محمد بن زايد.. والتعليم في الوطن العربي تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017 في ظلّ الحراك الاجتماعي المتواصل في الدول العربية، حيث تعدّد المسارات، واختلاف المناهج، وتضارب الأهداف، الأمر الذي أدّى إلى فوضى عارمة تهدد كيان تلك الدول في بعديها القطري والقومي، سواء نتيجة العمل الإجرامي للجماعات الإرهابية أو حصيلة تراجع القرار السياسي للحسم في القضايا المصيرية، تأتي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في نهاية يوليو الماضي الخاصة بتدريس مادة «التربية الأخلاقية» لجهة إعلاء مكانة القيم الفاضلة في بناء الأمم ونهضتها ورقيّ الشعوب وتطورها، وديمومتها، وتحكمها في الزمن حاضراً من خلال التعمير والبناء، ومُسْتقبلاً من خلال الاستشراف والتوقّعات المدروسة. العودة إلى الأخلاق وتحويلها من مطلب اجتماعي، أو أمنية، تعمل الأُسَر والمؤسسات التعليمية لأجل تحقيقها، إلى رؤية دولة وجزء من مشروع نهضوي مؤسس تحكمه قوانين تُجسِّد شموليَّة النهضة الإماراتية في جميع المجالات أولاً، والرهان على الإنسان ثانياً، وإحداث نوع من الشراكة بين المعاصرة والأصالة ثالثاً، وهو ما يبدو متجلّياًّ في العناصر الخمسة لمادة التربية الأخلاقية، وهي: الأخلاقيات، والتطوير الذاتي والمجتمعي، والثقافة والتراث، والتربية المدنية، والحقوق والمسؤوليات، وذلك بالارتكاز على ما أشار إليه سموه من أن: «تعاليم الدين وتقاليد الآباء والأجداد تُعلي من قيم التسامح والاحترام والتعاون وحب الخير والانتماء والبذل والتضحية والعطاء اللا محدود للوطن». هناك حاجة عربية عامَّة إلى هذه المبادرة ليس لجهة تدريس مادة التربية الأخلاقية فحسب، ذلك لأنها مُقرَّرة في معظم الدول العربية، وإنما من ناحية تحديد مجال تدريسها والهدف من ذلك، وما يتبعهما من تغيير في مجالات التعليم ومنظومة القيم، لأن الإحصائيات والأرقام والتقارير الإخبارية تكشف كل يوم على مزيد من الانحدار الأخلاقي في كثير من الدول العربية، وظهور أمراض اجتماعية لها تأثيرها المباشر على النشء، مثل: انتشار المخدرات، والشذوذ الجنسي، والتحرش، والغش في الامتحانات، والرشوة، والتسرب المدرسي، والتغيّب.. إلخ، لذك يُنتظر عربياًّ أن يتم العمل بإيجابية وتفاعل وجدٍّ مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القائمة على «أهمية قيام المؤسسات التعليمية بدور مضاعف، وتسخير وتعزيز إمكاناتها، وتوحيد جهودها في تربية النشء على قيم الولاء والانتماء والتعاون والتضامن، ومواجهة كل التحديات». ولأنّ العرب جميعهم يعترفون سرّاً وعلانية بتراجع التعليم، فإن الخروج من تلك الحالة، يتطلب صراحة مع الذات أولاً، وجرأة في اتخاذ المواقف ثانياً، ومجابهة فعلية للواقع ثالثاً، وقيام مشاريع تأسيسية رابعاً، وإحياء للثوابت والمرجعيّات خامساً، والتفاعل مع الحقل العالمي للثقافة سادساً، وتلك جميعاً موجودة في المباراة السابقة الذكر، وهي بلا شك مدخل لتغيير عملي في الإمارات والمنطقة، لهذا ولغيره يفترض أن يحدث نقاش على نطاق واسع في الوطن العربي حول التعليم وأهمية الأخلاق، على أن تُحدَّد مسبقاً مجالات التغيير المنتظرة في هذا المجال. خالد عمر بن ققه: كاتب وصحفي جزائري