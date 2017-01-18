«بريد هيلاري».. مجدداً! تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017 يثير إعلان المفتش العام لوزارة العدل الأميركية أن مكتبه سيحقق في تعامل مدير مكتب التحقيقيات الفيدرالي «جيمس كومي» مع قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، التساؤلات المؤلمة من جديد حول انتخابات 2016، لكنه في الوقت ذاته خبر محل ترحيب، إذ تحتاج البلاد إلى تحقيق موضوعي ومستقل ومتعمق في القضايا التي أثارت جدلاً محتدماً على مدار أشهر ولا تزال موضع نقاش. ومن المقرر أن يتناول التحقيق مزاعم بأن «كومي» انتهك سياسات وإجراءات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الراسخة في إعلانه العام، الذي أدلى به في الخامس من يوليو 2016 بخصوص التحقيق في قضية البريد الإلكتروني لهيلاري. وسيتناول التحقيق أيضاً مزاعم بأن رسالتي «كومي» الموجهتين للكونغرس في 28 أكتوبر و6 نوفمبر الماضيين، واللتين أثّرتا على الانتخابات الرئاسة، وربما تسببتا في تغيير نتيجتها، كانتا غير دقيقتين. وإضافة إلى النظر في أفعال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص البحث في مسألة البريد الإلكتروني، سيبحث التحقيق فيما إذا كان قد تعين على نائب مدير مكتب التحقيقات أن ينأى بنفسه عن التحقيق بسبب المشاركة السياسية لزوجته، وما إذا كان مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل أو آخرون قد كشفوا بصورة غير ملائمة عن معلومات سرية لأي من حملتي هيلاري وترامب. بيد أن تركيز التحقيق، والمنفعة العامة منه، سيظل على ما فعله «كومي» والسبب وراءه. وستكون للمفتش العام قدرة الوصول إلى حقائق الأمور. وسيستطيع التحقيق في مجموعة من الأحداث تبدأ بلقاء المدعي العام «لوريتا لينش» مع «بيل كلينتون» في مطار «فينيكس الدولي» في يونيو 2016، وتنتهي بالرسالة الموجهة في السادس من نوفمبر. وبالتأكيد سيكون لمغادرة مسؤولي الوزارة في إطار الفترة الانتقالية الرئاسية تأثير محدود على الوصول إلى شهود مهمين. لكن رغم من أن المفتش العام لا يمكنه إجبار الموظفين الذين سيغادرون عملهم في الوزارة بحلول الأسبوع المقبل، على التعاون، فإن أي فشل في التعاون سيتم تسليط الضوء عليه في التقرير، وقد يفضي إلى تحقيقات في الكونغرس. ولا يشكك أحد في أن المفتش العام لديه سلطة إجراء مثل هذا التحقيق، غير أن البعض يتساءل حول ما إذا كان من الحكمة التطرق إلى أمور ذات ارتباط مباشر بالسياسة. وهذه المخاوف مفهومة، لكنها خاطئة، لأن المفتشين العموميين يشغلون منصباً مؤسسياً فريداً من نوعه، حيث يتحملون مسؤولية تقديم تقارير مزدوجة إلى الوكالة التي يتبعون لها، وإلى الكونغرس. وأحياناً يستغل أعضاء الكونغرس على نحو غير ملائم الصلة الممنوحة بموجب هذه المسؤوليات، والعلاقات الفريدة مع المفتشين العموميين والكونغرس، وذلك بطلب تحقيقات ومراجعات أخرى ذات دوافع سياسية حزبية. وهذه ليست المشكلة، لاسيما أن الإعلان أوضح أن هذا التحقيق يحظى بتأييد من كلا الحزبين، وأن من طلبه رؤساء وأعضاء بارزون في عدد من لجان الكونغرس. وفي مواجهة تلك الطلبات، يصبح السؤال الأفضل هو: هل يمكن للمفتش العام أن يتحمل تبعات عدم إجراء هذا التحقيق؟ وقد يتساءل البعض: كيف يمكن لموظف سياسي تم تعيينه في إدارة سابقة أن يطلق تحقيقاً بهذا الحجم؟ ثمة لبس في فهم دور المفتشين العموميين الفيدراليين، الذين لا يغادرون مناصبهم بتغيير الإدارات. والمفتشون العموميون هم الموظفون السياسيون المعينون الذين يقتضي القانون اختيارهم «بغض النظر عن الانتماءات السياسية، بل على أساس الصلاحية فقط». ويخدمون في مناصبهم لآجال غير محددة، ولا يجوز إنهاء عملهم من دون سبب، ولابد من تقديم إشعار مسبق إلى الكونغرس. وكانت المحاولة السابقة الوحيدة لاستبدال المفتشين العموميين بصورة جماعية مع تغير الإدارات في عهد رونالد ريغان عام 1981. ولم ينته الأمر بخير، وإنما أثار عاصفة من الانتقادات، واضطر «ريغان» في نهاية المطاف إلى استعادة كثير ممن أطاح بهم. وفي الوقت ذاته، كان المتفشون العموميون في بداياتهم، ولم يكن دورهم يحظى بتقدير من الكونغرس أو الرأي العام. وسيستغرق التحقيق الذي يجريه المفتش العام «مايكل هورويتز»، مسؤول إنفاذ القانون الذي يتمتع باحترام وخبرة كبيرين، وقد خدم في إدارات ديمقراطية وجمهورية، شهوراً طويلة. ومن دون شك، سيشعر كثيرون بالاستياء من هذا التحقيق لأنه لا يستطيع تغيير ما حدث، لكن في نهاية المطاف، من مصلحة وزارة العدل والولايات المتحدة بأسرها التدقيق في هذه القضية، وعدم تجاهلها! مايكل برومويتش: المفتش العام لوزارة العدل الأميركية بين عامي 1994 و1999 يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»