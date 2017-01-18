ثقة عالية بالحكومة الإماراتية تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017 حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً، بعد الصين، في مؤشر ثقة المقيمين بالحكومة، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام، الذي تصدره مؤسسة «إيدلمان» العالمية لعام 2017، بينما سجلت الدولة أفضل نتيجة في ثقة المستطلعين بتعامل الحكومة مع قضايا الفساد، والهجرة، والعولمة، وتآكل القيم المجتمعية، وذلك بعد تفوقها في المعايير التي تم تحديدها. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصدُّر الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في الثقة بالحكومة، حسب مؤشر «إيدلمان»، وأضاف سموه: «6 سنوات، وحكومتنا على رأس الترتيب.. الثقة أعظم أصل من أصول أي حكومة». إن هذه المترتبة المتقدمة التي حققتها الإمارات في الثقة بالحكومة يعبّر عن مستوى الكفاءة التي وصلت إليها الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في الدولة، وإن الإجراءات التي على المرء أن يتبعها للحصول على تلك الخدمات هي من السهولة والمرونة واليسر بمكان، بما يضعها في مرتبة أعلى من المراتب التي تحصل عليها مثيلاتها في الدول الأكثر تقدماً في العالم، ومن بينها الولايات المتحدة، والسويد، وكندا، والهند. كما يشير إلى أن الحكومة الإماراتية استطاعت على مدى العقود الماضية، ومنذ نشأتها، أن تطور لنفسها بنية تشريعية وتنظيمية مرنة وغير معقدة، إلى جانب بنية تحتية وتكنولوجية من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، الأمر الذي جعلها على قمة الترتيب العالمي في ما يتعلق بالقدرة على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وبمستوى مُرضٍ لجميع المستفيدين منها. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الإمارات تحتل أيضاً مراتب متقدمة على مستوى العالم في الثقة في المؤسسات غير الحكومية، وقد سبق أن وضعت المؤسسة نفسها، الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً وفقاً لمؤشر «الثقة بالمؤسسات غير الحكومية»، وهو ما يستكمل الجانب الآخر من الصورة العامة لمستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن والمقيم، سواء كان مستفيداً عادياً يتردد على المؤسسات لإتمام بعض المعاملات أو الحصول على المرافق والخدمات التي يحتاج إليها في حياته اليومية، أم كان مستثمراً أو صاحب أعمال يتردد على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من أجل إنجاز المعاملات والإجراءات التي تساعده على إنجاز أعماله وتنفيذ مشروعاته من دون أي مشكلات أو عراقيل. ويضاف هذا الإنجاز الكبير إلى حزمة المؤشرات الأخرى التي حققت فيها الدولة مراتب متقدمة على مستوى العالم، ومنها مؤشر «سهولة أداء الأعمال»، ومؤشر «التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «سهولة إجراءات تسجيل الممتلكات»، ومؤشر «سهولة دفع الضرائب»، ومؤشر «الحصول على الكهرباء»، ومؤشر «سهولة استخراج تراخيص البناء»، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول إقليمياً والمركز السادس عشر عالمياً في التنافسية العالمية لعام 2016 -2017. إن هذه الثقة العالية بالحكومة لهي دليل صريح ومباشر على قدرة المؤسسات الحكومية في الإمارات على أداء دورها على الوجه الأمثل وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع، كما أنها مؤشر مهم على أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2021، التي ستكون الإمارات بموجبها في مصاف الدول المتقدمة. ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.