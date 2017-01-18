التغيير المنشود!

تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

من المستحيل حرفياً على ترامب ألا يقلب الأمور رأساً على عقب في واشنطن، في عيون هؤلاء الذين ساندوه ليصل إلى منصب الرئيس. لعل هذه هي النتيجة التي خرجت بها من اجتماع لاستطلاع الآراء بعد الانتخابات حضره عشرات من داعمي ترامب، ونظمه في كليفلاند الباحث الديموقراطي «بيتر هارت».

وفي مذكرة توثق نتائج الجهود المضنية التي بذلها «هارت»، كتب: «إن ناخبي ترامب لن يدعوه ينسى تلك الوعود، ويتوقعون منه بشكل كامل أن يكون القادم غير التقليدي من خارج مؤسسة الحكم ليقود عاصفة تغيير في واشنطن ويحدث تحسينات حقيقية ملموسة في الاقتصاد وفي حياتهم اليومية».

وما يعنيه ذلك أن كثيراً من الخطوات التي اتخذها ترامب أو أشار إليها أثناء الفترة الانتقالية، كاختيار شخص مثل «ريكس تيلرسون» ليكون وزير خارجيته، واستدعاء كل السفراء الأجانب في يوم التنصيب، والتفكير في نقل كتائب الصحافة في البيت الأبيض إلى خارجه، هي مجرد أمور يتصور مؤيدو ترامب أنها هي ما صوتوا من أجله، وستجد استحساناً منهم.

وقال أحد ناخبي ترامب لـ«هارت»، «أتصور أن لديه عقلية تجارية تجعل بمقدوره إجراء التغيير اللازم، ولا أعتقد أنه يخشى فعل ذلك».

بيد أن الناخبين يتوقعون من ترامب تغيير الأمور وبسرعة، ويشمل ذلك جعل الاقتصاد أكثر حيوية، وأن يلغي ويستبدل قانون الرعاية الصحية المحتملة (أوباماكير). وهناك أمور أخرى يبدو من الصعب تحقيقها، خصوصاً على المدى القريب. وأوضح «هارت»: «بعد حملة طويلة انطوت على كثير من التصريحات الرنانة والوعود الطموحة، باتت توقعات الناخبين من رئاسة ترامب عالية جداً، لا سيما بشأن الاقتصاد»، مضيفاً: «إذا أمكن لترامب إدارة تحويل هذه الوعود إلى إنجازات إيجابية، فسيظل يحظى بتأييد هؤلاء الناخبين، وإلا فسيجعل ذلك من الصعب عليه بدرجة أكبر إحراز تقدم في القضايا الأخرى».

كريس سيليزا: محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»