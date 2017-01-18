ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017 سجال حول حقبة «الأمل والتغيير».. وجدار حدودي بين ليتوانيا وروسيا «واشنطن تايمز» «واشنطن بوست» في تقريره المنشور بـ"واشنطن بوست" يوم أمس، وتحت عنوان "خوفاً من الغزو الروسي، ليتوانيا تخطط لبناء جدار حدودي"، أشار" ريك نواك" إلى أنه بعدما ضحى الاتحاد السوفييتي السابق بملايين من أبناء شعبه لإلحاق الهزيمة بألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية، حصل القطب العالمي السابق على قطعة أرض على بحر البلطيق تُسمى"كالينينجراد"، يعيش فيها الآن قرابة مليون روسي، وثمة مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا تكون هذه المنطقة شرارتها، حيث كدست روسيا في الشهور القليلة الماضية ترسانة عسكرية داخلها، ما جعل ليتوانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، تفصح أول أمس عن نيتها بناء جدار حدودي بطول 80 ميلاً، على أن يتم تجهيزه بكاميرات مراقبة، ومن المقرر أن تُدشن ليتوانيا الجدار بنهاية العام الجاري. الأسباب يقول عنها الكاتب إنها اقتصادية تتمثل في منع المهربين من الولوج إلى داخل ليتوانيا، وهناك سبب جيوسياسي يتمثل في تقوية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والجدار سيحظى- حسب وزير الداخلية الليتواني- بتمويل من الاتحاد الأوروبي باعتباره استثماراً أمنياً. لكن الجدار- حسب الكاتب- يعد أحدث مؤشر على التوتر القائم بين روسيا والغرب، والذي بات مسرحه بحر البلطيق، خاصة وأن جمهوريات البلطيق الثلاث (إستونيا وليتوانيا ولاتفيا) أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه كانت هذه الجمهوريات جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق. وبعد الحرب الروسية في شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم إلى وسيا، يشعر قادة دول البلطيق بالخوف من أن بلدانهم ستكون الهدف المقبل لتوسع روسي محتمل. ويعتقد ساسة ليتوانيا أن الجدار الذي يخططون لتدشينه سيكون رادعاً لما يصفونه بغارات روسية محتملة. «نيويورك تايمز» تحت عنوان «على أوباما تجهيز قلم العفو»، خصصت «نيويورك تايمز» افتتاحيتها أول أمس، لتسلط الضوء على الطريقة التي استخدم بها أوباما صلاحيات العفو الرئاسي لمن تمت إدانتهم في جرائم. الصحيفة ضربت مثالاً برجل يُدعى «سالا أودين» الذي اتهمته شرطة ولاية «كنتاكي» بحمل سلاح ناري في سيارته عام 1970 عندما كانت مسافراً صوب الجنوب الأميركي، التهمة ظلت في سجله الجنائي، ومنعته من مقابلة الرئيس أوباما عندما زار مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا، عام 2009، علماً بأن «أودين» الذي أمضى في السجن 8 سنوات، عاش حياة مثالية وشغل وظيفة في مجلس مدينة «بيتسبرج»، ولعب دوراً في إعادة تطوير المدينة. اللافت أن الرئيس أوباما أصدر الشهر الماضي، عفواً رئاسياً على «أودين»، وذلك ضمن 148 عفواً رئاسياً كان الرئيس الأميركي قد أصدرها طوال ثماني سنوات. لكن هذا العدد يظل قليلاً بالنسبة لأوباما الذي لطالما أكد التزامه بمنح من تم الحكم عليهم في جرائم فرصة ثانية، وأن تتم مساعدتهم على الانخراط من جديد في المجتمع. أوباما خفف الأحكام المفروضة على 1200 سجين وهو عدد يفوق ما قام به رؤساء أميركيون سابقون، ومعظم من حظيوا بتخفيف الأحكام كانوا من بين من أمضوا فترات سجن طويلة بعضهم كان محكوم عليه بإفراج مشروط لتورطهم في جرائم مخدرات لم يتم استخدام العنف فيها. وترى الصحيفة أن تخفيف الأحكام خطوة إيجابية على الرغم من أن أوباما كان بمقدوره تفعيل هذه الخطوة في فترة مبكرة من حكمه، وكان يستطيع تخيف الأحكام على عدد أكبر من السجناء، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص يستحقون التخفيف. العفو الرئاسي لمن قام بارتكاب جريمة هو الطريقة الوحيدة التي من خلالها يستطيع المحكوم عليه التمتع بكافة حقوقه كمواطن أميركي، معظم رؤساء الولايات المتحدة تصرفوا بحرية عند منحهم بعض السجناء عفواً، لكن أوباما تعامل مع الأمر بطريقة مختلفة. فعندما تسلم السلطة كان أمامه 800 طلب عفو قيد الدراسة، وتسلم طوال السنوات الثماني التي قضاها في البيت الأبيض 3400 طلب للعفو الرئاسي، رفض 1600 منها وأغلق 500 آخرى من دون أي قرار، وهذا يعني أنه سيغادر البيت الأبيض تاركاً 2000 عفو رئاسي على مكتبه. مقاومة ترامب لإصدار عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم في جرائم، تعد أكثر إثارة للدهشة مقارنة برفضه تخفيف الأحكام عن البعض، لأن العفو يصدر على من أمضوا فترة عقوبتهم بالكامل ومن ثم لا خطر أمنياً يترتب على العفو عنهم. أوباما نفسه كتب مقالاً عن الموضوع في دورية Harvard Law Review أشار خلاله إلى أن مسألة العفو الرئاسي تبدو أشبه بمسابقة «يانصيب» تجعل من الصعب علينا التمييز بين مجموعة محظوظة من طلبات العفو التي يتم قبولها وطلبات أخرى تستحق لكن لاتحظى بالعفو.