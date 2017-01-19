واشنطن وبيونج يانج.. لحظة الحقيقة تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017 يبدو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب واثقاً للغاية بشأن شيء واحد. فبعد أن أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اليوم الأول من السنة الميلادية الجديدة أن بلاده باتت قاب قوسين أو أدنى من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على بلوغ الولايات المتحدة، بعث ترامب بتغريدة على تويتر يقول فيها بغير قليل من التباهي والثقة: «إن ذلك لن يحدث!». والحقيقة أنه سيحدث، اللهم إلا إذا أعادت إدارة ترامب النظر بشكل جذري في السياسة الأميركية تجاه «الشمال». التأويل الأكثر لطفاً لكلمات ترامب هو أن الرئيس الأميركي المقبل لا يصدق أن كوريا الشمالية تستطيع تطوير صاروخ باليستي ناجح عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. ولكن هذا الاعتقاد خاطئ وفي غير محله. ذلك أن «الشمال» ما فتئ يفاجئ المراقبين الأجانب، خلال السنوات الأخيرة، بتجاربه المتتالية والناجحة لأسلحة نووية وصواريخ باليستية، ومنها تجربة صاروخية انطلاقاً من غواصة، بل إن معظم الخبراء يعتقدون أنه في غضون ولاية ترامب الأولى، ستقوم أجهزة الاستخبارات الأميركية بإشعار الرئيس الجديد بأن كوريا الشمالية أجرت اختباراً ناجحاً لصاروخ باليستي عابر للقارات، وبأنها ستقوم خلال المستقبل القريب بنشر قوة مهمة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات، قادرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة. وهو ما سيجعل من كوريا الشمالية ثالث بلد في العالم، بعد الصين وروسيا (مستبعدين بريطانيا وفرنسا لأسباب بديهية)، قادر على محو سان فرانسيسكو من على الخريطة. فترامب يعتقد على ما يبدو أن الصين «تستطيع خنق» كوريا الشمالية بسهولة. غير أنه بات من الواضح الآن أن الصين لن تمارس أبداً ضغطاً كافياً على «الشمال» لوقف برامج أسلحته. والواقع أن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئاً. فخلال زياراتي المتعددة إلى بكين، كان الدبلوماسيون والخبراء الصينيون يذكّرونني دائماً بأنه لئن كانت الصين تكره روح المغامرة النووية لكوريا الشمالية، فإنها تفضل الوضع الراهن على كل البدائل الأخرى – وإنها لن تقدم على أي خطوات قد تزعزع استقرار كوريا الشمالية. وعلاوة على ذلك، فإن تهديد الصين على جبهات أخرى – بخصوص تايوان، مثلًا، أو التجارة – لن يؤدي، على الأرجح، إلا إلى زيادة المقاومة في بكين. كما أنه حتى ما تسمى «العقوبات الثانوية» التي تستهدف البنوك والشركات الصينية التي تتعامل مع «الشمال»، لن تكون فعالة على الأرجح، وذلك لأن لدى الزعماء الصينيين طرقاً عديدة للرد على مثل هذه الضغوط – ومن ذلك، مثلًا، إنشاء بنك منفصل للتعامل بشكل حصري مع كوريا الشمالية، مثلما فعلوا للالتفاف على العقوبات ضد إيران. وبالنظر لاحتمالات حدوث تدهور سريع في العلاقات الأميركية- الصينية في عهد رئاسة ترامب، فإن الأرجح هو أن تعمل الصين على إضعاف العقوبات الحالية ضد «الشمال» بدلاً من تشديدها. ولما كانت الصين تمثل أكثر من 90 في المئة من تجارة كوريا الشمالية الخارجية، فإن ذلك سيضمن تقريباً فشلها. والحقيقة هي أنه منذ أكثر من عقد من الزمن ليس ثمة فرصة حقيقية لإزالة برنامج كوريا الشمالية النووي بشكل كامل، بيد أن الولايات المتحدة تستطيع حتى الآن التفاوض حول شيء أفضل من الوضع الحالي: تجميد للتجارب النووية والصاروخية يمكن التحقق منه، قبل أن تقوم كوريا الشمالية بتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات. وبالطبع، فإن كيم لن يكبح نفسه بشكل مجاني، بل سيطالب بأشياء كثيرة بالمقابل – حزمة مساعدات كبيرة، في المقام الأول، ولكن أيضاً تنازلات سياسية، تشمل اتفاقية سلام رسمية. ولا شك في أن نظامه سيحاول الغش على الأرجح. كما أن مناوئي مثل هذا التوافق سيصفونه بأنه سابقة خطيرة، بل ابتزاز – وقد يكونون محقين، ذلك أنه خلافاً لإيران، ستظل كوريا الشمالية قوة نووية حتى بعد توقيع مثل هذا الاتفاق. غير أن البدائل أسوأ لأنها تشمل إما حرباً كبيرة تُجر إليها الولايات المتحدة والصين، أو كوريا شمالية مسلحة تمتلك قدرة مثبتة على مهاجمة الأراضي الأميركية. وعليه، فطالما أنه ما زالت ثمة فرصة لعقد مثل هذا الاتفاق، فإنه ينبغي على الرئيس الأميركي الجديد أن يبذل ما في وسعه من أجل اغتنامها. أندري لانكوف: أستاذ التاريخ بجامعة كوكمين في سيئول ومؤلف كتاب «كوريا الشمالية الحقيقية: الحياة والسياسة في الدولة الفاضلة.. الستالينية الفاشلة» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»