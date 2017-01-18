خطة «بريكست».. وفرصة الصين في «دافوس»

توقعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها، أمس الأول، سعي الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، الذي وصفته بأنه «نجم دافوس»، إلى تهدئة التوترات بين بلاده ودول الغرب أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام في المنتجع السويسري. وأوضحت أن النخب الليبرالية قد لا تجد سبباً للابتهاج خلال المنتدى العالمي في دورته الحالية، لاسيما أن رؤيتها العالمية تتعرض لهجوم كبير على جبهات متعددة، ليس أقلها في بريطانيا والولايات المتحدة، بعد أن كانتا تدافعان في السابق عن نظام عالمي، مشيرةً إلى أن ذلك يوفر فرصة لـ«شي»، الذي أصبح أول رئيس صيني يحضر منتدى «دافوس»، كي يتقدم للدفاع عن التعاون العالمي في قضايا التجارة والتغير المناخي والأمن، بينما تتراجع واشنطن. لكن الصحيفة اعتبرت أنه من الصعب توقع أن يتمكن «شي» من تهدئة مخاوف القادة السياسيين والاقتصاديين الحاضرين في المنتدى، لاسيما أن الصين أظهرت رغبة في استغلال نفوذها التجاري لإخراج جيرانها من محيط النفوذ الأميركي، بينما تضع مصلحتها الخاصة في المقدمة. وتقول «فاينانشيال تايمز»: «في ظل أجواء التشكك، يمكن للرئيس الصيني أن يؤكد على رغبة بلاده في التعبير عن نفسها كقوة عالمية بطريقة أكثر شفافية، ويتطلب منه ذلك تبني مناقشات أكثر صراحة حول الأهداف الاستراتيجية للصين». وأثنت الصحيفة على إحجام كبار المسؤولين الصينيين عن الرد على ما اعتبرته «استفزازات» من الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب بشأن كل شيء، من التجارة وتايوان إلى العملة الصينية (اليوان). وقالت: «يبدو أنهم يعتقدون أن الآراء المتسرعة التي أعرب عنها ترامب ستهدأ عندما يبدأ في ترجمتها إلى سياسات»، مضيفة: «يمكن لشي أن يستغل الفرصة بطرق شتى، منها كسب أصدقاء في دافوس من خلال الدفاع بقوة عن مجالات التعاون العالمي التي تهددها الإدارة الأميركية المقبلة، لاسيما التجارة الحرة ومعاهدة باريس بشأن التغير المناخي».
«الإندبندنت»
وصفت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها، أمس، الخطة التي عرضتها رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي»، في خطابها أمس الأول، بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بأنها «متطرفة ومدمرة وغير ديمقراطية»، مؤكدةً أن «ماي» لا تمتلك تفويضاً لفعل ذلك. وفي حين رحبت الصحيفة بالوضوح الذي ميز رسالة رئيسة الوزراء، شددت على أنها لا ترحب بفحواها. وحذرت من أنه في غضون عقد من الآن، فإن مدينة لندن وقطاعات السيارات والدواء والزراعة والغذاء، ستعاني من خسارة هائلة في الاستثمارات والوظائف والأرباح، ومن ثم فقدان ملايين الأسر البريطانية لرفاهيتها. وأوضحت أن البنوك التي اتخذت قرارات توسع، ستكون خطواتها التالية على الأرجح باتجاه فرانكفورت، وبالنسبة لمصانع السيارات، ستبدو أماكن مثل سلوفاكيا أو رومانيا أكثر جاذبية، بينما ستخسر بريطانيا استثمارات إضافية في مصانع جديدة، وستزيد خسارة المهاجرين من أوروبا تكاليف الشركات البريطانية، ومن ثم تقلص ربحيتها. وقالت الصحيفة: «عندما تتحدث رئيسة الوزراء والمستشارة الألمانية عن نموذج اقتصادي جديد لبريطانيا، فعليهما أن توضحا ما إذا كان قصدهما هو اقتصاد يعتمد على معدلات ضريبية بالغة الانخفاض، مع توفير مبالغ ضئيلة، إن وجدت، للرفاهية والمدارس والخدمات الصحية». وتابعت: «ندرك أن ماي تسعى إلى تسوية مبكرة لقضية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والمغتربين البريطانيين في أوروبا، لكنها تعتمد على بقية الصفقة، وليست وعداً أحادياً مطلقاً من جانب المملكة المتحدة، لذا فمن المؤسف أن الأوروبيين في بريطانيا لا يزالون ورقة مساومة».
«ديلي تليجراف»
من جانبها، رحبت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها بخطة «ماي» للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفتها بـ«الجريئة والطَّموح» ولذلك فهي «تستحق النجاح»، لافتةً إلى أنها استغرقت شهوراً لإعدادها، لكنها استغلت هذا الوقت بصورة جيدة. وقالت: «إن خطة رئيسة الوزراء ملائمة، وهي أن نغادر السوق الموحدة، وبالتالي الاتحاد الجمركي، ونتعاون عن كثب مع حلفائنا الأوروبيين في سلسلة من القضايا، ونسعى إلى أن نقود العالم في التجارة الحرة». وأضافت: «سنظل نؤيد المجتمع المناصر للهجرة، لكننا سنختار من نريد أن ينتقل إلى هنا»، داعية إلى مساندة خطة «ماي».
«الجارديان»
دعت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها، يوم الاثنين الماضي، إلى وقف أنشطة تجنيد الأطفال في المجتمعات التي تعاني من الحروب الأهلية، مشيرةً إلى أن محاكمة القيادي المتمرد في «جيش الرب الأوغندي»، «دومينيك أوجوين»، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب جرائم حرب، تسلط الضوء على هذه القضية. ولفتت إلى أن «أوجوين» يحاكم بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، مؤكدةً أن ما يجعل قضيته غير معتادة أنه من المعتقد أنه أول شخص كان في السابق طفلاً مختطفاً لدى جماعات مسلحة، يخضع للمحاكمة. وذكرت أن «أوجوين»، القائد السابق لجماعة «جيش الرب» المتمردة، والذي تم اختطافه عندما كان في العاشرة من عمره، وأجبر على ارتكاب أعمال عنف، أنكر كل التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه ضحية. وقالت: «إن المحاكمة تدعو للتساؤل حول ما ينبغي فعله مع عشرات وربما مئات الآلاف من الأطفال الذين لا يزالون مرتبطين بجماعات مسلحة في أنحاء العالم، ويتم استخدامهم كمقاتلين، وفي أدوار أخرى، كحمالين أو جواسيس».