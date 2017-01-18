«الإسلام العام» وفروعه الثلاثة

تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

يعد «شرع مَنْ قبلنا» واحداً من الأدلة الشرعية التي يستقي منها الفقهاء أحكامهم، مع خلاف بينهم في حجيّته، ويُعرّفه بعضهم بأنه «ما نُقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة»، والقضية المطروحة هنا في تسمية هذا المصدر من قِبل أعلام المسلمين بـ«شرع» وليس بـ«دين» مَنْ قبلنا.

وبالبداهة لا يمكن القول إن الفقهاء عنوا بالشرع هنا الدين، فالدين واحد هو الإسلام، كما لا يمكن القول إنهم وصفوا اليهودية والمسيحية بـ«شرع» وهم يعنون بهما قبل ظهور الرسالة المحمدية، إذ إنهم نحتوا المصطلح رغم اعتقادهم بوقوع التحريف فيهما.

والخلاصة في هذا أن اليهودية والمسيحية شريعتان تندرجان تحت دين هو الإسلام، وإلا ما جاز للفقهاء أن يستقوا منهما أي شيء، واليهودي والمسيحي مسلمان بالمعنى العام للإسلام كما يقول الشيخ العثيمين، لكن بالمعنى الخاص ليسا بمسلمَين، لأنهما لم يتبعا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيا على شريعة موسى وعيسى عليهما السلام.

فإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع من التزامنا بالمعنى العام لمصطلح «الدين»، وهو المعنى الذي يقرّ به أعلام المسلمين أنفسهم، ونأخذ في تعريف اليهودية والمسيحية كشريعتين في مناهجنا التعليمية، وفي مخاطباتنا الرسمية، وفي قوانيننا، وفي خطابنا الديني، وفي إعلامنا، وعلى ألسنتنا؟!

إن كنا نسعى إلى الحوار بين ما نطلق عليها أديان بينما هي شرائع في دين واحد كما هو واضح، وإلى تقريب وجهات النظر فيما بيننا، وإلى تكريس مبادئ التسامح وقبول الآخر والتعددية وغيرها من مبادئ راقية وإنسانية، فقد يكون الالتزام بالتعريف العام للإسلام كشجرة واحدة ذات غصون متعددة، خطوة موفقة في هذا الصدد.

للكلمات تأثير في عقولنا، وفي أفكارنا، وفي تصوّراتنا عن الأشياء، وشتان بين قولنا «الدين الكذائي» أو «الشرع الكذائي»، خصوصاً أننا نعيش في زمن تستعر فيه الحروب الدينية.