالم العربي والإسلامي عبر الجسور التاريخية مع الفاتيكان مدعوان لمزيد من الضغط على إسرائيل، لقيام الدولة المستقلة، سيما وأن جيوبوليتكا العالم كله تتغير، ولم يعد لطروحات الاحتلال مكاناً أو مكانة في العقول أو على الأرض. إميل أمين* *كاتب مصري