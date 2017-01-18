خطة «بريكست».. وفرصة الصين في «دافوس» تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017 إعداد: وائل بدران «فاينانشيال تايمز» «الإندبندنت» وصفت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها، أمس، الخطة التي عرضتها رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي»، في خطابها أمس الأول، بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بأنها «متطرفة ومدمرة وغير ديمقراطية»، مؤكدةً أن «ماي» لا تمتلك تفويضاً لفعل ذلك. وفي حين رحبت الصحيفة بالوضوح الذي ميز رسالة رئيسة الوزراء، شددت على أنها لا ترحب بفحواها. وحذرت من أنه في غضون عقد من الآن، فإن مدينة لندن وقطاعات السيارات والدواء والزراعة والغذاء، ستعاني من خسارة هائلة في الاستثمارات والوظائف والأرباح، ومن ثم فقدان ملايين الأسر البريطانية لرفاهيتها. وأوضحت أن البنوك التي اتخذت قرارات توسع، ستكون خطواتها التالية على الأرجح باتجاه فرانكفورت، وبالنسبة لمصانع السيارات، ستبدو أماكن مثل سلوفاكيا أو رومانيا أكثر جاذبية، بينما ستخسر بريطانيا استثمارات إضافية في مصانع جديدة، وستزيد خسارة المهاجرين من أوروبا تكاليف الشركات البريطانية، ومن ثم تقلص ربحيتها. وقالت الصحيفة: «عندما تتحدث رئيسة الوزراء والمستشارة الألمانية عن نموذج اقتصادي جديد لبريطانيا، فعليهما أن توضحا ما إذا كان قصدهما هو اقتصاد يعتمد على معدلات ضريبية بالغة الانخفاض، مع توفير مبالغ ضئيلة، إن وجدت، للرفاهية والمدارس والخدمات الصحية». وتابعت: «ندرك أن ماي تسعى إلى تسوية مبكرة لقضية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والمغتربين البريطانيين في أوروبا، لكنها تعتمد على بقية الصفقة، وليست وعداً أحادياً مطلقاً من جانب المملكة المتحدة، لذا فمن المؤسف أن الأوروبيين في بريطانيا لا يزالون ورقة مساومة». «ديلي تليجراف» من جانبها، رحبت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها بخطة «ماي» للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفتها بـ«الجريئة والطَّموح» ولذلك فهي «تستحق النجاح»، لافتةً إلى أنها استغرقت شهوراً لإعدادها، لكنها استغلت هذا الوقت بصورة جيدة. وقالت: «إن خطة رئيسة الوزراء ملائمة، وهي أن نغادر السوق الموحدة، وبالتالي الاتحاد الجمركي، ونتعاون عن كثب مع حلفائنا الأوروبيين في سلسلة من القضايا، ونسعى إلى أن نقود العالم في التجارة الحرة». وأضافت: «سنظل نؤيد المجتمع المناصر للهجرة، لكننا سنختار من نريد أن ينتقل إلى هنا»، داعية إلى مساندة خطة «ماي». «الجارديان» دعت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها، يوم الاثنين الماضي، إلى وقف أنشطة تجنيد الأطفال في المجتمعات التي تعاني من الحروب الأهلية، مشيرةً إلى أن محاكمة القيادي المتمرد في «جيش الرب الأوغندي»، «دومينيك أوجوين»، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب جرائم حرب، تسلط الضوء على هذه القضية. ولفتت إلى أن «أوجوين» يحاكم بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، مؤكدةً أن ما يجعل قضيته غير معتادة أنه من المعتقد أنه أول شخص كان في السابق طفلاً مختطفاً لدى جماعات مسلحة، يخضع للمحاكمة. وذكرت أن «أوجوين»، القائد السابق لجماعة «جيش الرب» المتمردة، والذي تم اختطافه عندما كان في العاشرة من عمره، وأجبر على ارتكاب أعمال عنف، أنكر كل التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه ضحية. وقالت: «إن المحاكمة تدعو للتساؤل حول ما ينبغي فعله مع عشرات وربما مئات الآلاف من الأطفال الذين لا يزالون مرتبطين بجماعات مسلحة في أنحاء العالم، ويتم استخدامهم كمقاتلين، وفي أدوار أخرى، كحمالين أو جواسيس».