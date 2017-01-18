رؤية طَمُوحٌ لقطاع الطاقة تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017 عبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- خلال افتتاح الدورة العاشرة من القمَّة العالمية لطاقة المستقبل، والتي بدأت فعَّالياتها يوم الاثنين الماضي ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017»، عن رؤية متكاملة وطموحٍ لقطاع الطاقة، ولطبيعة الدور الذي يقوم به هذا القطاع الحيوي في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- ماضية في ترسيخ مكانتها بقطاع الطاقة، لتعزيز النموَّين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، ما يضمن مستقبلا آمناً لأجيال الغد. هذه الرؤية تشير بوضوح إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً استثنائياً لقطاع الطاقة بأنواعها المختلفة، التقليدية والمتجدِّدة، من منطلق إيمانها بأن الطاقة باتت أحد متطلَّبات وشروط بناء نموذج تنموي وطني مستدام يستطيع توفير الحياة الكريمة للأجيال الحالية، ويحمي حقوق الأجيال المستقبلية في الموارد، وفي الحصول على بيئة نظيفة، في آنٍ واحد. وضمن هذا الإطار تُعَدُّ الإمارات اليوم إحدى الدول السباقة من حيث الاهتمام الفعلي بقضايا الطاقة، حيث تقود الجهود الدولية في مجال الطاقة المتجدِّدة، وتستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجدِّدة «أيرينا»، كما تنفِّذ برنامجاً للطاقة النووية للأغراض السلمية يُعَدُّ نموذجاً يحتذى به في الاستفادة من هذا النوع من الطاقة في مجال التنمية في إطار من الشفافية التامة، وتوفير أسباب الأمان وفق معايير عالميَّة. وفي الوقت نفسه تدرك دولة الإمارات أن الاستعانة بهذه الأنواع الآمنة والمستدامة من الطاقة أصبحت خياراً استراتيجياً لا تنحصر أهميته في الجانب الاقتصادي فقط، بل إنه ذو أبعاد تنموية عديدة، تتمثل في مساهمة مصادر الطاقة المتجدِّدة والنظيفة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة عبر حلول صديقة للبيئة، والتخفيف من أزمة ندرة الموارد الطبيعية وتزايد الضغط عليها بسبب النمو السكاني المتزايد، بالإضافة إلى الحد من مظاهر التلوث البيئي والأخطار الطبيعية التي يتعرض لها العالم. ولا شك في أن استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة (2050) التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- في وقت سابق من شهر يناير الجاري، إنما تعكس الاهتمام الاستثنائيَّ الذي توليه دولة الإمارات لبناء قطاع وطني متطوِّر في مجال الطاقة يواكب مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية مزيجاً من الطاقة المتجدِّدة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، كما تسعى إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتَجَة في الدولة إلى 50%، بينما سيحقق وفراً يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية